Se equivocaban los viejos comentaristas en el ALCARAZ-CILIC

- Publicidad-

Se equivocaban los bienintencionados y agotados comentaristas de Eurosport en español durante el partido para pasar a cuartos de final entre Carlos Alcaraz y Cilic.

Decían que Alcaraz era demasiado joven para saber controlar su pasión natural y que en los últimos compases del larguísimo partido habría sido mejor jugar tantos lo más largos posibles para que Maril Cilic, su rival, se cansase.

Pero, en nuestra opinión, que conocemos el alma de la gente, se equivocaban de medio a medio los comentaristas en español de la cadena Eurosport.

No se puede tener dos estados de ánimo a la vez (ni siquiera Nick Kirgios que en el circuito es el más audaz en ese tipo de desafíos del alma), y si Alcaraz hubiese hecho lo que ellos suponían mejor habría perdido esa energía de pila atómica que caracteriza su forma de jugar y también de enfrentar la vida; y muy probablemente habría perdido el partido también.

Alcaraz tenía que jugar desde la fidelidad a sí mismo, con las tres CES que predica su abuelo: el corazón, la cabeza y los cojones, pero también con la cuarta C. Con la C de Carlos, con la C de Carlitos con la C de Charlie. Siendo fiel a sí mismo. Y así lo hizo y le fue bien.

Bravo por él.

Tigre Tigre