El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha explicado que la letalidad por coronavirus en las últimas semanas es de las más bajas de la pandemia: entre el 0,6 y el 0.7 % y ha insistido: «la vacuna es fundamental y AstraZeneca es una de las armas buenas que tenemos para acabar con la pandemia».

El Ministerio de Sanidad ha sumado este lunes 22.744 nuevos contagios y 197 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada continúa subiendo y roza los 200 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días; son 17 puntos más respecto al viernes, no obstante el director de CCAES ha afirmado que «se observa un incremento en la transmisión, pero no a la velocidad que se observaba en otras olas».

Simón ha asegurado que «se han administrado más de diez millones de dosis de vacunas: el 85,3% de las dosis recibidas; y al menos tres millones con la pauta completa de vacunación» y ha añadido que «la vacunación nos va a permitir controlar la epidemia y salir de esta situación».

Respecto a la letalidad por Coronavirus, Fernando Simón ha explicado que «tenemos 248 fallecidos en los últimos 7 días, la letalidad en las últimas semanas es de las más bajas: entre el 0,6 y el 0,7%».

Sobre la posible falsedad de los datos madrileños, Simón ha asegurado que «no me consta. Es cierto que las comunidades pueden tener un retraso pero no creo que se puedan modificar las informaciones que van llegando. No creo que nadie esté haciendo una falsificación de datos» y ha añadido que «en Madrid la letalidad es similar al de cualquier otra comunidad autónoma».

ASTRAZECA

Sobre la vacuna de AstraZeneca en médicos, Simón ha explicado que «esta vacuna ha demostrado una eficacia mínima del 70% con la primera dosis. Tenemos información de que los anticuerpos generados con AstraZeneca se alargaría durante cuatro o cinco meses como mínimo».

Asimismo, Simón ha asegurado que «la persistencia de las defensas de la vacuna de AstraZeneca se mantiene cuatro o cinco meses, como mínimo. Por eso tenemos tiempo para valorar cuál sería la mejor estrategia para completar la pauta de vacunación de quien ya ha sido inoculado con AstraZeneca sin tener que correr. Hay varias opciones. Se puede dar una segunda dosis de AstraZeneca, con otro tipo de vacuna y se puede no dar una segunda dosis. Tenemos tiempo para estudiar estas opciones».

Sobre la vacuna AstraZeneca en menores de 60 años, el director de CCAES ha dicho que «si se utilizó AstraZeneca en personas más jóvenes era por falta de información. Ahora ya hay información para vacunar a los más mayores» y ha añadido que «no es una cuestión de que se pueda o no vacunar a menores de 60 años con un consentimiento. Tenemos que priorizar y se vacuna a los más vulnerables».

CUARTA OLA CORONAVIRUS

sobre la cuarta ola, Simón ha explicado que «la transmisión que vamos a ver de aquí hasta la semana que viene es similar a la de Semana Santa. Podemos frenar lo que viene de aquí en adelante» y ha advertido que «los datos van a subir. Va a ser importante la vacunación y las restricciones que han implantado las comunidades autónomas».

En este sentido, el director de CCAES ha asegurado que «en residencias casi no hay contagios. Tampoco en mayores de 80 años. Próximamente descenderán los contagios en personas entre 60 y 79 años» y ha explicado que «no es que haya más contagios en menores de 60 años; sino que se están reduciendo los contagios en mayores de 60 años porque cada vez hay más inmunes«

ESTADO DE ALARMA

Sobre la renovación del estado de alarma a partir del 9 de mayo, Simón ha asegurado que «cada vez hay menos personas susceptibles a contagiarse. Entre los vacunados y los infectados cada vez hay menos personas que se pueden contagiar. La situación es muy, muy diferente a cuando se aprobó el estado de alarma».

Simón considera que «no es bueno plantear qué es lo que tendremos que hacer el 9 de mayo. Debemos valorar los escenarios de la evolución de la epidemia».

VACUNA DE SPUTNIK

Sobre la vacuna rusa, Sputnik, Simón ha explicado que no le consta que haya habido una solicitud para España, «pero sí sé que la Unión Europea está evaluando la vacuna Sputnik, como se ha hecho con otras vacunas».