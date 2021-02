Conocer los datos de las personas infectadas por COVID-19, señalados por edades se convierten en una difícil tarea. Nadie entiende bien por qué no salen a la luz las cifras que tienen que ver con los menores, que están elevándose de manera llamativa en las últimas semanas. Tampoco es sencillo conocer el número de aulas confinadas.

En Diario16.com nos hemos puesto en contacto con personal sanitario de dos hospitales de Madrid. Concretamente con el Hospital Clínico y con el Puerta de Hierro. Las versiones de estas enfermeras del servicio de urgencias coinciden: durante el pasado fin de semana han atendido alrededor de trescientos casos de COVID-19 en personas de 8 a 16 años, cuando hasta hace pocas semanas (fijamos la fecha del Filomena como límite) los casos eran de entre diez y veinte.

Nos referimos a los casos atendidos desde el viernes a las doce de la noche hasta el lunes a las ocho de la mañana.

P.C.Y. nos explica que el aumento de casos está siendo muy llamativo en las últimas semanas. Normalmente llegan con fiebre alta (entre 38 y 39 grados), y se les realiza una prueba de antígenos en el momento, lo que facilita conocer los resultados de manera rápida. Prácticamente todos los casos son positivos. En algunos casos se tienen que hacer además placas porque presentan dificultad respiratoria que puede suponer casos de neumonía.

De los casos que atienden, se toman muestras de manera aleatoria que se llevan a La Paz para ser analizadas. Se están detectando casos de las distintas variantes del virus, sobre todo sudafricana y británica.

Precisamente esta nueva variante británica contagia más a los más pequeños, en comparación con la primera variante. Los síntomas que presentan, además de fiebre, son de tipo estomacal: diarrea y dolor de tripa.

Nos comentan desde el Clínico que se tiene conocimiento de casos en los que, una vez confirmado el positivo del menor, al día siguiente se ha constatado su asistencia a la escuela. Un hecho que conlleva graves riesgos para la salud de la comunidad.

La enfermera de urgencias que nos atiende se pregunta por qué no están poniéndose en marcha mecanismos que puedan garantizar la educación online y el cierre de las escuelas de manera presencial. O al menos, para casos en los que realmente no quede más remedio, reduciendo las ratios y pudiendo controlar mucho más los contagios.

Ante la pregunta que le hacemos de si en los colegios se producen contagios, no duda en respondernos afirmativamente. «Tenemos varios profesores aquí ingresados, y no cabe duda de que en los colegios la gente se está contagiando, sobre todo con esta variante del virus». De hecho, «lo que se está dando ahora mismo en muchas ocasiones es que son los menores quienes contagian a sus padres» nos confirma.

Un problema, precisamente, es que los más pequeños suelen ser asintomáticos, por lo que cuando tienen el virus nadie lo percibe, pero están contagiando a sus familiares directos. Cuando llegan al hospital detectan que en muchos casos la infección ha venido de los pequeños a los mayores.

«Lo más importante es conservar la salud, por encima de cualquier otra cosa» nos dice P.C.Y. que no entiende por qué no se está informando de la situación del COVID-19 en menores, del aumento exponencial que se está produciendo en las urgencias con las infecciones en los niños. Otro de los asuntos que cuesta trabajo comprender, nos dice, «es la falta de información en las escuelas hacia los padres, ¿porque no se suelen facilitar datos a las familias sobre la situación diaria de los centros?».

Hablamos también con una enfermera del Hospital Puerta de Hierro que nos confirma que, «si se realizasen cribados masivos en los colegios, los datos nos dejarían boquiabiertos». En su hospital también, durante el pasado fin de semana, se han atendido en urgencias entre 200 y 300 menores por COVID-19.

La situación en las UCIS tampoco se explica lo suficiente en los medios de comunicación. Si en las olas anteriores el perfil era de pacientes muy mayores, con patologías previas en muchos casos, ahora la media de edad ha bajado notablemente. En el Clínico en estos momentos se está atendiendo a gente que ronda los cincuenta y los cuarenta años, personas que previamente no tenían patologías reseñables. Y muchos de ellos, según nos explican, están allí al haber relajado las medidas de protección durante las fiestas de navidad.