Recordarle al presidente local de Junts Per Catalunya a Figueres que la militancia no ha ratificado candidato para las municipales del 2023

He leído un articulo del presidente local de Junts per Catalunya en Figueres en un semanario comarcal, y me he enfadado con razón, se ve que el presidente local de Junts per Catalunya en Figueres no entendió nada de la primera asamblea que presidió, y lo he visto haciendo campaña por quien fue el cabeza de lista de Junts per Figueres en dos-mil-diez-y-nueve de caras a las elecciones municipales del dos-mil-veinte-tres, feo por no decir muy feo, la militancia de Junts per Catalunya en Figueres no ha ratificado candidato de caras a las municipales del dos-mil-veinte-y-tres.

Lo que si debería contar nuestro presidente local de Junts per Catalunya en Figueres es que su candidato ( que no el mío ni el de la militancia) registró en dos-diez-y-nueve un partido político con el nombre de Junts per Figueres, no sé a lo mejor el candidato que encabezó esta lista en dos-mil-diez-y-nueve pretende hacer una lista independiente a la de Junts per Catalunya a Figueres y el presidente local de Junts per Catalunya a Figueres, pretende abandonar este partido para irse a otro partido, estas cosas no las sé y me iría bien que me las aclarasen, porqué una si no respetas a tu militancia que en tu primera asamblea te dejan claro que el candidato que es el tuyo no es el suyo y encima apareces con un articulo en la premsa comarcal dando por hecho que tu candidato es uno que no es el mismo que quieran la militancia de tu partido, creo que hay un problema y gordo.

Creo que el presidente local de Junts per Catalunya a Figueres tiene un problema, ya que creo que da soporte a un cabeza de lista que no ha sido ratificado por nadie, y que puede ser que no de soporte a la lista de Junts per Catalunya a Figueres, el presidente local de Junts per Catalunya a Figueres tiene tan claro quien es su candidato, que le da apoyo sin saber si se va ser candidato o no y sin se ratificado, creo que tiene un problema con el partido y lo que debería hacer es dimitir como presidente local del partido y largarse del partido ya que no cree ni en el proyecto ni en su militancia y ha estado utilizando el partido según mi percepción para imponernos un candidato que le soluciona la vida a él, pero no soluciona los problemas que tiene la ciudad de Figueres ni sus ciudadanos.

El surrealismo se impone en la ciudad de Figueres tambien en la política municipal y es sencillo yo soy de Junts per Catalunya a Figueres pero no quiero el candidato que encabezó las listas municipales en dos-mil-diez-y-nueve como candidato y esto es legitimo, pero yo no voy hacer campaña a favor de la persona que es mi candidato sencillamente porqué no ha sido ratificado por la militancia otros empiezan campaña por alguien que al igual se presenta con otras siglas políticas, y si al final esto pasa, resultará que el presidente local de Junts per Catalunya en Figueres habrá hecho campaña para alguien que no es de nuestro partido, surrealismo, estas cosas solo pasan en Figueres.

Sr.Bernils convoque la asamblea para la ratificación de los candidatos a las elecciones municipales del dos-mil-veinte-y-tres en Figueres, y háganos un favor a todos y váyase señor Bernils y dimita de Presidente de Junts per Catalunya en Figueres y deje paso.

Porque que quede bien claro Junts per Catalunya en Figueres no es lo mismo que Junts per Figueres, el señor Bernils haría bien de aclararnos con quien está y si no está con nosotros debería hacer una cosa bien sencilla dejarlo y irse.

Solo recordarle al señor Bernils que el candidato de Junts per Catalunya a las elecciones del dos-mil-veinte-y-tres no está decidido y que aun no estamos en campaña para nadie que me gustaría más ver artículos suyos haciendo oposición que no alabando a un candidato que ya lo fue en dos-mil-diez-y-nueve y que está más que amortizado.

La ciudad de Figueres es hasta surrealista en la política municipal y los partidos que hay en ella, pero el mío Junts per Catalunya en Figueres aun no tiene candidato y esto hay que recordarlo que algunos parece que se les olvida.