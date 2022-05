Rusell Blaylock, neurocirujano sobre la pandemia de COVID-19 «¿Cuál es la verdad?»

- Publicidad-

En la revista internacional de neurología quirúrgica, SNI por sus siglas en inglés, se ha publicado recientemente un editorial firmado por Rusell Blaylock, neurocirujano norteamericano que analiza desde su punto de vista cuál es «la verdad» de la pandemia del COVID-19.

Un texto que, de manera contundente, denuncia las vulneraciones cometidas tanto en el ámbito científico como hacia la sociedad y los pacientes durante esta pandemia.

A continuación, reproducimos el artículo traducido al español para nuestros lectores.

Actualización sobre el COVID: ¿Cuál es la verdad?

La pandemia de COVID-19 es uno de los eventos de enfermedades infecciosas más manipulados de la historia, caracterizado por mentiras oficiales en una corriente interminable liderada por burocracias gubernamentales, asociaciones médicas, juntas médicas, medios de comunicación y agencias internacionales.[ 3 , 6 , 57 ] Hemos sido testigos de una larga lista de intrusiones sin precedentes en la práctica médica, incluidos ataques a expertos médicos, destrucción de carreras médicas entre médicos que se niegan a participar en el asesinato de sus pacientes y una reglamentación masiva de la atención médica, dirigida por personas no calificadas con una enorme riqueza, poder e influencia.

Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un presidente, gobernadores, alcaldes, administradores de hospitales y burócratas federales están determinando tratamientos médicos basados ​​no en información científica precisa o incluso basada en la experiencia, sino para forzar la aceptación de formas especiales de atención y «prevención» —incluido el remdesivir, el uso de respiradores y, en última instancia, una serie de vacunas de ARN mensajero esencialmente no probadas-. Por primera vez en la historia del tratamiento médico, los protocolos no se formulan en función de la experiencia de los médicos que tratan con éxito a la mayor cantidad de pacientes, sino de personas y burocracias que nunca han tratado a un solo paciente, incluidos Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, los CDC, la OMS, los funcionarios estatales de salud pública y los administradores de hospitales.[ 23 , 38 ]

Los medios de comunicación (TV, periódicos, revistas, etc.), las sociedades médicas, los consejos médicos estatales y los propietarios de las redes sociales se han designado a sí mismos como la única fuente de información sobre esta llamada “pandemia”. Se han eliminado sitios web, se ha demonizado a médicos clínicos altamente acreditados y experimentados y a expertos científicos en el campo de las enfermedades infecciosas, se han destruido carreras y toda la información disidente se ha etiquetado como «desinformación» y «mentiras peligrosas», incluso cuando proviene de los mejores expertos en los campos de virología, enfermedades infecciosas, cuidados críticos pulmonares y epidemiología. Estos apagones de la verdad ocurren incluso cuando esta información está respaldada por extensas citas científicas de algunos de los especialistas médicos más calificados del mundo.[ 23 ] Increíblemente, incluso las personas, como el Dr. Michael Yeadon, un exdirector científico jubilado y vicepresidente de la división científica de la compañía farmacéutica Pfizer en el Reino Unido, que acusó a la compañía de fabricar una vacuna extremadamente peligrosa, son ignoradas y demonizado Además, él, junto con otros científicos altamente calificados, han declarado que nadie debería tomar esta vacuna.

El Dr. Peter McCullough, uno de los expertos más citados en su campo, que ha tratado con éxito a más de 2000 pacientes con COVID mediante el uso de un protocolo de tratamiento temprano (que los supuestos expertos ignoraron por completo), ha sido víctima de un ataque particularmente violento por aquellos que se benefician económicamente de las vacunas. Ha publicado sus resultados en revistas revisadas por pares, informando una reducción del 80 % en las hospitalizaciones y una reducción del 75 % en las muertes mediante el uso de un tratamiento temprano.[ 44 ] A pesar de esto, está bajo una serie implacable de ataques por parte de los controladores de información, ninguno de los cuales ha tratado a un solo paciente.

Ni Anthony Fauci, los CDC, la OMS ni ningún establecimiento médico gubernamental han ofrecido nunca ningún tratamiento temprano que no sea Tylenol, hidratación y llamar a una ambulancia una vez que tenga dificultad para respirar. Esto no tiene precedentes en toda la historia de la atención médica, ya que el tratamiento temprano de infecciones es fundamental para salvar vidas y prevenir complicaciones graves. Estas organizaciones médicas y perros falderos federales no solo ni siquiera sugirieron un tratamiento temprano, sino que atacaron a cualquiera que intentara iniciar dicho tratamiento con todas las armas a su disposición: pérdida de la licencia, eliminación de los privilegios del hospital, vergüenza, destrucción de la reputación e incluso arresto. [ 2 ]

Un buen ejemplo de este ultraje contra la libertad de expresión y el suministro de información de consentimiento informado es la reciente suspensión por parte de la junta médica de Maine de la licencia médica de la Dra. Meryl Nass y la orden de someterse a una evaluación psiquiátrica por prescribir ivermectina y compartir su experiencia. en este campo.[ 9 , sesenta y cinco ] Conozco personalmente a la Dra. Nass y puedo dar fe de su integridad, brillantez y dedicación a la verdad. Sus credenciales científicas son impecables. Este comportamiento de una junta de licencias médicas recuerda la metodología de la KGB soviética durante el período en que los disidentes eran encarcelados en gulags psiquiátricos para silenciar su disidencia.

Otra táctica sin precedentes es eliminar a los médicos disidentes de sus puestos como editores y revisores de revistas y retirar sus artículos científicos de las revistas, incluso después de que estos artículos se hayan impreso. Hasta este evento pandémico, nunca había visto tantos artículos de revistas siendo retractados, la gran mayoría promoviendo alternativas al dogma oficial, especialmente si los artículos cuestionan la seguridad de las vacunas. Normalmente, un trabajo o estudio enviado es revisado por expertos en el campo, lo que se denomina revisión por pares. Estas revisiones pueden ser bastante intensas y puntillosas en los detalles, insistiendo en que todos los errores dentro del artículo se corrijan antes de la publicación. Por lo tanto, a menos que se descubra un fraude o algún otro problema oculto importante después de que el artículo esté impreso, el artículo permanece en la literatura científica.

Ahora somos testigos de un número creciente de excelentes artículos científicos, escritos por los mejores expertos en el campo, que se retiran de las principales revistas médicas y científicas semanas, meses e incluso años después de su publicación. Una revisión cuidadosa indica que en demasiados casos los autores se atrevieron a cuestionar el dogma aceptado por los controladores de las publicaciones científicas, especialmente en lo que respecta a la seguridad, los tratamientos alternativos o la eficacia de las vacunas.[ 12 , 63 ] Estas revistas dependen de la amplia publicidad de las compañías farmacéuticas para sus ingresos. Han ocurrido varios casos en los que poderosas compañías farmacéuticas ejercieron su influencia sobre los propietarios de estas revistas para eliminar artículos que de alguna manera cuestionan los productos de estas compañías.[ 13 , 34 , 35 ]

Peor aún es el diseño real de artículos médicos para promocionar medicamentos y productos farmacéuticos que involucran estudios falsos, los llamados artículos escritos por fantasmas.[ 49 , 64 ] Richard Horton es citado por The Guardian diciendo que «las revistas se han convertido en operaciones de lavado de información para la industria farmacéutica». 13 , 63 ] Los artículos fraudulentos «escritos por fantasmas» patrocinados por gigantes farmacéuticos han aparecido regularmente en las principales revistas clínicas, como JAMA y New England Journal of Medicine, y nunca se eliminarán a pesar del abuso científico comprobado y la manipulación de datos.[ 49 , 63 ]

Los artículos escritos por «fantasmas» implican el uso de empresas de planificación cuyo trabajo es diseñar artículos que contengan datos manipulados para respaldar un producto farmacéutico y luego hacer que estos artículos sean aceptados por revistas clínicas de alto impacto, es decir, las revistas que tienen más probabilidades de afectar la toma de decisiones clínicas de los médicos. Además, proporcionan a los médicos en la práctica clínica reimpresiones gratuitas de estos artículos manipulados. The Guardian encontró 250 empresas dedicadas a este negocio de escritura fantasma. El paso final en el diseño de estos artículos para su publicación en las revistas más prestigiosas es reclutar expertos médicos reconocidos de instituciones prestigiosas, para agregar su nombre a estos artículos. 11 ]

De vital importancia es la observación de los expertos en el campo de las publicaciones médicas de que no se ha hecho nada para detener este abuso. Los especialistas en ética médica han lamentado que debido a esta práctica generalizada “no se puede confiar en nada”. Si bien algunas revistas insisten en divulgar información, la mayoría de los médicos que leen estos artículos ignoran esta información o la excusan, y varias revistas dificultan la divulgación al exigir que el lector encuentre las declaraciones de divulgación en otro lugar. Muchas revistas no controlan tales declaraciones y las omisiones de los autores son comunes y sin castigo.

En cuanto a la información puesta a disposición del público, prácticamente todos los medios de comunicación están bajo el control de estos gigantes farmacéuticos u otros que se están beneficiando de esta “pandemia”. Sus historias son todas iguales, tanto en contenido como en redacción. Los encubrimientos orquestados ocurren a diario y los datos masivos que exponen las mentiras generadas por estos controladores de información se ocultan al público. Todos los datos que llegan a los medios de comunicación nacionales (televisión, periódicos y revistas), así como las noticias locales que ve todos los días, provienen únicamente de fuentes «oficiales», la mayoría de las cuales son mentiras, distorsiones o se fabrican completamente de la nada destinado a engañar al público.

Los medios de televisión reciben la mayor parte de su presupuesto publicitario de las compañías farmacéuticas internacionales; esto crea una influencia irresistible para informar sobre todos los estudios inventados que respaldan sus vacunas y otros supuestos tratamientos.[ 14 ] Solo en 2020, las industrias farmacéuticas gastaron 6.560 millones de dólares en este tipo de publicidad.[ 13 , 14 ] La publicidad televisiva de Pharma ascendió a 4.580 millones, un increíble 75% de su presupuesto. Eso compra mucha influencia y control sobre los medios. Los expertos mundialmente famosos en todos los campos de las enfermedades infecciosas están excluidos de la exposición de los medios y de las redes sociales en caso de que se desvíen de alguna manera de las mentiras y distorsiones inventadas por los fabricantes de estas vacunas. Además, estas compañías farmacéuticas gastan decenas de millones en publicidad en las redes sociales, con Pfizer a la cabeza con $55 millones en 2020.[ 14 ]

Si bien estos ataques a la libertad de expresión son lo suficientemente aterradores, aún peor es el control prácticamente universal que los administradores de hospitales han ejercido sobre los detalles de la atención médica en los hospitales. Estos mercenarios ahora están instruyendo a los médicos a qué protocolos de tratamiento se apegarán y qué tratamientos no usarán, sin importar cuán dañinos sean los tratamientos «aprobados» o cuán beneficiosos sean los tratamientos «no aprobados».[ 33 , 57 ]

Nunca en la historia de la medicina estadounidense los administradores de hospitales han dictado a sus médicos cómo practicarán la medicina y qué medicamentos pueden usar. El CDC no tiene autoridad para dictar a hospitales o médicos sobre tratamientos médicos. Sin embargo, la mayoría de los médicos cumplieron sin la menor resistencia.

La ley federal Care Act alentó este desastre humano al ofrecer a todos los hospitales de EE. UU. hasta 39.000 dólares por cada paciente de la UCI que pusieran respiradores, a pesar de que desde el principio era obvio que los respiradores eran una de las principales causas de muerte entre estos confiados y desprevenidos pacientes. Además, los hospitales recibieron 12.000 dólares por cada paciente que ingresaba en la UCI, lo que explica, en mi opinión y en la de otros, por qué todas las burocracias médicas federales (CDC, FDA, NIAID, NIH, etc.) hicieron todo lo posible para prevenir la vida. – ahorro de tratamientos tempranos.[ 46 ] Dejar que los pacientes se deterioraran hasta el punto de necesitar hospitalización significó mucho dinero para todos los hospitales. Un número creciente de hospitales están en peligro de quiebra, y muchos han cerrado sus puertas, incluso antes de esta “pandemia”.[ 50 ] La mayoría de estos hospitales ahora son propiedad de corporaciones nacionales o internacionales, incluidos los hospitales universitarios.[ 10 ]

También es interesante notar que con la llegada de esta «pandemia» hemos sido testigos de un aumento en las cadenas corporativas de hospitales que compran varios de estos hospitales financieramente en riesgo.[ 1 , 54 ] Se ha observado que estos gigantes hospitalarios están utilizando miles de millones en ayuda federal para el Covid para adquirir estos hospitales financieramente en peligro, lo que aumenta aún más el poder de la medicina corporativa sobre la independencia de los médicos. A los médicos expulsados ​​de sus hospitales les resulta difícil encontrar personal de otros hospitales para unirse, ya que también pueden ser propiedad del mismo gigante corporativo. Como resultado, las políticas obligatorias de vacunación incluyen un número mucho mayor de empleados de hospitales. Por ejemplo, Mayo Clinic despidió a 700 empleados por ejercer su derecho a rechazar una vacuna experimental peligrosa, esencialmente no probada.[ 51 , 57 ] Mayo Clinic hizo esto a pesar de que muchos de estos empleados trabajaron durante lo peor de la epidemia y están siendo despedidos cuando la variante Omicron es la cepa dominante del virus, tiene la patogenicidad de un resfriado común para la mayoría y las vacunas son ineficaces. en la prevención de la infección.

Además, se ha comprobado que la persona asintomática vacunada tiene un título nasofaríngeo del virus tan alto como una persona infectada no vacunada. Si el propósito del mandato de vacunación es prevenir la propagación viral entre el personal del hospital y los pacientes, entonces son los vacunados quienes presentan el mayor riesgo de transmisión, no los no vacunados. La diferencia es que un enfermo no vacunado no iría a trabajar, el esparcidor vacunado asintomático sí lo hará.

Lo que sí sabemos es que los principales centros médicos, como Mayo Clinic, reciben decenas de millones de dólares en subvenciones del NIH cada año, así como dinero de los fabricantes farmacéuticos de estas «vacunas» experimentales. En mi opinión, esa es la verdadera consideración que impulsa estas políticas. Si esto pudiera probarse en un tribunal de justicia, los administradores que hacen estos mandatos deberían ser procesados ​​con todo el peso de la ley y demandados por todas las partes perjudicadas.

El problema de la bancarrota de los hospitales se ha vuelto cada vez más agudo debido a los mandatos de vacunación de los hospitales y, como resultado, una gran cantidad de personal de los hospitales, especialmente enfermeras, se niega a ser vacunado por la fuerza. 17 , 51 ] Todo esto no tiene precedentes en la historia de la atención médica. Los médicos dentro de los hospitales son responsables del tratamiento de sus pacientes individuales y trabajan directamente con estos pacientes y sus familias para iniciar estos tratamientos. Las organizaciones externas, como los CDC, no tienen autoridad para intervenir en estos tratamientos y hacerlo expone a los pacientes a graves errores por parte de una organización que nunca ha tratado a un solo paciente con COVID-19.

Cuando comenzó esta pandemia, los CDC ordenaron a los hospitales que siguieran un protocolo de tratamiento que resultó en la muerte de cientos de miles de pacientes, la mayoría de los cuales se habrían recuperado si se hubieran permitido los tratamientos adecuados.[ 43 , 44 ] La mayoría de estas muertes podrían haberse evitado si se hubiera permitido a los médicos utilizar un tratamiento temprano con productos como la ivermectina, la hidroxicloroquina y una serie de otros medicamentos seguros y compuestos naturales. Se ha estimado, en base a los resultados de los médicos que tratan con éxito a la mayoría de los pacientes con covid, que de las 800,000 personas que se nos dice que murieron a causa de covid, 640,000 no solo podrían haberse salvado, sino que, en muchos casos, podrían haber regresado a su estado anterior. El estado de salud de la infección había requerido un tratamiento temprano con estos métodos probados. Este descuido del tratamiento temprano constituye un asesinato en masa. Eso significa que en realidad habrían muerto 160.000, mucho menos que el número de muertes a manos de burocracias, asociaciones médicas y juntas médicas que se negaron a defender a sus pacientes. 43 , 44 ]

Increíblemente, a estos médicos expertos se les impidió salvar a estas personas infectadas con Covid-19. Debería ser una vergüenza para la profesión médica que tantos médicos siguieran sin pensar los protocolos mortales establecidos por los controladores de la medicina.

También hay que tener en cuenta que este evento nunca cumplió con los criterios de una pandemia. La Organización Mundial de la Salud cambió el criterio para hacer de esto una pandemia. Para calificar para un estado pandémico, el virus debe tener una alta tasa de mortalidad para la gran mayoría de las personas, lo que no ocurrió (con una tasa de supervivencia del 99,98 %), y no debe tener tratamientos existentes conocidos, que este virus tuvo, en hecho, un número creciente de tratamientos muy exitosos.

Nunca se ha demostrado que las medidas draconianas establecidas para contener esta «pandemia» artificial tengan éxito, como enmascarar al público, encierros y distanciamiento social. Varios estudios cuidadosamente realizados durante temporadas anteriores de gripe demostraron que las mascarillas, de cualquier tipo, nunca habían impedido la propagación del virus entre el público.[ 60 ]

De hecho, algunos estudios muy buenos sugirieron que las máscaras en realidad propagan el virus al dar a las personas una falsa sensación de seguridad y otros factores, como la observación de que las personas rompían constantemente la técnica estéril al tocar la máscara, al quitarse la máscara incorrectamente y al filtrar sustancias infecciosas. aerosoles alrededor de los bordes de la máscara. Además, las máscaras se desechaban en estacionamientos, senderos para caminar, se colocaban sobre mesas en restaurantes y se colocaban en bolsillos y carteras.

A los pocos minutos de ponerse la máscara, se pueden cultivar varias bacterias patógenas de las máscaras, lo que pone a la persona inmunosuprimida en un alto riesgo de neumonía bacteriana y a los niños en un mayor riesgo de meningitis.[ dieciséis ] Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Florida cultivó más de 11 bacterias patógenas del interior de la máscara que usan los niños en las escuelas.[ 40 ]

También se sabía que los niños esencialmente no corrían ningún riesgo de enfermarse por el virus o transmitirlo.

Además, también se conoció que el uso de una máscara durante más de 4 horas (como ocurre en todas las escuelas) produce una importante hipoxia (niveles bajos de oxígeno en la sangre) e hipercapnia (niveles altos de CO2), que tienen una serie de efectos nocivos para la salud, incluyendo el deterioro del desarrollo del cerebro del niño.[ 4 , 72 , 52 ]

Sabemos que el desarrollo del cerebro continúa mucho después de los años de la escuela primaria. Un estudio reciente encontró que los niños nacidos durante la «pandemia» tienen un coeficiente intelectual significativamente más bajo; sin embargo, las juntas escolares, los directores de escuelas y otros burócratas educativos obviamente no están preocupados.[ 18 ]

Los diseñadores de esta pandemia anticiparon un retroceso por parte del público y que se harían grandes preguntas embarazosas. Para evitar esto, los controladores alimentaron a los medios con una serie de tácticas, una de las más utilizadas fue y es la estafa de «verificación de hechos». Con cada confrontación con evidencia cuidadosamente documentada, los «verificadores de hechos» de los medios respondieron con el cargo de «desinformación» y un cargo infundado de «teoría de la conspiración» que fue, en su léxico, «desacreditado». Nunca nos dijeron quiénes eran los verificadores de hechos o la fuente de su información de «desacreditación», solo teníamos que creer a los «verificadores de hechos». Un caso judicial reciente estableció bajo juramento que los «verificadores de hechos» de Facebook utilizaron la opinión de su propio personal y no expertos reales para verificar «hechos».[ 59 ] Cuando las fuentes se revelan, de hecho, son invariablemente los corruptos CDC, la OMS o Anthony Fauci o simplemente su opinión. Aquí hay una lista de cosas que fueron etiquetadas como «mitos» e «información errónea» que luego se demostró que eran ciertas.

«Los vacunados asintomáticos están propagando el virus de la misma manera que los infectados sintomáticos no vacunados.»

«Las vacunas no pueden proteger adecuadamente contra nuevas variantes, como Delta y Omicron.»

«La inmunidad natural es muy superior a la inmunidad de las vacunas y lo más probable es que dure toda la vida.»

«La inmunidad de la vacuna no solo disminuye después de varios meses, sino que todas las células inmunitarias se ven afectadas durante períodos prolongados, lo que pone a las personas vacunadas en un alto riesgo de contraer todas las infecciones y el cáncer.»

«Las vacunas COVID pueden causar una incidencia significativa de coágulos de sangre y otros efectos secundarios graves»

«Los defensores de la vacuna exigirán numerosos refuerzos a medida que aparezca cada variante en escena.»

«Fauci insistirá en la vacuna covid para niños pequeños e incluso bebés.»

«Se requerirán pasaportes de vacunas para ingresar a un negocio, volar en un avión y usar el transporte público.»

«Habrá campos de internamiento para los no vacunados (como en Australia, Austria y Canadá)»

«A los no vacunados se les negará el empleo.»

«Hay acuerdos secretos entre el gobierno, instituciones elitistas y fabricantes de vacunas.»

«Muchos hospitales estaban vacíos o tenían poca ocupación durante la pandemia.»

«La proteína spike de la vacuna ingresa al núcleo de la célula, alterando la función de reparación del ADN celular.»

«Cientos de miles han muerto por las vacunas y muchas veces más han resultado dañados permanentemente.»

«El tratamiento temprano podría haber salvado la vida de la mayoría de los 700.000 que murieron.»

«La miocarditis inducida por la vacuna (que se negó inicialmente) es un problema importante y desaparece en un período breve.»

«Lotes mortales especiales de estas vacunas se mezclan con la masa de otras vacunas contra el Covid-19.»

Varias de estas afirmaciones de quienes se oponen a estas vacunas ahora aparecen en el sitio web de los CDC, la mayoría aún identificadas como «mitos». Hoy en día, una amplia evidencia ha confirmado que cada uno de estos llamados «mitos» eran de hecho ciertos. Muchos incluso son admitidos por el “santo de las vacunas”, Anthony Fauci. Por ejemplo, incluso nuestro presidente con discapacidad cognitiva nos dijo que una vez que se lanzara la vacuna, todas las personas vacunadas podrían quitarse las máscaras. ¡Ups! Nos dijeron poco después: los vacunados tienen altas concentraciones (títulos) del virus en la nariz y la boca (nasofaringe) y pueden transmitir el virus a otras personas con las que entran en contacto, especialmente a sus propios familiares. Continúen con las máscaras una vez más; de hecho, se recomienda el doble enmascaramiento. 27 , 42 , 45 ]

Otra táctica de los defensores de la vacuna es demonizar a aquellos que rechazan vacunarse por una variedad de razones. Los medios de comunicación se refieren a estos individuos de pensamiento crítico como «antivacunas», «negadores de vacunas», «resistentes a las vacunas», «asesinos», «enemigos del bien común» y como los que prolongan la pandemia. Me han horrorizado los ataques viciosos, a menudo despiadados, de algunas personas en las redes sociales cuando un padre o un ser querido relata una historia del terrible sufrimiento y la eventual muerte que ellos o su ser querido sufrieron como resultado de las vacunas. Algunos psicópatas tuitean que están contentos de que el ser querido haya muerto o que la persona vacunada muerta fuera un enemigo del bien por contar el evento y debería prohibirse. Esto es difícil de conceptualizar. Este nivel de crueldad es aterrador y significa el colapso de una moral decente.

Ya es bastante malo que el público caiga tan bajo, pero los medios de comunicación, los líderes políticos, los administradores de hospitales, las asociaciones médicas y las juntas de licencias médicas están actuando de una manera similar, moralmente disfuncional y cruel.

¿La evidencia científica, los estudios cuidadosamente realizados, la experiencia clínica y la lógica médica han tenido algún efecto para detener estas vacunas ineficaces y peligrosas? ¡Absolutamente no! Los esfuerzos draconianos para vacunar a todos en el planeta continúan (excepto la élite, los trabajadores postales, los miembros del Congreso y otros expertos).[ 31 , 62 ]

En el caso de todos los demás medicamentos y vacunas convencionales anteriores que están siendo revisadas por la FDA, las muertes de 50 o menos personas que de otro modo no se explicarían darían lugar a la interrupción de la distribución del producto, como sucedió en 1976 con la vacuna contra la gripe porcina. Con más de 18 000 muertes reportadas por el sistema VAERS para el período del 14 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 , así como 139 126 lesiones graves (incluidas las muertes) para el mismo período, todavía no hay interés en detener este programa de vacunación mortal.[ 61 ] Peor aún, no existe una investigación seria por parte de ninguna agencia gubernamental para determinar por qué estas personas mueren y resultan grave y permanentemente lesionadas por estas vacunas.[ 15 , 67 ] Lo que sí vemos es una serie continua de encubrimientos y evasivas por parte de los fabricantes de vacunas y sus promotores.

La guerra contra los medicamentos reutilizados y los compuestos naturales, efectivos, baratos y muy seguros, que han demostrado sin lugar a dudas que han salvado millones de vidas en todo el mundo, no solo ha continuado sino que ha aumentado en intensidad.[ 32 , 34 , 43 ]

A los médicos se les dice que no pueden proporcionar estos compuestos que salvan vidas a sus pacientes y, si lo hacen, serán retirados del hospital, se les quitará la licencia médica o serán castigados de muchas otras maneras. Muchas farmacias se han negado a surtir recetas de lvermectina o hidroxicloroquina, a pesar de que millones de personas han tomado estos medicamentos de manera segura durante más de 60 años en el caso de la hidroxicloroquina y décadas en el caso de la ivermectina.[ 33 , 36 ] Esta negativa a surtir recetas no tiene precedentes y ha sido diseñada por aquellos que desean evitar métodos alternativos de tratamiento, todo basado en proteger la expansión de la vacuna para todos. Varias empresas que fabrican hidroxicloroquina acordaron vaciar sus existencias del medicamento donándolo a la Reserva Nacional Estratégica, lo que hace que este medicamento sea mucho más difícil de conseguir.[ 33 ] ¿Por qué el gobierno haría eso cuando más de 30 estudios bien hechos han demostrado que este medicamento redujo las muertes entre un 66 % y un 92 % en otros países, como India, Egipto, Argentina, Francia, Nigeria, España, Perú, México, ¿y otros?[ 23 ]

Los críticos de estos dos medicamentos que salvan vidas suelen estar financiados por Bill Gates y Anthony Fauci, quienes están ganando millones con estas vacunas.[ 48 , 15 ]

Para detener aún más el uso de estos medicamentos, la industria farmacéutica y Bill Gates/Anthony Fauci financiaron investigaciones falsas para demostrar que la hidroxicloroquina era una droga peligrosa y podía dañar el corazón.[ 34 ] Para hacer este caso fraudulento, los investigadores administraron a los pacientes con covid más enfermos una dosis casi letal del medicamento, en una dosis mucho más alta que la utilizada en cualquier paciente con covid por el Dr. Kory, McCullough y otros médicos «reales» y compasivos que en realidad estaban tratando a pacientes con covid.[ 23 ]

Los medios de comunicación controlados y falderos, por supuesto, martillaron al público con historias sobre el efecto mortal de la hidroxicloroquina, todo con una mirada aterrorizada de falso pánico. Se demostró que todas estas historias sobre los peligros de la ivermectina no eran ciertas y algunas de ellas eran increíblemente absurdas.[ 37 , 43 ]

El ataque a la ivermectina fue aún más cruel que el de la hidroxicloroquina. Todo esto, y mucho más, se relata meticulosamente en el excelente libro nuevo de Robert Kennedy, Jr: The Real Anthony Fauci. Bill Gates, las grandes farmacéuticas y la guerra global contra la democracia y la salud pública .[ 32 ] Si está realmente preocupado por la verdad y por todo lo que ha ocurrido desde que comenzó esta atrocidad, no solo debe leer, sino estudiar este libro cuidadosamente. Está completamente referenciado y cubre todos los temas con gran detalle. Esta es una tragedia humana de proporciones bíblicas diseñada por algunos de los psicópatas más viles y despiadados de la historia.

Millones han sido asesinados y lisiados deliberadamente, no solo por este virus diseñado, sino por la vacuna misma y por las medidas draconianas utilizadas por estos gobiernos para “controlar la propagación de la pandemia”. No debemos ignorar las “muertes por desesperación” provocadas por estas medidas draconianas, que pueden superar los cientos de miles. Como resultado, millones han muerto de hambre en países del tercer mundo. Solo en los Estados Unidos, de las 800 000 personas que murieron, afirmadas por las burocracias médicas, más de 600 000 de estas muertes fueron el resultado de la negligencia deliberada del tratamiento temprano, bloqueando el uso de medicamentos reutilizados altamente efectivos y seguros, como el hidroxi- cloroquina e ivermectina, y el uso forzado de tratamientos letales como remdesivir y uso de ventiladores.

Para agravar todo esto, debido a los mandatos de vacunación entre todo el personal del hospital, miles de enfermeras y otros trabajadores del hospital han renunciado o han sido despedidos.[ 17 , 30 , 51 ] Esto ha resultado en una escasez crítica de estos vitales trabajadores de la salud y reducciones peligrosas de camas de UCI en muchos hospitales. Además, como ocurrió en el Sistema de atención médica del condado de Lewis, un sistema de hospitales especializados en Lowville, Nueva York, cerró su unidad de maternidad después de la renuncia de 30 empleados del hospital por las desastrosas órdenes obligatorias de vacunación del estado. La ironía en todos estos casos de renuncias es que los administradores aceptaron sin vacilar estas pérdidas masivas de personal a pesar de los desvaríos sobre sufrir escasez de personal durante una «crisis». Esto es especialmente desconcertante cuando nos enteramos de que las vacunas no previnieron la transmisión viral y que la variante predominante actual es de patogenicidad extremadamente baja.

Si bien la mayoría de los investigadores, virólogos, investigadores de enfermedades infecciosas y epidemiólogos han sido intimidados para guardar silencio, un número creciente de personas de alta integridad con una gran experiencia se han presentado para decir la verdad, es decir, que estas vacunas son mortales.

La mayoría de las vacunas nuevas deben someterse a pruebas de seguridad exhaustivas durante años antes de ser aprobadas. Las nuevas tecnologías, como las vacunas de ARNm y ADN, requieren un mínimo de 10 años de pruebas cuidadosas y un seguimiento extenso. Estas nuevas supuestas vacunas fueron «probadas» durante solo 2 meses y luego los resultados de estas pruebas de seguridad se mantuvieron y continúan manteniéndose en secreto. El testimonio ante el Senador Ron Johnson de varios de los que participaron en el estudio de 2 meses indica que prácticamente nunca se realizó ningún seguimiento de los participantes del estudio previo al lanzamiento.[ 67 ] Las quejas sobre complicaciones fueron ignoradas y, a pesar de las promesas de Pfizer de que Pfizer pagaría todos los gastos médicos causados ​​por las «vacunas», estas personas afirmaron que no se pagó ninguno.[ 66 ] Algunos gastos médicos superan los 100.000 dólares.

Como ejemplo del engaño de Pfizer y los demás fabricantes de vacunas de ARNm, está el caso de Maddie de Garay, de 12 años, que participó en el estudio de seguridad previo al lanzamiento de la vacuna de Pfizer. En la presentación de la Senadora Johnson con las familias de los heridos por la vacuna, su madre habló de las convulsiones recurrentes de su hija, que ahora está confinada a una silla de ruedas, debe ser alimentada por sonda y sufre daño cerebral permanente. En la evaluación de seguridad de Pfizer enviada a la FDA, su único efecto secundario aparece como un «dolor de estómago». Cada persona envió historias horribles similares.

Los japoneses recurrieron a una demanda FOIA (Freedom of Information Act) para obligar a Pfizer a publicar su estudio secreto de biodistribución. La razón por la que Pfizer quería que se mantuviera en secreto es que demostraba que Pfizer mintió al público y a las agencias reguladoras sobre el destino del contenido de la vacuna inyectada (el portador de nanolípidos encerrado en el ARNm). Afirmaron que permaneció en el sitio de la inyección (el hombro), cuando en realidad su propio estudio encontró que se diseminó rápidamente por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo en 48 horas.

El estudio también encontró que estos portadores de nanolípidos mortales se acumularon en concentraciones muy altas en varios órganos, incluidos los órganos reproductivos de hombres y mujeres, el corazón, el hígado, la médula ósea y el bazo (un órgano inmunológico importante). La concentración más alta estaba en los ovarios y la médula ósea. Estos portadores de nanolípidos también se depositaron en el cerebro.

El Dr. Ryan Cole, un patólogo de Idaho, informó un aumento dramático en los cánceres altamente agresivos entre las personas vacunadas (no informado en los medios). Encontró una incidencia alarmantemente alta de cánceres altamente agresivos en individuos vacunados, especialmente melanomas altamente invasivos en jóvenes y cánceres uterinos en mujeres.[ 26 ] También están apareciendo otros informes de activación de cánceres previamente controlados entre pacientes de cáncer vacunados.[ 47 ] Hasta el momento, no se han realizado estudios para confirmar estos informes, pero es poco probable que tales estudios se realicen, al menos estudios financiados por subvenciones de los NIH.

La alta concentración de proteínas espiga encontradas en los ovarios en el estudio de biodistribución podría muy bien afectar la fertilidad en mujeres jóvenes, alterar la menstruación y aumentar el riesgo de cáncer de ovario. La alta concentración en la médula ósea también podría poner a los vacunados en un alto riesgo de leucemia y linfoma. El riesgo de leucemia es muy preocupante ahora que han comenzado a vacunar a niños desde los 5 años de edad. Ninguno de estos fabricantes de vacunas contra el covid-19 ha realizado estudios a largo plazo, especialmente en lo que respecta al riesgo de inducción de cáncer. La inflamación crónica está íntimamente relacionada con la inducción, el crecimiento y la invasión del cáncer, y las vacunas estimulan la inflamación.

A los pacientes con cáncer se les dice que deben vacunarse con estas vacunas mortales. Esto, en mi opinión, es una locura. Estudios más recientes han demostrado que este tipo de vacuna inserta la proteína espiga dentro del núcleo de las células inmunitarias (y muy probablemente de muchos tipos de células) y, una vez allí, inhibe dos enzimas de reparación de ADN muy importantes, BRCA1 y 53BP1, cuyo deber es reparar daño al ADN de la célula.[ 29 ] El daño del ADN no reparado juega un papel importante en el cáncer.

Existe una enfermedad hereditaria llamada xeroderma pigmentoso en la que las enzimas reparadoras del ADN son defectuosas. Estas personas desafortunadas desarrollan múltiples cánceres de piel y, como resultado, una incidencia muy alta de cáncer de órganos. Aquí tenemos una vacuna que hace lo mismo, pero en un grado menos extenso.

Una de las enzimas de reparación defectuosas causadas por estas vacunas se llama BRCA1, que se asocia con una incidencia significativamente mayor de cáncer de mama en mujeres y cáncer de próstata en hombres.

Cabe señalar que nunca se realizaron estudios sobre varios aspectos críticos de este tipo de vacuna.

Nunca han sido probados para efectos a largo plazo.

Nunca se han probado para la inducción de autoinmunidad.

Nunca se han probado adecuadamente para la seguridad durante cualquier etapa del embarazo.

No se han realizado estudios de seguimiento en los bebés de mujeres vacunadas.

No hay estudios a largo plazo sobre los hijos de mujeres embarazadas vacunadas después de su nacimiento (especialmente cuando se producen hitos del desarrollo neurológico).

Nunca se ha probado para efectos en una larga lista de condiciones médicas:

Diabetes

Enfermedad del corazón

aterosclerosis

Enfermedades neurodegenerativas

Efectos neuropsiquiátricos

Inducción de trastornos del espectro autista y esquizofrenia

Función inmune a largo plazo

Transmisión vertical de defectos y trastornos

Cáncer

Trastornos autoinmunes

La experiencia previa con las vacunas contra la gripe demuestra claramente que los estudios de seguridad realizados por investigadores y médicos clínicos vinculados a compañías farmacéuticas fueron esencialmente mal hechos o diseñados a propósito para mostrar falsamente la seguridad y encubrir los efectos secundarios y las complicaciones. Esto se demostró dramáticamente con los estudios falsos mencionados anteriormente diseñados para indicar que la hidroxicloroquina y la ivermectina eran ineficaces y demasiado peligrosas de usar.[ 34 , 36 , 37 ] Estos estudios falsos resultaron en millones de muertes y graves desastres de salud en todo el mundo. Como se indicó, el 80 % de todas las muertes fueron innecesarias y podrían haberse evitado con medicamentos reutilizados seguros y económicos con un historial de seguridad muy largo entre millones de personas que los han tomado durante décadas o incluso toda la vida.[ 43 , 44 ]

Es más que irónico que quienes afirman que son responsables de proteger nuestra salud aprobaron un conjunto de vacunas mal probadas que ha resultado en más muertes en menos de un año de uso que todas las demás vacunas combinadas administradas en los últimos 30 años. Su excusa cuando se enfrentaron fue: «Tuvimos que pasar por alto algunas medidas de seguridad porque se trataba de una pandemia mortal».[ 28 , 46 ]

En 1986, el presidente Reagan firmó la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles, que brindó protección general a los fabricantes farmacéuticos de vacunas contra litigios por lesiones por parte de familias de personas lesionadas por vacunas. La Corte Suprema, en una opinión de 57 páginas, falló a favor de las compañías de vacunas, lo que permitió efectivamente a los fabricantes de vacunas fabricar y distribuir vacunas peligrosas, a menudo ineficaces, a la población sin temor a las consecuencias legales. El tribunal insistió en un sistema de compensación por lesiones por vacunas que ha pagado solo una cantidad muy pequeña de recompensas a una gran cantidad de personas gravemente lesionadas. Se sabe que es muy difícil recibir estos premios. Según la Administración de Recursos y Servicios de Salud, desde 1988 el Programa de Compensación por Lesiones por Vacunas (VICP) ha acordado pagar 3,597 indemnizaciones entre 19, 098 personas lesionadas por la vacuna que solicitan una suma total de $ 3.8 mil millones. Esto fue antes de la introducción de las vacunas Covid-19, en las que las muertes por sí solas superan todas las muertes relacionadas con todas las vacunas combinadas durante un período de treinta años.

En 2018, el presidente Trump promulgó la ley de «derecho a probar» que permitió el uso de medicamentos experimentales y todos los tratamientos no convencionales en casos de condiciones médicas extremas. Como hemos visto con la negativa de muchos hospitales e incluso la negativa general de los estados a permitir que la ivermectina, la hidroxicloroquina o cualquier otro método «oficial» no aprobado traten incluso los casos terminales de Covid-19, estas personas infames han ignorado esta ley.

Extrañamente, no usaron la misma lógica o la ley cuando se trataba de la ivermectina y la hidroxicloroquina, las cuales se habían sometido a extensas pruebas de seguridad en más de 30 estudios clínicos de alta calidad y habían brindado excelentes informes sobre eficacia y seguridad en numerosos países. . Además, teníamos un registro de uso de hasta 60 años por millones de personas, usando estos medicamentos en todo el mundo, con un excelente historial de seguridad. Era obvio que un grupo de personas muy poderosas en conjunto con conglomerados farmacéuticos no querían que terminara la pandemia y querían las vacunas como única opción de tratamiento. El libro de Kennedy presenta este caso usando amplia evidencia y citas.[ 14 , 32 ]

El Dr. James Thorpe, experto en medicina materno-fetal, demuestra que estas vacunas contra el covoide-19 administradas durante el embarazo han resultado en una incidencia de aborto espontáneo 50 veces mayor que la notificada con todas las demás vacunas combinadas.[ 28 ] Cuando examinamos su gráfico sobre malformaciones fetales, hubo una incidencia 144 veces mayor de malformaciones fetales con las vacunas Covid-19 administradas durante el embarazo en comparación con todas las demás vacunas combinadas. Sin embargo, la Academia Estadounidense de Obstetricia y Ginecología y el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología respaldan la seguridad de estas vacunas para todas las etapas del embarazo y entre las mujeres que amamantan a sus bebés.

Cabe señalar que estos grupos de especialidades médicas han recibido una importante financiación de la empresa farmacéutica Pfizer. El Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología, solo en el cuarto trimestre de 2010, recibió un total de $11,000 solo de la compañía farmacéutica Pfizer.[ 70 ] La financiación de las subvenciones del NIH es mucho mayor.[ 20 ] La mejor manera de perder estas subvenciones es criticar el origen de los fondos, sus productos o programas favoritos. Peter Duesberg, debido a que se atrevió a cuestionar la teoría favorita de Fauci sobre el SIDA causado por el virus del VIH, ya no recibió ninguna de las 30 solicitudes de subvención que presentó después de salir a bolsa. Antes de este episodio, como la autoridad líder en retrovirus en el mundo, nunca se le había negado una subvención del NIH.[ 39 ] Así funciona el sistema “corrupto”, a pesar de que gran parte del dinero de las subvenciones proviene de nuestros impuestos.

Ahora ha aparecido un nuevo estudio, cuyos resultados son aterradores.[ 25 ] Un investigador de la Universidad de Kingston en Londres completó un análisis extenso de los datos de VAER (un subdepartamento de los CDC que recopila datos voluntarios sobre complicaciones de las vacunas), en el que agrupó las muertes informadas después de las vacunas según los números de lote de las vacunas del fabricante. . Las vacunas se fabrican en lotes grandes llamados lotes. Lo que descubrió fue que las vacunas se dividen en más de 20 000 lotes y que uno de cada 200 de estos loteses demostrablemente mortal para cualquiera que reciba una vacuna de ese lote, que incluye miles de dosis de vacunas.

Examinó todas las vacunas fabricadas: Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson (Janssen), etc. Descubrió que entre cada 200 lotes de la vacuna de Pfizer y otros fabricantes, se encontró que un lote de los 200 era 50 veces más letal que las vacunas. lotes de otros lotes. Los otros lotes de vacunas también estaban causando muertes y discapacidades, pero ni mucho menos en esta medida. Estos lotes mortales deberían haber aparecido al azar entre todas las «vacunas» si se tratara de un evento no intencional. Sin embargo, encontró que el 5% de las vacunas eran responsables del 90% de los eventos adversos graves, incluidas las muertes. La incidencia de muertes y complicaciones graves entre estos «lotes calientes» varió de más del 1000 % a varios miles por ciento más que los lotes comparables más seguros. Si cree que esto fue por accidente, piénselo de nuevo. Esta no es la primera vez que los «lotes calientes» son, en mi opinión, fabricadas a propósito y enviadas a todo el país, generalmente vacunas diseñadas para niños. En uno de esos escándalos, los “lotes calientes” de una vacuna terminaron en un solo estado y el daño se hizo evidente de inmediato. ¿Cuál fue la respuesta del fabricante? No fue para eliminar los lotes mortales de la vacuna. Ordenó a su compañía que esparciera los lotes calientes por todo el país para que las autoridades no vieran el efecto mortal obvio.

Todos los lotes de una vacuna están numerados; por ejemplo, Modera los etiqueta con códigos como 013M20A. Se observó que los números de lote terminaban en 20A o 21A. Los lotes que terminaron en 20A fueron mucho más tóxicos que los que terminaron en 21A. Los lotes que terminaron en 20A tuvieron alrededor de 1700 eventos adversos, frente a unos pocos cientos a veinte o treinta eventos para los lotes 21A. Este ejemplo explica por qué algunas personas tuvieron pocos o ningún evento adverso después de recibir la vacuna, mientras que otras mueren o sufren daños graves y permanentes. Para ver la explicación del investigador, vaya a este enlace. En mi opinión, estos ejemplos sugieren fuertemente una alteración intencional de la producción de la «vacuna» para incluir lotes mortales.

He conocido y trabajado con varias personas preocupadas por la seguridad de las vacunas y puedo decirles que no son los malvados antivacunas que les dicen que son. Son personas de principios, morales y compasivas, muchas de las cuales son investigadores destacados y personas que han estudiado el tema de manera extensa. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, Dra. Meryl Nass, Profesor Christopher Shaw, Megan Redshaw, Dra. Sherri Tenpenny, Dr. Joseph Mercola, Neil Z. Miller, Dra. Lucija Tomjinovic, Dra. Stephanie Seneff, Dr. Steve Kirsch y el Dr. Peter McCullough solo por nombrar algunos. Estas personas no tienen nada que ganar y mucho que perder. Son atacados brutalmente por los medios de comunicación, las agencias gubernamentales y los multimillonarios de élite que creen que deberían controlar el mundo y todos los que lo habitan.

Hay muchas cosas sobre esta “pandemia” que no tienen precedentes en la historia médica. Uno de los más sorprendentes es que, en el punto álgido de la pandemia, se estaban realizando muy pocas autopsias, especialmente autopsias totales. Un virus misterioso se estaba propagando rápidamente por todo el mundo, un grupo seleccionado de personas con sistemas inmunitarios debilitados se estaba enfermando gravemente y muchos estaban muriendo y se desaconsejaba la única forma en que podíamos obtener rápidamente el mayor conocimiento sobre este virus: una autopsia.

Guerriero señaló que para finales de abril de 2020 habían muerto aproximadamente 150.000 personas, sin embargo, solo se habían realizado 16 autopsias y reportado en la literatura médica.[ 24 ] De estas, solo siete fueron autopsias completas, siendo las 9 restantes parciales o por biopsia con aguja o biopsia incisional. Recién después de 170.000 muertos por Covid-19 y cuatro meses de pandemia se hizo la primera serie de autopsias, es decir, más de diez. Y solo después de 280.000 muertes y un mes más, se realizó la primera gran serie de autopsias, unas 80 en total.[ 22 ] Sperhake, en un llamado para que las autopsias se realicen sin cuestionamientos, señaló que la primera autopsia completa reportada en la literatura junto con microfotografías apareció en una revista médico-legal de China en febrero de 2020.[ 41 , 68 ] Sperhake expresó confusión sobre por qué hubo renuencia a realizar autopsias durante la crisis, pero sabía que no provenía de los patólogos. La literatura médica estaba plagada de apelaciones de patólogos para que se realizaran más autopsias.[ 58 ] Sperhake señaló además que el Instituto Robert Koch (el sistema alemán de control de la salud) al menos inicialmente desaconsejó realizar autopsias. También sabía que en ese momento 200 instituciones de autopsias participantes en los Estados Unidos habían realizado al menos 225 autopsias en 14 estados.

Algunos han afirmado que esta escasez de autopsias se basó en el temor del gobierno a la infección entre los patólogos, pero un estudio de 225 autopsias en casos de Covid-19 demostró solo un caso de infección entre el patólogo y se concluyó que fue una infección contraída. en otra parte.[ 19 ] Guerriero finaliza su artículo pidiendo más autopsias con esta observación: “Hombro con hombro, los patólogos clínicos y forenses superaron las obstrucciones de los estudios de autopsia en las víctimas de Covid-19 y generaron un conocimiento valioso sobre la fisiopatología de la interacción entre el SARS-CoV- 2 y el cuerpo humano, contribuyendo así a nuestra comprensión de la enfermedad.”[ 24 ]

La sospecha sobre la renuencia mundial de las naciones a permitir estudios post mortem completos de las víctimas de Covid-19 puede basarse en la idea de que fue más que una casualidad. Hay al menos dos posibilidades que se destacan. Primero, aquellos que lideraron la progresión de este evento «no pandémico» en una «pandemia mortal» percibida en todo el mundo, estaban ocultando un secreto importante que las autopsias podrían documentar. Es decir, ¿cuántas de las muertes fueron causadas realmente por el virus? Para implementar medidas draconianas, como el uso obligatorio de máscaras, cierres, destrucción de negocios y, finalmente, la vacunación forzada obligatoria, necesitaban un gran número de muertos infectados con covid-19. El miedo sería la fuerza impulsora de todos estos programas destructivos de control de pandemias.

Elder et al en su estudio clasificaron los hallazgos de la autopsia en cuatro grupos.[ 22 ]

Cierta muerte por Covid-19

Probablemente muerte por covid-19

Posible muerte por Covid-19

No asociado con Covid-19, a pesar de la prueba positiva.

Lo que posiblemente preocupó o incluso aterrorizó a los ingenieros de esta pandemia fue que las autopsias podrían mostrar, y lo hicieron, que algunas de estas llamadas muertes por covid-19 en realidad murieron a causa de sus enfermedades comórbidas. En la gran mayoría de los estudios de autopsia informados, los patólogos notaron múltiples condiciones comórbidas, la mayoría de las cuales en los extremos de la vida por sí solas podrían ser fatales. Anteriormente se sabía que los virus del resfriado común tenían un 8% de mortalidad en los asilos de ancianos.

Además, se podría obtener evidencia valiosa de las autopsias que mejorarían los tratamientos clínicos y posiblemente podrían demostrar el efecto letal de los protocolos exigidos por los CDC que todos los hospitales debían seguir, como el uso de respiradores y el fármaco letal remdesivir que destruye los riñones. . Las autopsias también demostraron la acumulación de errores médicos y una atención de mala calidad, ya que proteger a los médicos de las unidades de cuidados intensivos de los ojos de los familiares conduce inevitablemente a una atención de peor calidad, según lo informado por varias enfermeras que trabajan en estas áreas.[ 53 – 55 ]

A pesar de lo malo que fue todo esto, se está haciendo exactamente lo mismo en el caso de las muertes por la vacuna Covid: se han hecho muy pocas autopsias completas para entender por qué murieron estas personas, es decir, hasta hace poco. Dos investigadores altamente calificados, el Dr. Sucharit Bhakdi, un microbiólogo y experto altamente calificado en enfermedades infecciosas, y el Dr. Arne Burkhardt, un patólogo que es una autoridad ampliamente publicada que ha sido profesor de patología en varias instituciones prestigiosas, recientemente realizaron autopsias en 15 personas que tenían murió después de la vacunación. Lo que encontraron explica por qué tantos están muriendo y experimentando daños en los órganos y coágulos de sangre mortales.[ 5 ]

Determinaron que 14 de las quince personas fallecieron a consecuencia de las vacunas y no por otras causas. El Dr. Burkhardt, el patólogo, observó evidencia generalizada de un ataque inmunológico en los órganos y tejidos de las personas autopsiadas, especialmente en su corazón. Esta evidencia incluía una invasión extensa de pequeños vasos sanguíneos con cantidades masivas de linfocitos, que causan una destrucción celular extensa cuando se desencadenan. También se observó que otros órganos, como los pulmones y el hígado, tenían daños extensos. Estos hallazgos indican que las vacunas estaban causando que el cuerpo se atacara a sí mismo con consecuencias mortales. Uno puede ver fácilmente por qué Anthony Fauci, así como los funcionarios de salud pública y todos los que están promoviendo fuertemente estas vacunas, desalentaron públicamente las autopsias de los vacunados que luego murieron. También se puede ver que en el caso de las vacunas, que esencialmente no se probaron antes de ser aprobadas para el público en general, al menos las agencias reguladoras deberían haber estado obligadas a monitorear y analizar cuidadosamente todas las complicaciones graves, y ciertamente las muertes, relacionadas con estas vacunas. La mejor manera de hacerlo es con autopsias completas.

Si bien aprendimos información importante de estas autopsias, lo que realmente se necesita son estudios especiales de los tejidos de aquellos que han muerto después de la vacunación para detectar la presencia de infiltración de proteína espiga en los órganos y tejidos. Esta sería información crítica, ya que dicha infiltración provocaría un daño severo a todos los tejidos y órganos involucrados, especialmente el corazón, el cerebro y el sistema inmunológico. Los estudios en animales han demostrado esto. En estos individuos vacunados, la fuente de estas proteínas de punta serían los portadores de nanolípidos inyectados del ARNm que produce la proteína de punta.

Todos estamos viviendo uno de los cambios más drásticos en nuestra cultura, sistema económico y sistema político en la historia de nuestra nación y del resto del mundo. Nos han dicho que nunca volveremos a la “normalidad” y que se ha diseñado un gran reinicio para crear un “nuevo orden mundial”. Todo esto ha sido esbozado por Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, en su libro sobre el “Gran Reinicio”.[ 66 ] Este libro brinda una gran cantidad de información sobre el pensamiento de los utópicos que se enorgullecen de reclamar esta «crisis» pandémica como su forma de marcar el comienzo de un mundo nuevo. Este nuevo orden mundial ha estado en los tableros de dibujo de los manipuladores de élite durante más de un siglo.[ 73 , 74 ] En este artículo me he concentrado en los efectos devastadores que esto ha tenido en el sistema de atención médica en los Estados Unidos, pero también incluye gran parte del mundo occidental. En artículos anteriores he discutido la lenta erosión de la atención médica tradicional en los Estados Unidos y cómo este sistema se ha vuelto cada vez más burocratizado y reglamentado.[ 7 , 8 ] Este proceso se estaba acelerando rápidamente, pero la aparición de esta, en mi opinión, «pandemia» fabricada ha transformado nuestro sistema de atención médica de la noche a la mañana.

Como han visto, dentro de este sistema ha tenido lugar una serie de eventos sin precedentes. Los administradores de hospitales, por ejemplo, asumieron la posición de dictadores médicos, ordenando a los médicos que siguieran protocolos derivados no de quienes tienen una amplia experiencia en el tratamiento de este virus, sino de una burocracia médica que nunca ha tratado a un solo paciente con COVID-19. El uso obligatorio de respiradores en pacientes de la UCI con covid-19, por ejemplo, se impuso en todos los sistemas médicos y los médicos disidentes fueron rápidamente destituidos de sus puestos como cuidadores, a pesar de su demostración de métodos de tratamiento notablemente mejorados. Además, se les dijo a los médicos que usaran el medicamento remdesivir a pesar de su toxicidad comprobada, falta de efectividad y alta tasa de complicaciones. Se les dijo que usaran medicamentos que afectaran la respiración y enmascararan a todos los pacientes, a pesar de la dificultad para respirar del paciente. En cada caso, aquellos que se negaron a abusar de sus pacientes fueron retirados del hospital e incluso enfrentaron la pérdida de la licencia, o algo peor.

Por primera vez en la historia médica moderna, el tratamiento médico temprano de estos pacientes infectados fue ignorado en todo el país. Los estudios han demostrado que el tratamiento médico temprano salvó el 80% de un mayor número de estas personas infectadas cuando lo iniciaron médicos independientes.[ 43 , 44 ] El tratamiento temprano podría haber salvado más de 640.000 vidas en el transcurso de esta «pandemia». A pesar de la demostración del poder de estos primeros tratamientos, las fuerzas que controlaban la atención médica continuaron con esta política destructiva.

A las familias no se les permitía ver a sus seres queridos, lo que obligaba a estas personas muy enfermas en los hospitales a enfrentarse a la muerte solas. Para colmo de males, los funerales se limitaron a unos pocos miembros de la familia en duelo, a quienes ni siquiera se les permitió sentarse juntos. Mientras tanto, a las grandes tiendas, como Walmart y Cosco, se les permitió operar con restricciones mínimas. A los pacientes de hogares de ancianos tampoco se les permitía recibir visitas familiares, y nuevamente se los obligaba a morir en soledad. Mientras tanto, en varios estados, siendo el más transparente en el estado de Nueva York, los ancianos infectados fueron trasladados deliberadamente de hospitales a hogares de ancianos, lo que resultó en tasas de mortalidad muy altas de estos residentes de hogares de ancianos. Al comienzo de esta «pandemia», más del 50% de todas las muertes ocurrían en hogares de ancianos.

A lo largo de esta “pandemia”, los medios de comunicación, los funcionarios de salud pública, las burocracias médicas (CDC, FDA y OMS) y las asociaciones médicas nos han alimentado con una serie interminable de mentiras, distorsiones y desinformación. Los médicos, científicos y expertos en tratamientos infecciosos que formaron asociaciones diseñadas para desarrollar tratamientos más efectivos y seguros, fueron demonizados, acosados, avergonzados, humillados regularmente y experimentaron la pérdida de la licencia, la pérdida de los privilegios del hospital y, en al menos un caso, ordenó someterse a un examen psiquiátrico.[ 2 , sesenta y cinco , 71 ]

A Anthony Fauci se le otorgó esencialmente el control absoluto de todas las formas de atención médica durante este evento, incluida la insistencia en que todos los médicos tratantes usaran los medicamentos de los que se benefició. Ordenó el uso de mascarillas, a pesar de que al principio se rió del uso de mascarillas para filtrar un virus. Gobernadores, alcaldes y muchas empresas siguieron sus órdenes sin dudarlo.

Las medidas draconianas que se están utilizando, el enmascaramiento, los bloqueos, las pruebas de los no infectados, el uso de la prueba de PCR inexacta, el distanciamiento social y el rastreo de contactos habían demostrado ser de poca o ninguna utilidad durante pandemias anteriores, pero todos los intentos de rechazar estos métodos fueron en vano. Algunos estados ignoraron estas órdenes draconianas y tuvieron los mismos o menos casos, así como muertes, que los estados con las medidas más estrictas. Una vez más, ninguna cantidad de evidencia o demostración obvia en este sentido tuvo ningún efecto para poner fin a estas medidas socialmente destructivas. Incluso cuando países enteros, como Suecia, que evitó todas estas medidas, demostraron las mismas tasas de infecciones y hospitalizaciones que las naciones con las medidas más estrictas y draconianas, no se produjo ningún cambio de política por parte de las instituciones de control.

Expertos en la psicología de eventos destructivos, como colapsos económicos, grandes desastres y pandemias anteriores, demostraron que las medidas draconianas tienen un costo enorme en forma de «muertes por desesperación» y en un aumento dramático de trastornos psicológicos graves. Los efectos de estas medidas pandémicas en el neurodesarrollo infantil son catastróficos y en gran medida irreversibles.

Con el tiempo, decenas de miles podrían morir como resultado de este daño. Incluso cuando estas predicciones comenzaron a aparecer, los controladores de esta “pandemia” continuaron a toda máquina. Los drásticos aumentos de suicidios, el aumento de la obesidad, el aumento del consumo de drogas y alcohol, el empeoramiento de muchas medidas de salud y un aterrador aumento de los trastornos psiquiátricos, especialmente la depresión y la ansiedad, fueron ignorados por los funcionarios que controlaron este evento.

Eventualmente nos enteramos de que muchas de las muertes fueron el resultado de negligencia médica. Las personas con afecciones médicas crónicas, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurológicas ya no recibían un seguimiento adecuado en sus clínicas y consultorios médicos. Las cirugías que no son de emergencia se suspendieron. Muchos de estos pacientes optaron por morir en casa antes que arriesgarse a ir a los hospitales y muchos consideraron los hospitales como “casas de la muerte”.

Los registros de muertes han demostrado que hubo un aumento en las muertes entre las personas de 75 años o más, explicado principalmente por las infecciones por covid-19, pero para las personas de entre 65 y 74 años, las muertes habían aumentado mucho antes del inicio de la pandemia.[ 69 ] Entre las edades de 18 y 65 años, los registros demuestran un aumento impactante en las muertes no relacionadas con Covid-19. Algunas de estas muertes se explicaron por un aumento dramático en las muertes relacionadas con las drogas, unas 20,000 más que en 2019. Las muertes relacionadas con el alcohol también aumentaron sustancialmente y los homicidios aumentaron casi un 30% en el grupo de 18 a 65 años.

El titular de la compañía de seguros OneAmerica afirmó que sus datos indicaban que la tasa de mortalidad de las personas de 18 a 64 años había aumentado un 40 % durante el período previo a la pandemia.[ 21 ] Scott Davidson, director ejecutivo de la compañía, afirmó que esto representó la tasa de mortalidad más alta en la historia de los registros de seguros, que realiza una amplia recopilación de datos sobre las tasas de mortalidad cada año. Davidson también señaló que este alto aumento de la tasa de mortalidad nunca se había visto en la historia de la recopilación de datos de muerte. Las catástrofes anteriores de magnitud monumental aumentaron las tasas de mortalidad en no más del 10 por ciento, el 40 por ciento no tiene precedentes.

La Dra. Lindsay Weaver, directora médica de Indiana, afirmó que las hospitalizaciones en Indiana son más altas que en cualquier otro momento de los últimos cinco años. Esto es de vital importancia ya que se suponía que las vacunas reducirían significativamente las muertes, pero sucedió lo contrario. Los hospitales se están inundando con complicaciones de vacunas y personas en estado crítico debido a la negligencia médica causada por los cierres y otras medidas pandémicas.[ 46 , 56 ]

Un número dramático de estas personas ahora está muriendo, y el aumento se produjo después de que se introdujeron las vacunas. Las mentiras que fluyen de aquellos que se han designado a sí mismos como dictadores médicos son infinitas. Primero, nos dijeron que el confinamiento duraría solo dos semanas, duraron más de un año. Luego nos dijeron que las máscaras no eran efectivas y que no era necesario usarlas. Rápidamente eso se invirtió. Luego nos dijeron que la máscara de tela era muy efectiva, ahora no lo es y todos deberían usar una máscara N95 y antes de eso deberían usar una máscara doble. Nos dijeron que había una grave escasez de respiradores, luego descubrimos que están sin usar en almacenes y basureros de la ciudad, todavía en sus cajas de embalaje. Se nos informó que los hospitales estaban llenos en su mayoría con personas no vacunadas y luego descubrimos que ocurría exactamente lo contrario en todo el mundo.

Tras el lanzamiento de las vacunas, se les dijo a las mujeres que las vacunas eran seguras durante todos los estados del embarazo, solo para descubrir que no se habían realizado estudios sobre la seguridad durante el embarazo durante las «pruebas de seguridad» antes del lanzamiento de la vacuna. Nos dijeron que las pruebas cuidadosas en voluntarios antes de la aprobación de la EUA para uso público demostraron la seguridad extrema de las vacunas, solo para enterarnos de que estos desafortunados sujetos no fueron seguidos, las complicaciones médicas causadas por las vacunas no fueron pagadas y los medios cubrieron todo esto. .[ 67 ] También nos enteramos de que la FDA les dijo a los fabricantes farmacéuticos de las vacunas que no era necesario realizar más pruebas en animales (el público en general serían los conejillos de indias). Increíblemente, nos dijeron que las nuevas vacunas de ARNm de Pfizer habían sido aprobadas por la FDA. , que fue un gran engaño, en el sentido de que otra vacuna tenía aprobación (comirnaty) y no la que se estaba utilizando, la vacuna BioNTech. La vacuna aprobada por la comunidad no estaba disponible en los Estados Unidos. Los medios nacionales le dijeron al público que la vacuna de Pfizer había sido aprobada y ya no estaba clasificada como experimental, una mentira descarada. Estas mentiras mortales continúan. Es hora de detener esta locura y llevar a estas personas ante la justicia.

Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este artículo son de los autores y no reflejan necesariamente la política o posición oficial de la Revista o su dirección.

1. Abelson R. Impulsado por la ayuda federal de Covid, las grandes cadenas de hospitales compran a los competidores. https://www.nytimes.com/2021/05/21/health/covid-bailout-hospital-merger.html.

2. Albright L. Inconformidad médica y su persecución. https://brownstone.org/articles/medical-nonconformaity-and-its-persecution [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

3. Ausman JI, Blaylock RL.editores. El virus chino. ¿Cuál es la verdad?. Estados Unidos: James I. and Carolyn R. Ausman Education Foundation (AEF); 2021. pág.

4. Beder A, Buyukkocak U, Sabuncuoglu H, Keskil ZA, Keskil S. Informe preliminar sobre la desoxigenación inducida por mascarilla quirúrgica durante una cirugía mayor. Neurocirugía. 2008. 19:

5. Bhakdi S. Presentación de los resultados de la autopsia. https://www.brighteon.com/4b6cc929-f559-4577-b4f8-3b40f0cd2f77 Presentación de patología sobre los hallazgos https://pathologie-konferenz.de/en [último acceso el 6 de febrero de 2022].

6. Blaylock RL. Pandemia de Covid-19: ¿Cuál es la verdad?. Surg Neurol Inter. 2021. 12:

7. Blaylock RL. Seguro Nacional de Salud (Parte 1): la pesadilla socialista. 19 de agosto de 2009 https://haciendapublishing.com/national-health-insurance-part-i-the-socialist-nightmare-by-russell-l-blaylock-md [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

8. Blaylock RL. La regimentación en medicina y su precio humano (parte 1 y 2) Editorial Hacienda. pag.

9. Blaylock RL. Cuando rechazar la ortodoxia se convierte en una enfermedad mental. 15 de agosto de 2013 https://haciendapublishing.com/when-rejecting-orthodoxy-becomes-a-mental-illness-by-russell-l-blaylock-md [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

10. Bloque MG. Adquisición corporativa de hospitales universitarios. https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1731&context=facpub [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

11. Bosh X, Ross JS. Redacción fantasma: Investigación de mala conducta, plagio o Fool’s gold. Amer J Med. 2012. 125: 324-6

12. Breggin PR, Breggin GR.editores. Las mejores revistas médicas venden sus almas. Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 y los depredadores globales: somos la presa. Ithaca, Nueva York: Lake Edge Press; 2021. pág. 285-292

13. .editor sp.

14. Bulik BS. Los 10 principales inversionistas en publicidad en Big Pharma para 2020. Fierce Pharma 19 de abril de 2021 https://www.fiercepharma.com/special-report/top-10-ad-spenders-big-pharma-for-2020 [Consultado por última vez el 06 de febrero de 2022].

15.

16. Chughtai AA, Stelzer-Braid S, Rawlinson W, Pontivivi G, Wang Q, Pan Y.editors. Contaminación por virus respiratorios en la superficie exterior de la máscara médica utilizada por los trabajadores de la salud del hospital. BMC Infect Dis. 2019. pág.

17. Coleman-Lochner LUS Hospitals empujados a la ruina financiera cuando las enfermeras renunciaron durante la pandemia. 21 de diciembre de 2021 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-21/us-hospitals-pushed-to-financial-ruin-as-nurses-quit-en-masse [Consultado por última vez en 2022 06 de febrero].

18. D’Souza K. Los efectos de la pandemia pueden haber reducido el coeficiente intelectual de los bebés, según un estudio de EdSource. https://edsource.org/2021/pandemic-may-have-lowered-baby-iq-study-says/661285. [Consultado por última vez el 06 de febrero de 2022].

19. Davis GG, Williamson AK. Riesgo de transmisión de covid-19 durante la autopsia. Arch Path Lab Med. 2020. 144: 1445a-1445

20. Departamento de Salud y Servicios Humanos: Parte 1. Información general. https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-20-013.html [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

21. Editores de Durden T. El director ejecutivo de seguros de vida dice que las muertes aumentan un 40 % entre las personas de 18 a 64 años. Informe de Tyler Durden. 2022. pág.

22. Elder C, Schroder AS, Aepfelbacher M, Fitzek A, Heinemann A, Heinrich F. Morir con infección por SARS-CoV-2: un estudio de autopsia de los primeros 80 casos consecutivos en Hamburgo, Alemania. Inter J Legal Med. 2020. 134: 1275-84

23. Alianza de Cuidados Críticos Covid de Primera Línea. https://covid19criticalcare.com [último acceso el 6 de febrero de 2022].

24. Gueriero M. Restricción de autopsias durante la epidemia de Covid-19 en Italia. ¿Prudencia o miedo? Patológica. 2020. 112: 172-3

25. Hope JR.editores. Muerte súbita por “hot lot”—Dr. Michael Yeadon hace sonar la alarma. Reseña del desierto. 2022. pág.

26. El médico de Huff E. Idaho informa «un aumento de 20 veces» en el cáncer entre los «vacunados» para covid. https://www.naturalnews.com/2021-09-14-idaho-doctor-20times-increase-cancer-vaccinated-covid.html [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

27. Ioannou P, Karakonstantis S, Astrinaki E, Saplamidou S, Vitsaxaki E, Hamilos G. Transmisión del SARS-C0V-2 variante B1.1.7 entre trabajadores de la salud vacunados. Infectar Dis. 2021. pág. 1-4

28. Entrevista a James Thorpe por el Dr. Steve Kirsch. Rumble https://rumble.com/vru732-dr.-james-thorp-on-medical-censorship.html [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

29. Jiang H., Mei YF. La proteína espiga del SARS-CoV-2 afecta la reparación del daño del ADN e inhibe la recombinación V(D)J in vitro. virus 2021. 13: 2056

30. Jimenez JVigdor N. Noticias de Covid-19: más de 150 trabajadores de hospitales de Texas son despedidos o renuncian por mandatos de vacunación. https://www.nytimes.com/live/2021/06/22/world/covid-vaccine-coronavirus-mask [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

31. Katz E. El servicio postal busca una exención temporal del mandato de vacuna o prueba de Biden. https://www.govexec.com/workforce/2022/01/postal-service-seeks-temporary-exemption-bidens-vaccine-or-test-mandate/360376 [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

32. Kennedy R. editores. El verdadero Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma y la Guerra Global contra la Democracia y la Salud Pública. Publicación Skyhorse; 2021. pág. 24-29

33. Kennedy RF.editor sp. 24-25

34. Kennedy RF.editor sp. 26-30

35. Kennedy RF.editor sp. 32

36. Kennedy RF.editorsp. 35-56

37. Kennedy RF.editorsp. 47-56

38. Kennedy RF.editorsp. 135

39. Kennedy RF.editorsp. 217

40. Lee M. University of Florida encuentra patógenos peligrosos en mascarillas para niños. NTD https://www.ntd.com/university-of-florida-lab-finds-dangerous-pathogens-on-childrens-face-masks_630275.html [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

41. Liu Q, Wang RS, Qu GQ, Wang YY, Liu P, Zhu YZ. Informe de examen bruto de una autopsia de muerte por Covid-19. Fa Yi Xue Za Zhi. 2020. 36: 21-23

42. Loffredo J. Completamente vacunados son Covid ‘Superspreaders’ Dice inventor de la tecnología de ARNm. https://childrenshealthdefernce.org/defender/justin-Williams-Robert-Malone-fully-vaccinated-covid-super-spreaders [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

43. Marik PE, Kory P, Varon J, Iglesias J, Meduri GU. Protocolo MATH+ para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2: la justificación científica. Exp rev Ant-infeccioso Ther. 2020. pág.

44. McCullough P, Kelly R, Ruocco G, Lerma E, Tumlin J, Wheeland KR. Base fisiopatológica y justificación del tratamiento ambulatorio temprano de la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19). Amer J Med. 2021. 134: 16-22

45. McCullough P. editores. Estudio: los trabajadores de la salud completamente vacunados tienen una carga viral 251 veces mayor, lo que representa una amenaza para los pacientes no vacunados, compañeros de trabajo. pag.

46. ​​McCullough P. “Estamos en medio de una gran catástrofe biológica”: Dr. Peter McCullough, experto en Covid. https://www.lifesitenews.com/news/were-in-the-middle-of-a-major-biological-catastrophe-top-covid-doc-mcullough/?_kx=9EtupqemhhFXJ1kgCo9W3xUNfwrkqB5nT7V2H15fUnA%3D.WXNMR7 [Consultado por última vez el 06 de febrero de 2022].

47. McGovern C. Miles informan que desarrollan tumores anormales después de las inyecciones de Covid. 1 de noviembre de 2021 https://www.lifesitenews.com/news/thousands-report-developing-abnormal-tumors-following-covid-shots [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

48. Mercola J. Bill Gates y Anthony Fauci: una asociación ‘formidable y nefasta’. https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-the-real-anthony-fauci-bill-gates [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

49. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: empresas farmacéuticas y artículos de revistas escritos por fantasmas. Persp Biol Med. 2007. 50: 18-31

50. Editores de Mulvany C. Covid-19 exacerba la bancarrota de los hospitales en riesgo. Asociación de Gestión Financiera del Cuidado de la Salud. 2020. pág.

51. Muoio D. ¿Cuántos empleados han perdido los hospitales por los mandatos de vacunación?. https://www.fiercehealthcare.com/hospitals/how-many-employees-have-hospitals-lost-to-vaccine-mandates-numbers-so-far [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

52. Nalivaeva NN, Turner AJ, Zhuravin IA. Papel de la hipoxia prenatal en el desarrollo del cerebro, las funciones cognitivas y la neurodegeneración. Neurociencia frontal. 2018. pág.

53. Nicole Sirotek comparte lo que vio en el frente de batalla en Nueva York. # Asesinato. https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicole-sirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

54. Noether MMat S. Beneficios de la fusión del hospital: puntos de vista de los líderes del hospital y análisis econométrico. Enero de 2017 https://www.aha.org/guidesreports/2017-01-24-hospital-merger-benefits-views-hospital-leaders-and-econometric-analysis [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

55. Testimonio de la enfermera Colette Martin ante la Cámara de Representantes de Luisiana. https://www.youtube.com/watch?v=cBwnIRUav5I [último acceso el 06 de febrero de 2022].

56. Enfermera Dani: Son los protocolos hospitalarios del Covid-19 los que están matando gente. https://rumble.com/vqs1v6-nurse-dani-its-the-covid-19-hospital-protocols-are-killing-people.html [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

57. Parpia R. Mayo Clinic despide a 700 empleados por negarse a vacunarse contra el Covid-19. https://thevaccinereaction.org/2022/01/mayo-clinic-fires-700-employees-for-refusing-to-get-covid-19-vaccinations [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

58. Pomara C, Li Volti G, Cappello F. Muertes por Covid-19: ¿estamos seguros de que es neumonía? ¡Por favor, autopsia, autopsia, autopsia!. J Clin Med. 2020. pág.

59. .editores. El consejo editorial de Facebook admite la verdad: las «verificaciones de hechos» son solo una opinión (izquierdista). Correo de Nueva York. pag.

60. Rancourt DG. La máscara no funciona. Una revisión de la ciencia relevante para la política social covid-19. https://archive.org/details/covid-censorship-at-research-gate-2 [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

61. Redshaw M. editores. A medida que los informes de lesiones después de las vacunas Covid se acercan a la marca de 1 millón. CDC, FDA autorizan Pfizer, refuerzos Moderna para todos los adultos. pag.

62. Roche D.editores. Los miembros del Congreso y su personal están exentos del mandato de vacunación de Biden, Newsweek 9/10/21 Personal editorial del Boston Herald. Editorial: Élites políticas exentas de mandatos vax. Boston Herald. 2021. pág.

63. Ross E. Cómo las tácticas de relaciones públicas de las compañías farmacéuticas sesgan la presentación de la investigación médica. https://www.theguardian.com/science/2011/may/20/drug-companies-ghost-writing-journalism [último acceso el 6 de febrero de 2022].

64. Saul S. Ghostwriters utilizados en los estudios de Vioxx, dice el artículo. 15 de abril de 2008 https://www.fpparchive.org/media/documents/public_policy/Ghostwriters%20Used%20in%20Vioxx%20studies_Stephanie%20Saul_Apr%2015,%202008_The%20New%20Times.pdf [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022] .

65. Saxena V. Médicos pierde licencia médica. Ordenó tener Psych Eval para Ivermectin Scrits, Sharing Covid «desinformación». Disponible en: https://bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-orderedto-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharining-covid-falsehoods-1189313. [Consultado por última vez el 06 de febrero de 2022].

66. Schwab K, Malleret T. editores. La Pandemia del Covid-19 y el Gran Reinicio. Publicación del Foro Foro Económico Mundial 2020. Colonia/Ginebra: pág.

67. El senador Ron Johnson sobre las lesiones de la vacuna Covid-19 en sujetos de prueba. https://www.youtube.com/watch?v=6mxqC9SiRh8 [último acceso el 06 de febrero de 2022].

68. Sperhake JP. ¿Autopsias de fallecidos por Covid-19? ¡Absolutamente!. Medicina Legal 2020. pág.

69. Svab P.editores. Pico de muertes no relacionadas con Covid en estadounidenses de 18 a 49 años. Los tiempos de la época. pag.

70. Informe de financiación de organizaciones médicas, científicas, de pacientes y cívicas de EE. UU.: Pfizer: cuarto trimestre de 2010. https://cdn.pfizer.com/pfizercom/responsibility/grants_contributions/pfizer_us_grants_cc_q4_2010.pdf [Consultado por última vez el 6 de febrero de 2022].

71. Vivek Saxena. Los médicos pierden la licencia, se les ordena una evaluación psicológica para los escritos de ivermectina y comparten «información errónea» de Covid. https://www.bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-ordered-to-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharing-covid-falsehoods-1189313.

72. Westendorf AM. La hipoxia mejora la inmunosupresión al inhibir la función de las células T efectoras CD4+ y promover la actividad Treg. Cell Physiol Biochem. 2017. 41: 1271-84

73. Editores PM de madera. Tecnocracia: el camino difícil hacia el orden mundial. publicación coherente; 2018. pág.

74. Editores PM de madera. Aumento de la tecnocracia: el caballo de Troya de la transformación global. publicación coherente; 2015. pág.