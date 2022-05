¿Qué dice la letra de «SloMo», la canción de Chanel para Eurovisión 2022?

- Publicidad-

Chanel cuenta las horas para dejar a todos boquiabiertos con su actuación de SloMo en la gran final de Eurovisión 2022. La representante de España en el certamen será objeto de todas las miradas. Las apuestas eurovisivas sitúan a la joven cubana en el Top 5 de esta edición, lo que la ha convertido en la gran esperanzada de los eurofanes españoles y muchos ya la ven como la ganadora de este año.

Qué dice la letra de «SloMo»

Sin embargo, antes de llegar hasta ahí, Chanel y su canción SloMo, tuvieron que enfrentarse a varias polémicas. Tras imponerse a sus dos principales competidoras en el Benidorm Fest, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, su victoria fue empañada por el apoyo popular, que se hizo patente en las redes sociales. Como consecuencia y “para preservar su salud mental”, la artista tomó la decisión de cerrar su cuenta de Twitter. “La gente se olvida que detrás hay un ser humano”, confesaba en el programa de entrevistas Plano General.

Garra, seguridad en si misma y empoderamiento

Una salida motivada también por las críticas a la letra de SloMo, acusándola de utilizar términos en otros idiomas e incluir mensaje sexualizados. Para Chanel, sin embargo, la letra tiene que ver con el empoderamiento. Una letra llena de energía que permite ver sobre los escenarios a una mujer empoderada, segura de si misma y con garra.

“La canción no la he escrito, pero la interpreto. La siento como una fiesta, da igual como seas, como da igual si estás en chándal o divina de la muerte montada en tacones que cuando salgas a bailar te sientas empoderada o empodero”, explicaba en una entrevista con el programa Buenismo bien.

Una magnética Chanel ha impactado en su segundo ensayo en el Pala Olímpico de Turín con una propuesta de ‘SloMo’

Ella recibió todas aquellas críticas desde sus diferentes redes sociales, pero jamás se vio en la necesidad de tener que dar explicaciones. “No hay nada por lo que yo haya tenido que pedir perdón, ni por lo que me sienta mal o que yo haya hecho mal”, apuntaba también en Plano General.



Y no se confundan, SloMo

En esa misma entrevista, Jenaro Castro le pregunta a Chanel si la igualdad de puede medir en una letra, ella contestaba con un rotundo no. “Primero hay que ver que es lo que está en esa letra”, añadía. Creada por un sello internacional de primer nivel, entre sus compositores se encuentran el cantautor español Leroy Sánchez o Keith Harris, toda una eminencia dentro de la música que ha producido para artistas como Madonna, Nicky Minaj o Britney Spears, reconocidas por ser iconos feministas dentro y fuera de los escenarios.

Además, entre sus influencias, SloMo el tema de Chanel siempre ha destacado artistas como Beyoncé, que desde hace años viene demostrando que no hay que prescindir curvas, diversión, ni sensualidad para mostrarse dueñas de sus cuerpos y empoderadas. De Madonna a Miles Cyrus pasando por Jennifer López, Britney Spears, Mariah Carey, Katy Perry y tantas otras, ninguna se conforma con insinuar lo que poseen, sino que lo muestra sin recato.

SloMo reivindica todo eso, además de poner el acento en la diversidad, resaltando el origen latino de la interprete. SloMo es fiesta, diversión y garra. Tres ingredientes con los que Chanel promete arrasar en la gran final eurovisiva de Turín.

SloMo (letra)

Let’s go

Llegó la mami La reina, la dura, una Bugatti

El mundo ‘tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito’ a todos los daddie’

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena’ hago doom, doom con mi boom, boom

Y le’ tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione’ (na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Te gusta to’ lo que tengo te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa’ romper cadera’, romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione’ (na, na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora’ y señore’Ç

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa’ romper cadera’, romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione’ (na, na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah) Take a video, watch it slow mo