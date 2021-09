“Queremos que puedan volver otra vez a Egipto”

- Publicidad-

Diversas organizaciones de los derechos humanos han vuelto a denunciar “la detención continuada de diez ciudadanos egipcios nubios” en Arabia Saudí después de una conferencia realizada por La Familia Nubia en memoria de la guerra del Yom Kipur. Pese a las presiones, a día de hoy siguen detenidos por las autoridades saudíes sin aparente justificación. Esta incertidumbre es demoledora para estas familias que ignoran el motivo de por qué están en la cárcel. Entrevistamos a un miembro de la familia del Doctor Farajallah Yousef, antiguo asesor de turismo y arqueología que permanece en la cárcel desde hace más de un año.

1. Organizaciones como el Gulf Centre for Human Rights (GCHR) han vuelto a pedir la liberación de los diez presos nubios. Desgraciadamente este caso no ha tenido mucha repercusión en España. ¿Podría hacernos un breve resumen para entender lo que ha ocurrido?

Antes de todo, recordemos que forma parte de la cultura egipcia celebrar el aniversario de la guerra del año 1973 [guerra de Yom Kipur] contra el Estado de Israel. Cada año en Egipto se celebra como una victoria nacional.

El caso empieza en octubre del año 2019 cuando una pequeña organización nubia en Riad, La familia Nubia, organizó una conferencia cultural e histórica sobre el papel de los nubios y de la cultura nubia en la guerra del 73. La conferencia no era un acto político. Solo historia y cultura. Versaba sobre los nubios que participaron en la guerra, pero, repito, el acto no tenía nada de política. Aquí fue cuando detuvieron a mi padre y lo interrogaron durante un mes.

Siete meses después lo detuvieron otra vez y lo enviaron a la cárcel de Haer, que es la cárcel más grande de Riad. Ha pasado más de un año y no sabemos cuáles son los cargos contra ellos, sin saber cuándo lo van a liberar, sin saber nada. Sólo que están bajo vigilancia, pero no hay cargos oficialmente. Intentamos contactar con las autoridades de Arabia Saudí y las egipcias, tanto en Egipto como en Arabia Saudí, pero ignoramos su situación legal. Únicamente sabemos en qué cárcel están. Al principio estaban en la cárcel de Haer, pero ahora los han trasladado a la cárcel de Asir. Tampoco sabemos por qué lo han trasladado allí. El único contacto que tenemos es una llamada telefónica una vez a la semana desde la cárcel. En un año entero sólo han autorizado una visita de su esposa, pero el resto de la familia no. Solo queremos saber cuáles son los cargos contra ellos. Son personas respetuosas en la comunidad nubia, en particular en la comunidad egipcia en Riad y han trabajado cerca de 20 años en Arabia Saudí. Las personas que están capturadas ahora, incluido mi padre, han vivido en Arabia Saudí casi 30 años. Ellos trabajaban allí y no tenían ningún problema con la cultura y la política.

2. ¿Cuál es el estado de salud de los presos?

El único contacto con ellos es una llamada telefónica y no podemos asegurar si están en buen estado de salud o no. El problema también es que los presos son personas mayores, con más de sesenta años… Mi padre, por ejemplo, tiene 63 años y su compañero, el señor Adel, tiene 65 años, su madre falleció cuando estaba en la cárcel y no se pudo enterar… Además, él está enfermo. En esta situación sólo te puedo decir que no estamos seguros de que esté sano.

3. ¿Hay algún avance? ¿Alguna noticia sobre el caso de tu padre?

No, como decía no sabemos por qué lo han detenido, qué cargos se le imputan ni cuándo van a liberar a mi padre. Llevamos un año y no tenemos ninguna información en particular, salvo la llamada telefónica semanal para saber su estado de salud.

4. Arabia Saudí tiene obligaciones internacionales para respetar a las minorías. En qué se ampara el Reino de Arabia Saudí para detenerlos.

La embajada egipcia hizo una declaración refiriéndose a una ley que dice claramente que están prohibidas las organizaciones sociales y culturales en Arabia Saudí. Para nosotros fue una sorpresa porque la embajada egipcia sabe perfectamente cuáles son las actividades de las organizaciones sociales egipcias en Riad y en particular conoce la asociación nubia.

Algunas informaciones que me han llegado apuntan a que antes de ser encarcelado, el señor Adel estuvo una semana antes de la conferencia en la embajada egipcia. Razón de más para que la embajada supiera de las actividades de la organización. Por eso fue para nosotros una sorpresa que diga ahora que no se pueden formar organizaciones sociales y culturales aquí porque la ley saudí lo dice. La cuestión es: ¿Por qué no lo dijeron antes?

5. ¿Quieres añadir algo más? ¿Qué podemos hacer desde aquí?

Queremos que la gente en España sepa su historia. No solo son diez personas, sino todas las familias que estamos sufriendo desde hace un año. Las familias quieren saber la situación de sus primos, padres… Solo queremos que los dejen en paz y que puedan volver otra vez a Egipto.

Adel Sayed Ibrahim Fakir, actual jefe de la comunidad nubia en Riad (Arabia Saudí). Tiene 65 años, está actualmente casado y es padre de 3 hijos y 1 hija. Ha trabajado en Riad de contable desde el 1978. Destaca por ser una persona encantadora y amable. Nunca ha tenido ninguna afiliación política. Detenido en Arabia Saudí un año sin juicio.

Dr. Farajallah Yousef, anterior jefe de la comunidad nubia en Riad. Doctorado en Arqueología. Padre de 4 hijos. Originario de la aldea nubia de Almalky.

Wael Ahmed Ishak, originario del pueblo nubio Tomas. Es hijo del difunto Ahmed Ishak, uno de los líderes nubios. Desafortunadamente, su padre murió mientras estaba en prisión.