Retazos de vida

He leído en alguna columna de opinión que la literatura de la columna no es una abstracción de la vida, sino la misma vida. Para mí es el azúcar que endulza los tiempos en los que, desinteresadamente y abandonada a la visión del folio en blanco, salen pensamientos y sentimientos evocados por mi día a día. Y al mismo tiempo, por el devenir de las vidas de otros que me rodean.

Cuando leo las palabras maravillosamente encajadas de otras personas doctas en la materia es como si me ofrecieran el migajón del pan recién hecho, alimentando así mis ganas de saber o sentir. Únicamente el que ha leído, el que siente emociones, el que se pierde en un texto deseando que no termine, el que bebe la savia de la fuerza de las metáforas entra en el saber y el alma de la escritura.

Decía el poeta granadino Luis García Montero: «quien no quiso caer en la mentira, no sea injusto desde la verdad». ¡Una frase perfecta! Escribir desde la verdad es un ejercicio harto complicado, a veces doloroso y en ocasiones, hiriente. Porque lo escrito deriva del pensamiento y este lo trasmuta al sentimiento, atrapando recuerdos, extrayendo culpas y arrepentimientos y haciendo de película visionada con los ojos cerrados sobre lo que queríamos haber vivido. Y en esa invasión de neuronas y hormonas cortocircuitadas, una debe ser justa desde la verdad de lo contado.

Cuando leo lo escrito y publicado, no me reconozco como autora de mis letras; una vez escritas en el temperamento creativo en el que mis dedos teclean según lo dictado por las musas, ya no me pertenecen. Es relatado por y para el mundo, para ser degustado, absorbido o desechado. Y ahí viene la parte más limitativa de esta verdad de vida que es escribir, la crítica. Esa que limita voluntades, ilusiones y fortalezas. Porque al expresar la vida misma te expones a ella, con nombre y apellidos. Pero creedme si os cuento que tanto en las buenas como en las malas, la excitante valoración hace que bombee más mi corazón y que la sangre se acelere por todo mi cuerpo. Y eso es estar viva. Por eso escribo; sin grandes expectativas y con la ilusión de hacer valer la realidad, lo pequeño, lo que es verdaderamente necesario para vivir, que no sobrevivir, y leer lo es, en todos sus géneros.

La literatura es libertad y herramienta formadora de conciencias, es el motor del progreso, el espíritu inquieto que mueve el inconformismo o ensalza la belleza. Es realidad adornada o despojada de abalorios para impactar y explotar en el papel o en la pantalla. San Isidoro, en sus Etimologías,dijo: «Las letras tienen tal fuerza que nos hacen oír, sin voz, el habla de los ausentes».

Escribir una columna, un libro, un relato o una carta es parte de la vida de aquellos que necesitamos respirar en palabras, hacer soñar con nuestras metáforas y enamorar vuestros ojos con sólo una frase.