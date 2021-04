La ministra de Industria, Comercio y Turismo denuncia las amenazas en la comisaría del congreso, después de hacerse pública la recepción del sobre con la navaja aparentemente ensangrentada, Reyes Maroto ha comparecido ante los medios a las puertas del Congreso de los Diputados. En primer lugar, ha agradecido “el cariño” mostrado tras esta carta, y expresa con emoción algunos de sus primeros pensamientos tras ver la misiva.

“Lo primero en que he pensado ha sido en mi familia, he llamado a mis padres, a mi marido y a mi hijo, que está en el colegio, para decirles que estoy bien y con más fuerza para defender la democracia, y pasar del odio a la tolerancia”, ha afirmado con emoción.

Maroto se ha acordado de las amenazas hacia su compañero de Gobierno, Marlaska, así como al líder de Unidad Popular, Pablo Casado y la directora de la Guardia Civil, y muestra su preocupación por que el foco de la violencia ahora haya recaído en ella: «Hoy me toca a mí. Me preocupa que las personas pongan el foco en mi persona, que defiendo que pueden hacer bien las cosas. He pasado un poco de miedo porque están amenazando mi vida. Esto significa que va en serio: Nadie se inventa nada, esto es serio”, ha concluido.

La actual ministra ha sido propuesta por el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo para, en caso de ganar las elecciones, incorporarla a su Gobierno como vicepresidenta económica.