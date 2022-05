República Dominicana recibió medalla de oro en Granada, España, por el Plan Aprendiendo en Casa Preservando la Salud

- Publicidad-

Ha quedado plasmado en la historia de la humanidad la pandemia del Covid19, como tantos otros hechos que revolucionaron el mundo. Un sector que al igual que muchos se vio afectado de manera directa fue el sistema educativo, por la limitante del distanciamiento físico y social.

Para la República Dominicana el covid significó un gran desafío que no doblegó al presidente Luis Abinader, ni a su gestión de gobierno. Sobre la marcha fueron implementando estrategias que de manera positiva permitieron que las actividades no se detuvieran, en este caso, el año escolar 2020-2021. No se podía ejecutar en el método tradicional, pero con audacia y determinación, impartieron el conocimiento a través de otra modalidad “virtual y a distancia”, utilizando como medios la radio, la televisión y equipos tecnológicos, que, en gran proporción, de los últimos fueron suplidos muchos estudiantes.

Como resultado del buen manejo el gobierno de la República Dominicana, mediante el Ministro de Educación, Roberto Fulcar, recibió en Granada, España, de manos del presidente de la Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad (INFAD), Florencio Vicente Castro, la medalla de oro por las innovaciones y estrategias utilizadas en el marco del Plan Aprendiendo en Casa Preservando la Salud, puesto en funcionamiento durante la referida pandemia.

Durante el acto en el que estaban presentes autoridades nacionales, rectores universitarios de Europa, América Latina e importantes investigadores, Castro manifestó que de lo que está ocurriendo en la educación dominicana mucho hay que aprender. El país hoy es digno de reconocimiento internacional gracias a la buena labor que el presidente con un nuevo estilo de gobernar hace absolutamente en bienestar del pueblo dominicano.