¿Qué ocurre en Ucrania, Rusia y la OTAN?

- Publicidad-

El conflicto es una prolongación de la guerra de Crimea en 2014.

Hace cuatro días hubo una reuEn está crisis o casus belli no se dice toda la verdad.

España como no podía ser menos ha enviado aviones caza, fragata y dragaminas los primeros y sin que nadie se lo haya pedido, al conflicto, que si hay guerra, serán los primeros en entrar en ella y recibir las primeras bofetadas (si solo fueran bofetadas!!!). ¿Qué pretende? quilosa o sí.

nión diplomática con Biden en la que asistieron, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido y España se quedó fuera. Curioso, ¿verdad?.

En España existen dos claras tendencias distintas, por un lado el PSOE, el PP y VOX están de acuerdo en entrar en la guerra, mientras que UNIDAS PEEUU quiere que Ucrania entre en la OTAN, para que Rusia pierda prestigio y poder. Existen intereses norteamericanos para debilitar a Rusia, porque USA está en crisis y Biden puede perder las elecciones ante Trump, si se presenta, que es lo más probable

ODEMOS y grupos políticos de izquierdas están en contra de la intervención por las consecuencias graves que puede tener.

140.000 rusos se encuentran en las fronteras norte a través de Bielorrusia y por el sur en Crimea y Donetsk. Rusia tiene 3 millones de soldados y Ucrania 1 millón globalmente.

Ucrania no pertenece a la OTAN, ni la OTAN quiere que se asocie.

En nuestra opinión, la OTAN no intervendrá en el conflicto y creo que no habrá guerra.

USA y Europa quieren que Ucrania sea socio de la OTAN; en el supuesto de que la OTAN ataque,

Croacia y otros países del Este salen de la OTAN.

Ante la situación de conflicto bélico se impone la cordura, la negociación, el diálogo, y la diplomacia.

Es curioso que la ONU no haya intervenido diplomáticamente desde el comienzo de la Crisis actual.

Junto con España, Reino Unido ha sido uno de los primeros en enviar armas y Boris Johnson con el problema de las fiestas y borracheras para evitar y prolongar su investigación en el Parlamento británico está haciendo todo lo posible para quitarse «el muerto» de encima, y además de las armas enviadas a Ucrania se ha reunido con el primer ministro de Ucrania, supuestamente, para animar a Ucrania a armarse y combatir.

USA quiere guerra porque está mal y Biden puede perder la presidencia, está débil económicamente, está en un desastre después de la guerra con Afganistán.

Biden ha dado la orden de enviar 3.000 soldados norteamericanos a la posible GUERRA, que es lo que desea para reafirmar su poder y su economía de las armas, así su industria armamentística se potencia. Según el Jefe americano, guerra sí, o sí.

Para contrarrestar la prepotencia de Biden, Putin, es posible que envíe a Cuba misiles rusos amenazando a EEUU.

La OTAN quiere mandar 5.000 soldados, de risa. Pero no quiere que Ucrania sea socio de la NATO.

La información sobre el conflicto Rusia- Ucrania es sesgada, no es lo mismo la información amarilla, o libre e independiente.

Putin no quiere la guerra, quiere el diálogo y que se le considere como una gran potencia como China y que no entre en la OTAN Ucrania, y USA es menos importante como gran potencia, por ello, quiere la guerra para coger fuerza pero no en su país, todas las guerras nunca ha sido en su territorio.

Rusia tiene reservas de petróleo en las cuencas de los ríos Obi, Yenisei y Lena y carbón en el Donbass, para inundar Europa, lo mismo que gas natural y minerales muy abundantes, y una gran industria. Además militarmente es probablemente la primera potencia mundial con más de 6.000 cabezas nucleares la que más tienen en el mundo, recuperando prestigio como gran potencia económica y militar.

El gobierno de Ucrania llegó al poder tras un golpe de estado.

Podemos preguntarnos ¿Para qué sirve la OTAN si no hay Pacto de Varsovia?

Existen un gran número de Búnkeres en Ucrania

Quieren defenderse, que por Jakob no pasen.

Los periódicos no hablan del tema están acostumbrados.

Radiocomunicación con los vecinos

Mensajes codificados y extraños, buenas imágenes no militares, himnos de Ucrania.

Guerra digital

Ucrania denuncia ciberataques que no se hacen en Rusia sino en Israel para preparar la invasión, hackeos, para paralizar una red ferroviaria, y borrar toda información de las eléctricas.

USA no quiere dar su brazo a torcer.

Guerra simétrica: ciberataque, apoyo a la guerra, manipulación, desinformación, dañar la imagen de los contrincantes, inteligencia rusa y americana( un hecho importante es que EEUU ha instalado laboratorios en las fronteras de Rusia para en un futuro próximo crear la guerra biológica de virus o bacterias contra Rusia, supuestamente.

Respuestas asimétricas: ataques al otro lado de Rusia.

Solución diplomática: Ucrania y Georgia no entrarán en la OTAN.

USA dice que Rusia en pocos días llegará a los Pirineos. No es transparente USA.

Efecto electromagnético.

Puede haber guerra en el DONBASS, DONETSK, Georgia.

Zona Prorrusa: Zona vital de gas y petróleo, !ojo! Las zonas fértiles de cereales y agricultura.

En qué nos toca a nosotros?: gas natural 70% a través de Bielorrusia a Alemania.

USA ha hecho perder 500 millones de euros anuales en exportación, agraria y ganadera.

Las naranjas de Sudáfrica hunden la naranja española, culpa de USA.

Rusia es una gran potencia militar en todos los campos.

Sigue siendo una gran potencia militar y económica mundial, no solo tanques, sino misiles y bombas nucleares y recursos económicos.

Creemos desde nuestra óptica que no habrá guerra. La OTAN no quiere a Ucrania. Si la OTAN entra en Ucrania está a 500 km de Moscú y no da tiempo a reaccionar si lanzan misiles porque en 5 minutos llegan a Moscú y les faltan 2 minutos para responder y detener.

La raíz de Rusia está en Ucrania y se extendió hacia Moscú y el este.

Rusia mayor exportador de trigo y Ucrania de cebada, son el granero del mundo y de los países del N de África, Egipto, Libia, etc.

España lo ha hecho mal .

Estamos en nivel de alerta en España y USA, es la guerra ciberataques, no la convencional.

NO A LA GUERRA.