Sánchez desafía a Casado a que presente una moción de censura

- Publicidad-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta mañana, a petición propia, para informar del Consejo Europeo Extraordinario celebrado el 24 y 25 de mayo y del Consejo Europeo Ordinario de los días 24 y 25 de junio de 2021, así como de la situación política y económica y ha desafiado a Casado a que presente una moción de censura.

Sánchez ha comenzado rememorando las primeras elecciones democráticas tras la dictadura de Franco y ha recordado el espíritu integrador de la Constitución: «Diálogo y concordia. Concordia significa con corazón. Evoca los acuerdos a los que se llega desde la discrepancia. El espíritu de unir, en lugar de dividir entre buenos y malos españoles, o buenos y malos catalanes».

En este sentido, el presidente del Gobierno ha explicado que «la discordia política y territorial supone un lastre para la cohesión. Todos somos buenos españoles, catalanes o madrileños. Es importante integrar nuestra rica diversidad». El presidente refiere la aprobación de la ley de la eutanasia o del anteproyecto de la ley trans.

Indultos a los presos del procés

Sánchez, sobre los indultos a los presos del procés ha asegurado que «es un instrumento reconocido, una medida de gracia regulada desde 1870, y regulada en nuestra Constitución. No es una excepcionalidad jurídica. Se han concedido más de 18.100 indultos desde 1979. Todos los gobiernos han ejercido esta potestad. Su concesión es política, graciable y excepcional. Al ser política, se mueve en un plano distinto al judicial. No cuestiona ni revisa la decisión del tribunal. Cuando el Gobierno de Aznar concedió más de 6.200 indultos, no cuestionaba el trabajo de los jueces, como tampoco lo hizo el Gobierno de Rajoy. Este Gobierno progresista, que irrita a los bancos de la derecha y ultraderecha, es tan legítimo como cualquiera encabezado por afiliados del Partido Popular«

Sánchez ha asegurado que «es una medida discrecional, pero no arbitraria. Si uno de los indultados vuelve a cometer un delito de esta naturaleza en el plazo establecido, sumaría los años pendientes de condena a la condena fijada por el nuevo delito. Son concedidos por razones de utilidad pública. Cada expediente tiene una motivación individual».

El presidente se ha preguntado: «¿Contribuye este paso a resolver la crisis en Cataluña? No hay garantías definitivas. Pero hay hechos objetivos que llevan a creer que se puede aliviar la división dentro de la sociedad catalana. La vía judicial es evidente que no vale por sí sola para garantizar la convivencia en Cataluña, y los responsables políticos no debemos hacer descansar en los tribunales nuestra propia responsabilidad política».

Además, el presidente ha insistido: «»La sociedad catalana es consciente de que estos han sido años estériles. Manifiesta una voluntad de reencuentro, que deben comenzar con pasos decididos, para comenzar no de cero, pero sí de nuevo».

El presidente del Gobierno ha reiterado: «Nadie debe renunciar a sus ideales, porque nadie fue condenado por sus ideales, sino por quebrar la ley. En nuestra democracia caben las ideas independentistas, como ha declarado el Constitucional. Es obvio, pero no tengo problema en repetirlo cuantas veces sea necesario. El Gobierno seguirá actuando con firmeza. No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique la Constitución y se vote. El PSOE nunca jamás aceptará ese tipo de derivada«.

«No se puede mantener una situación en la que la mitad de los catalanes no cuentan. Los catalanes deben hablar con los catalanes. Es primordial el diálogo entre catalanes», ha continuado Sánchez.

En este sentido, Pedro Sánchez ha explicado que «iniciamos una nueva etapa de cohesión territorial para el acuerdo. Sindicatos, empresarios, la Iglesia católica, han apoyado los indultos, aun siendo conscientes de que por sí solos no servirán para superar el conflicto».

Sánchez desafía a Casado a que presente una moción de censura

Sánchez se ha dirigido a la bancada del Partido Popular: «Atendiendo a su oposición destructiva, la única actitud lógica y cabal que le queda es una moción de censura. Poner a prueba sus argumentos y apoyos. Nos gustaría que se sumaran a un camino de esperanza. Señor Casado, sigue teniendo mi mano tendida para renovar los órganos constitucionales. Termine con este bloqueo».

«El Gobierno hará política en favor de la convivencia entre españoles y españolas» Pedro Sánchez

Sánchez ha concluido su intervención ante el pleno del Congreso afirmando tajante que «España necesita ahora que trabajemos unidos. Un proyecto común y compartido. He defendido la política real, la que suma, la que une, y no la que divide. La democracia española ha demostrado ser fuerte, con los valores y el diálogo que nos permite progresar unidos. Creo que después de la pandemia es el momento de recuperar la política. El Gobierno hará política en favor de la convivencia entre españoles y españolas».