“Se vive muy ‘a gustito’ como un borrego”

LeRaúl acaba de publicar 1983,99 (Autsaider Cómics) retratando en sus viñetas de humor gráfico –lo de humor, por decir algo– una sociedad decadente, híper consumista y sofronizada que suministra, gratuita y voluntariamente, ingentes cantidades de información para que su propia conducta sea manipulada por unos dirigentes tan ineptos y mezquinos que hacen que la pesadilla distópica del Gran Hermano se degrade en algo así como el Gran Cuñao para, de paso, involucionar hacia un nuevo estadio que podríamos llamar Feudalismo 2.0. Hablamos con él sobre el contenido de su obra y su peculiar estilo.

¿Estamos tan cerca de 1984 como indica el título de su libro?

Lo estamos desde antes de que Orwell le diera fecha. El 1984 de hoy es una versión más colorida que la que retrataba Orwell en su libro. Hemos accedido a esta realidad incluso pagando por ella. Nos la ofertaron y todos la hemos comprado… Las cámaras de nuestros smartphones nos convierten en nuestros propios carceleros, regalamos nuestros datos, la postverdad en los medios… Las redes, las guerras entre occidente y oriente, el minuto del odio… (Se llamaba Ben Laden y no Goldstein, pero es el mismo personaje. Todo es como en 1984 pero con una estrella de oferta muy fluorescente… ¡y menuda oferta oiga! estamos en 1983,99… desde mi punto de vista.

Es curioso que, como autor, para cada viñeta utiliza usted un estilo diferente. ¿Cada gag, cada situación le pide una manera distinta de visualizarla?

Sí, y es algo que mantengo constante. Para mí, cada viñeta es como para un director de cine una película, cada una es distinta y exige una narrativa, montaje, o color diferente. Dependiendo de la temática, la intento plasmar con el estilo o dirección gráfica que mejor se adecue a la idea. Como una capa más de comunicación. Esto no suele ser habitual en el humor gráfico, pero tal vez ese sea mi estilo. Es más lento el proceso, pero me divierto mucho más así… De eso también se trata.

En sus viñetas uno se ve retratado en la ¿inevitable? complicidad que tenemos con el sistema ¿Hay alternativa?

Dicen que siempre hay una alternativa pero es muy complicada llevarla fielmente a cabo, prácticamente es convertirse en un paria. No hay mucha gente capaz de renunciar a esta rueda, el coste es muy alto y se vive muy a gustito como un borrego. Consumimos cualquier cosa de igual manera ya sea una religión que una bebida refrescante. Solo hay que darle like a lo que te gusta. Es fácil, por eso es difícil desprenderse de todo esto. Somos consumidores y eso le interesa a todos los sistemas, los inventados y los que inventarán.

Desde su anterior recopilación de viñetas, ‘¿Y si nos quitan lo bailao’, han pasado casi diez años, ¿No le sorprende que los mismos temas político-sociales sigan, desgraciadamente, vigentes?

No, los conceptos no cambian. Los temas principales en los que se basa la sociedad ya sea en democracia, dictadura o el sistema que te quieran vender, hoy y ayer y dentro de mil años siempre serán los mismos. Unos mandan y otros no. Todo se basa en lo mismo, en la naturaleza del ser humano que no es más que un mono depredador que hace lo que sea por sobrevivir, vivir o dominar al resto…aunque sea vegano.

Y en este periodo de tiempo, sin caducar ninguno de nuestros males, han florecido las fake news, la mentira como una opción válida y el ascenso de la ultraderecha.

Todo es como un gif de la historia. Las fakes news no son tan news. La mentira y la manipulación siempre han existido, solo que ahora con internet es más fácil y rápido. Toda esta manipulación ha traído el ascenso no solo de la ultraderecha sino de la ultraizquierda e incluso del ultracentro, todas igual de tóxicas.

De todas las mentiras que tenemos que trasegar a diario, ¿cuál considera usted la más perniciosa?

La de creer que eres de un lado o de otro, políticamente hablando. Solo existe arriba o abajo. Lo demás es pose y fantasía brilli-brilli.

Uno de los opios del pueblo que trata en su libro son las redes sociales. ¿En qué medida somos cómplices de esta manipulación? ¿Caminamos hacia la autodestrucción?

Ahora son las redes sociales, el pan y circo. Las redes sociales, como toda droga o afición no sana, te puede atrapar y destruir. Todos estamos enganchados y son pocos los que las utilizan para hacer cosas útiles y que no sea chutarle gasolina al ego. Nos han dado redes y nos han atrapado. Creíamos que iban a ser sociales y gratis. Y no hay nada gratis. El paso que vamos a dar ahora en el metaverso pues va a ser igual… Comprar y vender… Nada va a cambiar excepto los que estén ganando con ello, que van cambiando de nombre y de look. No vamos hacia la autodestrucción, sino a meternos en un agujero más feo. Pero bueno, si te toca lo más cerca de la puerta y con buenas vistas, pues bien, ¿no? Disfrutad del libro. Compremos humor y no humo… o lo que nos dé la gana.