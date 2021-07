Sánchez se sube a lomos de la reactivación de la economía

- Publicidad-

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la notable reactivación económica que está viviendo nuestro país. “Cada día que pasa, España va mejor. Mejor en la vacunación, en la recuperación, en la creación de empleo. Sigamos trabajando para hacer que España avance y vaya cada día a mejor”, remarcó ante los miembros del Comité Federal del partido, reunido este sábado en Madrid.

Un mensaje de esperanza que –como ha explicado el líder socialista-se manifiesta en la histórica bajada del paro en junio, en las cifras de afiliación cercana a los máximos de 2019 –con un record en la afiliación femenina, que se sitúa por encima de los nueve millones-, o en la concertación social, ya que en lo que va de legislatura se han alcanzado once acuerdos con los agentes sociales, “el último de ellos en un reto tan trascendente como es la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

Esta esperanza, según Sánchez, se sustenta también en el Plan de Recuperación, dado que “pronto recibiremos los primeros fondos de la Unión Europea”, al tiempo que ya se trabaja en un proyecto de Presupuestos “que nos permitirá seguir adelante con nuestras grandes transformaciones”.

Por otro lado, Sánchez ha pretendido dar un mensaje esperanzador que se refleja la buena marcha de la campaña de vacunación, en la semana en la que hemos batido un nuevo récord, con casi 765.000 dosis en un solo día y estamos a punto de llegar al umbral del 40% de la población totalmente protegida con las dos dosis. Aunque “nos da tranquilidad y certeza” ver que “la superación de la pandemia está más cerca”, Pedro Sánchez ha pedido que, a pesar de la fatiga, “no bajemos la guardia”, pues “el aumento de contagios de estos últimos días nos indica que el virus sigue entre nosotros. No bajemos ahora la guardia. Ya queda menos. Sigamos siendo cuidadosos y prudentes frente el virus”.

«Seguiremos avanzando»

En este contexto, Pedro Sánchez ha señalado que “seguiremos avanzando, de norte a sur y de este a oeste. Desde todos los ámbitos de la administración”. Porque “España nos necesita. Hoy, más que nunca, necesita ese proyecto de esperanza que representa el Partido Socialista” en este tiempo nuevo que viene. Para ello, nuestro país cuenta con “un partido valiente” como es el PSOE. “Un partido de acuerdos y de respuestas para el bien común”. Y que hoy tiene que ser, por encima de todo, “un partido de esperanza, porque la esperanza es lo que quiere la ciudadanía después de esta terrible pandemia”.

Un tiempo en el que también muchos, con razón, se lamentan de la polarización y del auge de movimientos reaccionarios. “Pero hay que combatir esa polarización. Reduciendo brechas. Integrando en el progreso a quienes hoy se sienten excluidos. Dando seguridad a quien ve el futuro con temor. Fortaleciendo la cohesión y la convivencia de nuestra sociedad”, subrayó.

Diálogo

El secretario general del PSOE también se ha referido a la crisis de convivencia en Cataluña y a la concesión de los indultos a los presos del procès. “Nuestra democracia –recordó Sánchez- restauró de manera inmediata el orden constitucional que vulneraron los independentistas, y ahora debemos restaurar la convivencia. No la convivencia fácil con quienes piensan lo mismo que nosotros, sino la convivencia difícil con quienes piensan diferente. El consenso que hace sólida la convivencia se alcanza a través del diálogo y el respeto a la legalidad democrática”.

“Los indultos son un claro mensaje que la democracia envía al conjunto de los catalanes, voten lo que voten, piensen lo que piensen», y es que «queremos contar con todos» pues «nos necesitamos todos». Así que «unamos todos nuestras fuerzas, en este nuevo tiempo que se abre”, para «dejar atrás un mal pasado y construir un futuro mejor, en especial, tras esta terrible pandemia y a las puertas de la recuperación económica y la llegada de los fondos europeos”.

A ello se suma, continuó Sánchez, que “el Govern de la Generalitat deberá también contar con todos los catalanes. Con la Cataluña independentista y con la no independentista, aquella que lidera Salvador Illa y el PSC. En democracia tenemos que escuchar a veces cosas que no nos gustan. De igual modo que en el caso de los independentistas tendrán que escucharnos decir cosas que no les gustan: nuestra voluntad de construir un proyecto compartido. De la mano. Juntos. Unidos. Como españoles, catalanes y europeos”.

Así que “la hoja de ruta está clara: vivimos juntos, convivimos juntos y, por tanto, decidimos juntos. Nuestras identidades son inclusivas. Nosotros, a la hora de la convivencia, creemos en la suma, no en la resta ni en la división. Y, en coherencia, hemos querido unir al diálogo a quienes se habían excluido del diálogo”, sentenció Sánchez.

Duras críticas a la oposición

El líder socialista ha llamado también a no hacer “ni caso al ruido, a los improperios y a los gritos de la derecha y la ultraderecha”, que “cuanto más insultan más evidente hacen su ausencia de proyecto para España. El tipo de oposición que ejerce el PP es indistinguible de la oposición de la ultra derecha. Lo mismo da, que da lo mismo. Son tal para cual”, afirmó.

Por eso, “ni caso a una oposición furibunda que niega la legitimidad del Gobierno de España. Que no ha apoyado en nada frente a la pandemia. Que ha torpedeado en Europa la recepción de fondos europeos para la recuperación de España. Que bloquea la renovación de órganos constitucionales por el simple hecho de no estar ellos en el poder. Que insultan ya no al Partido Socialista sino a empresarios, obispos…, a todos aquellos que no piensan como ellos. Que se dicen constitucionalistas pero que aprovechan todos los resortes del Estado para espiar a sus rivales políticos y tapar su vergonzosa y costosa corrupción”.

Lucha contra la violencia machista

Pedro Sánchez ha querido asimismo reseñar dos de la “grandes tareas pendientes que tenemos como país”. Una es la lucha contra la lacra del machismo, contra el horror de la violencia de género, ante la que –dijo- será «implacable”, pues “no hay otra prioridad para el Gobierno, ni para el Partido Socialista, que desterrar de una vez por todas esta terrible desigualdad, esta profunda tortura a la que están sometidas las mujeres y también sus hijos e hijas”.

Espaldarazo a Sánchez desde Andalucía

Tras la intervención de Pedro Sánchez, tomó la palabra el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Espadas quien se ha referido en primer lugar al proceso de primarias ejemplar vivido en Andalucía, que ha mostrado cómo “la medida de la inteligencia es cambiar cuando es necesario, y eso es lo que hemos hecho”. Por eso, se mostró convencido de que “el cambio, la valentía, nos devolverá de nuevo a construir la confianza necesaria, ganar las próximas elecciones y ser capaces de gobernar”.

Como alcalde de la cuarta ciudad de España, y la más grande que gobernamos los socialistas, Espadas ha querido también mostrar su gratitud al Gobierno de España, “que ha dado un auténtico ejemplo de cómo se gestiona una de las peores situaciones que se pueden vivir” como ha sido la pandemia, “con rigor y valentía”; en lo que ha representado “un orgullo para mí como socialista”, añadió.

Aseguró que “el PSOE-A volverá a recuperar el gobierno haciendo lo contrario que Casado”, esto es, “una oposición útil, constructiva y con sentido de Estado”. A su juicio, la derecha no tiene un proyecto solvente para Andalucía y, por eso, “tenemos un espacio para volver a recuperar el gobierno; desde el Parlamento, pero sobre todo desde la calle, poniéndonos en la piel de la gente, con sus necesidades y problemas”.

“Para recuperar el gobierno tenemos que volver a sintonizar con los colectivos y recuperar la confianza perdida. Los ciudadanos necesitan ahora mismo expectativas y por eso este Gobierno que levanta esperanza e ilusión”, es que nosotros necesitamos también en Andalucía. Y es que “nos estamos jugando el futuro de España frente a lo que representa el retroceso de la derecha”, concluyó.