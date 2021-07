¿Se está luchando contra el Cambio Climático?

- Publicidad-

Ahora, viendo en el telediario la cantidad de botellones en Barcelona y en la mayoría de las ciudades de España que están a tope, no soy muy optimista, viendo que el Covid que es de consecuencias “inmediatas” parece que a algunos jóvenes y maduritos le importa un carajo, imagínate el cambio climático con consecuencias a medio plazo. Les importa un cojón.

No hay solución?»

Soluciones hay, lo que ocurre que las grandes potencias como China, USA, Rusia y los oligopolios en general, mundiales, y españoles, dominan a los gobiernos, y aún diría más, algunos, por no decir todos, son ellos mismos los oligopolios que impiden con sus legislaciones luchar contra el cambio climático y evitar la emisión de GEI.

Por mi parte seguiré mi lucha particular, y a partir de ahora voy a ser mucho más crítico con los gobiernos y con los oligopolios y con los irresponsables mozalbetes.

También criticaré a los irresponsables de los botellones. Daré caña a todo «cristo», por si lo lee alguno de estos mamones y se les cae la cara de vergüenza, aunque realmente no lo creo.

Si USA y CHINA principales países que no han luchado ni aceptado los estudios del IPCC(Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático de la ONU), ni el último informe del IPCC, ni siguen los consejos de la Conferencia de París, y siguen emitiendo GEI a tutiplén, son los responsables de que no se haga prácticamente nada para paliar, reducir, o mitigar los efectos del Cambio Climático y siguen emitiendo CO2 a la Atmósfera; Rusia, y países europeos, entre ellos España, las soluciones las dejan para 2050, y dicen que reducirán el 50% de las emisiones de GEI, dicen que siguen las indicaciones de la Conferencia de París. Pero no es cierto.

Estos países junto con las empresas y oligopolios son unos irresponsables y la sociedad civil se personará como acusación particular en el juzgado y les pedirá más pronto que tarde, responsabilidades políticas y económicas por negligencia y por ecocidio.

Los responsables son unos canallas, que solo les importa el dinero y les da igual que la Tierra se vaya al carajo, como a ellos les va a afectar menos o nada que al resto de la sociedad, sobre todo al Tercer Mundo; no merecen que se les mire ni a la cara, porque los jefes de estado tienen bien cubierto el riñón y están dominados por los oligopolios que no tienen piedad con el Medio Ambiente ni con la Sociedad.

El calentamiento global es un reto que exige resolución tenaz y liderazgo político, no programas difusos ni listados. Conseguir que Rusia y China se sumen al esfuerzo debe ser la prioridad.

Inundaciones en Alemania, Austria, Países Bajos;

Incendios en Siberia y el Ártico con temperaturas extremadamente cálidas, son otros ejemplos de las consecuencias del Cambio Climático. ¡Que ya está aquí!

Los «botelloneros» tantas veces nombrados en mis artículos son claros ejemplos de que a esa gentuza le importa un testículo el COVID 19.

Si les importa un huevo la pandemia y se infectan a porrillo, ¿cómo les va a importar el Cambio climático, que lo ven a largo plazo?, si el virus está aquí desde hace varios años y les da igual porque les falta el báculo, son gilipollas integrales, cómo van a luchar contra el Cambio Climático, excepto los seguidores de Greta Thunberg, a la que en su mismo país la tachan de enferma. Y es una extraordinaria adolescente-adulta que ha puesto en jaque a los gobernantes, con toda razón les ha pedido explicaciones y ha conseguido una legión de seguidores que LUCHAN contra el Cambio Climático.

Ojalá, hubiera en España muchas Greta Thunberg y menos imbéciles.

¿Los «botelloneros» que C.I. tienen?

En el Reino Unido están aconsejando no llevar mascarilla en ningún lugar, y y eso que el número de infectados es cada vez mayor(el 19/7/21 ha habido más de

40.000 infectados) y están llegando a España ya miles, lo que será un problema de imitación de los «botelloneros» y el número de infectados se va a incrementar. Y aquí no se pide el certificado Covid-19 a ningún extranjero.

Creo que los dirigentes de las CCAA y Gobierno Central son unos irresponsables.

Hay que informar con claridad y decir que aunque se esté vacunado con doble dosis se puede infectar; este ha sido el caso del Catedrático de Inmunología el Dr. Alfredo Corell, y otros.

Habrá que pedir responsabilidades civiles, políticas y económicas, pues las últimas tormentas de Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos , China, España, antiguos países yugoslavos, y alguno más demuestra que ya hemos llegado tarde en la lucha contra el Cambio Climático. Y que por unos negados y soplagaitas nos vamos a achicharrar, como dice mi amigo Carles con muy buen criterio.

¿Por qué estoy relacionando COVID 19, botellones, vacunas, irresponsabilidad y cambio climático?, es sencilla la respuesta: si la pandemia la tenemos encima, y vemos que a una gran cantidad de jóvenes negados y maduros sin criterio intelectual pasan olímpicamente de guardar las mínimas normas, y aumenta diariamente en esta quinta ola los infectados por miles, nos pueden llevar a un estado de excepción o alarma. Que sería lo lógico. Pero NO, hete aquí, que con tal de tumbar al Gobierno Central la derecha rancia recurren al TC y resulta que según 6 contra 5 el Estado de Alarma es ilegal.

Aquí, decir que gracias al Estado de Alarma y al confinamiento se salvaron miles de ciudadanos de morir del SAR-CoV-2, y ahora veremos lo que sucede. (quedará endémico?)

En estas circunstancias que les importa a estos mamones el cambio climático, que según ellos, está muy lejos. Este pensamiento es de imbéciles, pues lo tenemos encima de nosotros y lo que nos espera.

Uno llega a pensar que esto sucede por el negacionismo, o porque hay alguien que los dirige para que hagan lo que hacen? Que cada cual piense lo que quiera de los inútiles.