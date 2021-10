¿Qué credibilidad tienen Pablo Casado y el PP?

- Publicidad-

Estos días pasados se ha celebrado la convención del Partido Popular, según los colaboradores de Casado, ha sido un gran éxito y ya se ven a la Moncloa para el 2023. Yo, personalmente, discrepo y pienso que la convención ha sido un enorme fracaso.

Solo hay que ver todos los participantes e invitados al acto: Nicolás Sarkozy, Alejo Vidal-Cuadras y Mario Vargas Llosa, aparte de Rajoy y Aznar como anteriores líderes del partido. Cada uno de ellos ha dicho frases para enmarcarlas y tener un recuerdo para la posteridad, el francés diciendo que veía a Casado como el próximo presidente español, Vidal-Cuadras (Vox) quiere modificar España, eliminar autonomías y volver a la Una, Grande y Libre, El Nobel, Vargas Llosa, diciendo que la gente no sabe votar bien. Todos ellos magníficos en sus intervenciones.

Casado quería demostrar que ya no hay corrupción al partido y que pretende alejarse de Vox, respecto al primer punto lo dijo ante Rajoy y Aznar allá presentes, respecto al segundo, querría que aclarara porque el PP ha pactado con Vox en Madrid, Murcia y Andalucía y, si le hubiera que hacerlo en un otra autonomía a buen seguro que lo haría.

Se da por sentado que un líder ha de tener inteligencia, empatía i sentido común. No se le puede exigir ser un experto en salud, educación, agricultura, comercio, etc. Por esta razón tiene que rodearse de asesores expertos en cada materia, que serían ministros en caso de ocupar la presidencia del gobierno. Digo esto por el ridículo que ha hecho hace pocos días y que ha llenado las redes sociales de hazmerreír y burlas por su decisión de proponer un IVA súper-reducido para el sector turístico de Canarias, por lo que está sucediendo en la Isla de la Palma, cuando este impuesto no existe en aquel territorio. Ante esta metedura de pata, ¿Qué credibilidad pueden tener Casado y su equipo asesor para confiarles el gobierno de España?



Vean las imágenes del siguiente video que, como su título indica, son las que Casado querrá olvidar.

No le recuerdo a Pablo Casado ninguna propuesta coherente para el país, por el contrario sus críticas son excelentes. ¿Me pregunto si es de esta especialidad de la que obtuvo el máster del que presume?

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Creen que Casado y el PP están capacitados para gobernar? ¿Es lógico querer distanciarse de Vox y pactar con ellos a fin de obtener el poder? ¿Los rifirrafes entre Casado y Ayuso le dan estabilidad al PP? Y yo no descartaría, de cara al futuro, la posibilidad de que para el 2023, el actual presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijoo, aparezca como a posible candidato a presidir el PP.