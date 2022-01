Ramón Tamames: «La gran amenaza para el PP a la derecha ahora es Vox, pero sin amenazar al bipartidismo»

- Publicidad-

Con una larga carrera política, académica y empresarial a sus espaldas y habiendo publicado más de ochenta libros, sobre todo de economía, actualidad internacional y nacional, Ramón Tamames es uno de los intelectuales españoles mas reputados en varios campos.

Actor en primera persona de nuestra Transición y buen conocedor de algunos de sus protagonistas, como Santiago Carrillo y Enrique Tierno Galván, al que tuteaba, todo hay que decirlo, hoy desde su retiro nos abre las puertas de su casa para darnos su opinión sobre los últimos acontecimientos políticos, tanto en España como en el exterior. Cataluña, como no podía ser menos, es uno de los epicentros de atención que más le preocupan e inquietan, aunque no cree que la sangre llegue al río al final, como se suele decir.

Usted fue uno de los fundadores de Izquierda Unida y tuvo una parte activa en ese proyecto. ¿Qué fue lo que falló en el mismo ahora visto con la perspectiva de los años?

Yo creo que se tenía que haber hecho mucho antes que cuando se hizo, que fue en una fecha tan tardía como 1986. Yo ya le había propuesto a Santiago Carrillo, cuando era secretario general del Partido Comunista de España (PCE), en unas conversaciones que tuvimos en París, cambiar el nombre del partido, porque yo era consciente que con esas siglas no teníamos nada que hacer en la política española, donde reinaba un profundo anticomunismo y porque tampoco ya éramos el partido que quería la dictadura del proletariado ni tampoco compartíamos la ciencia del marxismo-leninismo. Entonces Carrillo me preguntó que si no queríamos la ciencia del marxismo-leninismo qué ciencia queríamos y yo le respondí que las ciencias eran las matemáticas, la física, la química, entre otras; que el marxismo-leninismo más bien sería una corriente filosófica. Además, después de una dictadura de cuarenta años, le dije a Carrillo que no le podía hablar a nadie que nosotros defendíamos una dictadura del proletariado porque sería un argumento inaceptable para la mayoría del país, pero no lo entendió y así nos fue.

Ramón Tamames, en un momento de la entrevista

Se tenía que haber hecho el cambio a una Izquierda Unida mucho antes y, sin embargo, se hizo muy tarde, cuando ya el PCE no significaba nada en la sociedad española y había perdido todas las batallas electorales. El PCE, cuando se fundó Izquierda Unida, estaba hundido y había pasado de 23 diputados a 4 en 1982. Izquierda Unida luego logró, en 1986, siete diputados. Yo creo que el proyecto lo desarrollamos muy tardíamente y perdió la fuerza inicial que tuvo el PCE en la Transición y que después nunca más volvió a tener. Yo había hablado con Felipe González en una ocasión, creo recordar que en la embajada alemana en 1976, de que había superar el cisma que había supuesto la separación en dos partidos de los comunistas y los socialistas y, sin embargo, no se hizo nada, quizá porque no era el momento y los socialistas sospechaban del PCE. Los socialistas, como se ha demostrado por las conversaciones que mantuvieron con Adolfo Suárez, no tenían ningún interés en que se legalizara el PCE en 1977.

El gobierno de Felipe González

¿Cómo juzga los 14 años de gobierno de Felipe González, periodo del que usted en su momento fue muy crítico?

Todo lo malo que hoy tenemos empezó a gestarse entonces, como las concesiones a los nacionalistas en numerosos campos, como la educación. La inmersión lingüística, que fue una concesión de González a Pujol en aquellos años, fue una propuesta casi de exterminio. El camino estaba marcado por eso que sostenían los nacionalistas con su famosa consigna de ahora paciencia, mañana independencia. Eso estaba todo larvado y en esa época de González se puso en marcha el proyecto independentista con fondos del Estado Español. Luego yo también le critico a González que habiendo tenido dos periodos continuados de mayoría absoluta que no hiciera grandes reformas, como la del sistema electoral, que nadie ha cambiado en estos años. Yo creo que de González hay una buena memoria porque fue una época pacífica, llegó el AVE, los juegos olímpicos, la Expo, el rey estaba muy ligado a su gobierno, no como ahora que parece más bien un funcionario, y la gente, en general, guarda buen recuerdo de todo aquello, que es lo que ha perdurado hasta ahora.

Crisis del bipartidismo

De la España de la Transición ahora muchas cosas han cambiado y parece que el bipartidismo ha muerto, ¿lo cree así?

Eso de que el bipartidismo ha muerto no lo tengo tan claro. No cabe duda, por ejemplo, que seguramente Ciudadanos desaparecerá. La gran amenaza para el PP a la derecha era Ciudadanos, pero ahora es Vox, claramente, pero sin amenazar al bipartidismo porque acabarán apoyando finalmente a los populares si algún día llegan al gobierno de la Nación.