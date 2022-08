Salvo para el de siempre, sorteo peliagudo de Champions para los españoles

- Publicidad-

Al final llegó el esperado sorteo de Champions. Para la mayoría de equipos tiene cierto entusiasmo, especialmente para aquellos que vienen de ligas menos fuertes, salvo para uno que sabe que siempre le van a tocar las peritas en dulce. Lo que para muchos equipos es una demostración de competitividad el enfrentarse a los equipos más laureados en el momento de mejor capacidad, sin ayudas de batidos, física, hay uno que siempre hace giras como el Cosmos de Pelé.

Los equipos españoles, salvo ese que todos conocen, no pueden estar contentos con el sorteo en términos generales. Equipos potentes y/o correosos en todos los grupos donde han caído. Sobre el papel y comparadas las plantillas, cabría pensar que todos tendrían que vencer, cuando menos, cuatro o cinco de los partidos de la liguilla. Pero el papel se puede mojar, arrugar, contener tachones o faltas de ortografía, por no decir del papel en blanco. De ahí que no quede otra que pelear todos los partidos como si fuesen el último… salvo uno.

FC Barcelona

Al Barça le ha tocado un grupo complicado. El Bayern de Múnich ha comenzado su liga como un tiro y se ha reforzado de forma más que correcta. La salida de su delantero principal hacia la ciudad condal ha sido suplida con Mané. La Inter también se ha reforzado bien y mantiene el bloque que peleó la liga el año pasado. Rival muy duro, como ha podido comprobar en otras ocasiones, y que en principio peleará con el Barça por la segunda posición del grupo… si el equipo español demuestra algo más de lo que ha demostrado en los partidos de liga. El Victoria Plzen es un equipo correoso, con algún destello de calidad, de esos que se le atragantan al equipo de Xavi. Como se confíen igual tendrán que pelear con este equipo el pase a Europa League.

Atlético de Madrid

En principio no debería tener problemas para ser primero de grupo. Por este mismo motivo el grupo es más peligroso de lo que aparenta. Y que tampoco es que los “parabólicas” de la tele sepan mucho de fútbol y hacen creer que son más malos los equipos de lo que es su realidad. El Oporto es de sobra conocido y fue eliminado el año anterior por el Atleti. Ya se sabe que serán partidos competidos. El Bayer Leverkusen ha empezado mal la Bundesliga (no ha ganado ningún partido) pero son 10 tipos que corren y corren y corren y corren, justo lo que suele atragantársele a equipos entrenados por el Cholo Simeone. El Brujas es un equipo bien trabajado en defensa y con un ataque bastante dinámico. Mucho más fútbol del que le ponen los parabólicos. Peligro si el Atleti sale a ver los partidos desde el terreno de juego.

Sevilla

Siendo un equipo faraónico las ha visto ya de todos los colores desde la primera Copa Ramsés II. En esta ocasión ha caído en el grupo de la muerte o casi de esta Champions. Con una defensa muy floja y con mucho figurín lo va a pasar mal ante el fútbol total del Manchester City (con Haaland para arreglar problemas de gol de delantero). Como mal lo va a pasar con el fútbol físico y con calidad del Borussia Dortmund. El Copenhague parece más asequible, pero también lo parecía aquella Dinamarca que llegó a una Eurocopa con los jugadores medio borrachos por estar de vacaciones y ya saben… ganaron. Complicado, muy complicado con la defensa que tiene hoy.

El otro

En realidad podrían dejar de ir a los sorteos. Total ya saben casi quiénes le van a tocar de antemano. El Shakhtar tiene abono en el Bernabéu desde hace años (como tenía Olympiacos hasta que dejó de aparecer por estos sitios). El Leipzig es un equipo de mucho físico que nada podrá ante la mano mágica de Pintus y los desmayos raros que acaban como pena máxima. Y para rematar les mandan a Glasgow a celebrar (mil euros a que Marca y/o As lo ponen en artículo o portada) una de esas Champions que ganaron. El Celtic, no el Rangers, que hay que respetar la catolicidad. En realidad la UEFA podría pasarles todos los años a octavos y se ahorraba la vergüenza que hace pasar a los demás.