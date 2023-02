Puigdemont pregunta si ERC sabía que lo querían extraditar con el Nuevo Código Penal

- Publicidad-

El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha reaccionado en su cuenta de Twitter a la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de mantenerle el delito de malversación agraviada en aplicación de la reforma del Código Penal pactada entre ERC y el PSOE. Más concretamente, Puigdemont ha cuestionado la motivación detrás el acuerdo en medio de las informaciones a los medios españoles que indican que el gobierno de Pedro Sánchez está más cerca que nunca de poder extraditarlo. Se trata de una sospecha que ya hizo pública ahora hace unos meses, pero que la actualización de la reforma se lo ha vuelto a recordar, a pesar de que asegura que hace años que ve como «los políticos españoles no tienen ninguna vergüenza de admitir que toman decisiones» con la intención de perseguirlo.

Puigdemont cuestiona el pacto de ERC y el PSOE por la reforma del Código Penal. En el hilo de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Puigdemont ha vuelto a recordar las preguntas que lanzó el mes de noviembre cuando cuestionaba si Esquerra era consciente que el gobierno español pretendía facilitar su extradición con la reforma del código penal de los delitos de sedición y malversación: ¿La parte catalana, era consciente que estas eran las intenciones del gobierno español con la reforma de la ley? ¿Nadie advirtió que se haría esta interpretación?, preguntó en otra ocasión. Ahora, y después de que el juez Llarena haya decidido procesarlo por malversación igualmente con la entrada en vigor de la reforma penal, Puigdemont ha vuelto a compartir el mensaje por sus razonadas sospechas.

Según podrán apreciar en el siguiente video, la mayoría de partidos -incluidos los catalanes Comunes y Esquerra- dan la impresión de estar satisfechos con los resultados de las negociaciones mantenidas con el PSOE que han facilitado las modificaciones del código penal.

Puigdemont pregunta si en ERC eran conscientes. Puigdemont también ofreció en aquel momento dos posibles explicaciones de todo: que los republicanos no supieran les intenciones del gobierno español y, por lo tanto, tendrían que retirar su apoyo a la reforma; o que sí que fueran conscientes, cosa que asegura que «no me lo quiero ni imaginar». «Sería muy grave» si esto hubiera sido así, advirtió. Con todo, se ha alegrado que la justicia europea vaya frustrando las aspiraciones del Estado español de perseguirlo, «y viendo como los políticos españoles no tienen ninguna vergüenza en admitir que toman decisiones con la intención de provocar efectos judiciales en mi contra», ha concluido.

Que Puigdemont se haga esta pregunta tiene toda la lógica del mundo, a la vista de las reacciones de los partidos que han avalado y, votado favorablemente las reformas del código penal, es puede deducir, como mínimo, mala leche por parte del estado y, no, digamos, infantilismo por parte de Esquerra que no ha valorado las posibles consecuencias del pacto a que han llegado con el PSOE y que, ahora a Madrid, están frotándose las manos pensando al extraditar el expresidente con el nuevo código penal y hacerle pagar el éxito del referéndum que no pudieron evitar.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Qué ha conseguido Cataluña con la mal llamada mesa de diálogo?

¿Está orgulloso el gobierno catalán de los beneficios obtenidos si considera que ha obtenido alguno? En cuanto a la negociación y reforma del código penal el resultado, en mi opinión, ha sido un fracaso total.