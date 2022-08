¿Puede crecer el mundo indefinidamente?

- Publicidad-

Buenas, aún con el calor, me he decidido a escribir este artículo. Os avanzo que en algún momento puede parecer que esté describiendo una distopia, pero no es debido al calor, está planteado con total conciencia. Permitidme pues, empezar con una introducción haciendo un poco de historia.

En 1968, el Club de Roma, una asociación privada compuesta por empresarios, científicos y políticos encargó a un grupo de investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology), bajo la dirección de la Dr. Donella H. Meadows y el profesor Dennis L. Meadows, un estudio sobre las tendencias y los problemas económicos que amenazaban a la sociedad global. Años después, en marzo de 1972 se publicó el informe bajo el título “Los límites del crecimiento”.

En su presentación el profesor Meadows lo resumió en una frase:

“Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta llegará a los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. El resultado más probable será un repentino e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial.”

Para hacer el estudio se recopilaron datos de los primeros 70 años del siglo XX (población, producción industrial, agrícola, contaminación, etc.). Se establecieron fórmulas que relacionaban las variables, y en base a estas ecuaciones un programa informático estableció un escenario a futuro. Sobre este se fueron modificando algunas variables y se establecieron diferentes escenarios.

El modelo preveía que en el año 2100 se llegaría a una situación estacionaría con producciones per cápita muy inferiores a las del comienzo del siglo XX y con una población humana en decadencia.

No hay que decir, que este informe trastornó el mundo. Los precios del petróleo y las materias primas se dispararon provocando la mayor crisis larga y profunda del mundo occidental desde la 2GM. La crisis del año 72 conocida como la crisis del petróleo.

El profesor Meadows ya con 84 años ha cobrado actualidad al celebrarse los 50 años del informe y ha sido preguntado sobre si estamos viviendo el comienzo de aquello que predijeron. Explica que uno de los escenarios que obtuvieron era uno que lo denominaron “Standard” y preveía que el crecimiento se pararía en los alrededores del año 2020 y en unos 15 años empezaría a declinar. En los gráficos lo podéis ver, las líneas discontinúas son las previsiones de 1972 y las líneas continúas la realidad de lo que ha sido, ¡¡¡y podéis ver que prácticamente lo clavaron !!!

Por no extenderme os diré que él cree que el crecimiento se detendrá por una razón u otra, es decir sí o sí. Dice que no lo pararemos porque el mundo actúa como las ranas dentro de la olla de agua (¿recordáis la fábula?). También dice que mientras tengamos un sistema en el que todo se basa en el crecimiento infinito llegará un momento en el que no podremos sobrepasar ciertos límites. Para validar todo esto hace una reflexión: que la actual manera de ver el mundo está obsoleta es obvio, solo hay que ver las noticias….

Bien, hecha esta introducción, podéis ya imaginar hacia dónde va mi interés en este artículo y para desarrollarlo de una manera coherente, trataré, para empezar, dos temas que son esenciales para lo que nos ocupa, la población y los recursos energéticos.

LA POBLACIÓN

En base a datos de la ONU, en 1950 se estimaba que la población mundial era de 2.600 millones de personas. En 1987 era de 5.000 millones, en 1999 de 6.000 millones y en 2011 de 7.000 millones y actualmente alrededor de 7.700 millones.

Se estima que en 2030 será de 8.500 millones, en 2050 de 9.700 millones y puede llegar a los 11.000 millones en 2100.

Actualmente un 61% de la población vive en Asia (4.700 m), un 17% en África (1.300 m), un 10% en Europa (750 m), un 8% en Latinoamérica/Caribe (650 m), y el 5% restante en América del Norte (370 m) y Oceanía (43 m). China con 1.440 millones y la India con 1.390 millones son los países con mayor población. Se espera que en 2027 la India supere a China y esta última decrezca en 31.400 millones.

Más de la mitad del crecimiento mundial desde hoy al 2050 será en el continente africano. En 2050 la África subsahariana doblará su población. Europa disminuirá en este mismo periodo hasta un 10%.

Todas estas tendencias demográficas tendrán sin duda un impacto en la economía que intento resumir aquí muy esquemáticamente:

Pico de fertilidad: Aún con el incremento de población la fertilidad mundial ha pasado de 5 hijos a los 60 a menos de 2,5 actualmente siendo ésta la tasa de reemplazo.

Envejecimiento: La población está envejeciendo. Hay más abuelos que nietos A partir de 2050 se duplicará el número de personas de 65 años o más.

La “Nueva Asia”: Se enfrentará a una disminución de la población en edad de trabajar, por lo tanto, afectará al crecimiento económico. India sumará 183 millones en edad laboral con el que tendrá un “dividendo demográfico” en detrimento de China.

África: El baby boom que se espera será brutal. Podrá ofrecer una reserva de trabajadores, a pesar de que depende de cómo se gestione puede ser una maldición puede generar una gigantesca bolsa de parados y de hambre!!! Si las grandes corporaciones invierten sobre el terreno pueden crear centros de producción que hagan la competencia a China y la India.

Inmigración: En Europa será la solución a la escasez de mano de obra y una ayuda imprescindible para el problema de las pensiones. Sin ella, será imposible encontrar mano de obra.

Urbanización: Actualmente la población urbana es el 55% de toda la población. La ONU espera que en 2030 el mundo cuente con 43 megaciudades, que en 2050 el 66% de la población viva en ciudades, y represente el 87% en los países desarrollados. Esto requerirá un descomunal gasto en infraestructuras y consumo de recursos. Las ciudades son responsables del 80% de las emisiones. Además, requerirá de una buena gobernanza (seguridad, resiliencia, gestión de la desigualdad, etc.)

Diversidad, equidad e inclusión: Los factores como la raza, religión, género, etc. pueden generar brechas culturales, sociales, económicas difíciles de resolver.

ESCASEZ DE RECURSOS

Actualmente se habla mucho de la escasez de energías (petróleo, gas, carbón, etc.) debido a las restricciones impuestas por Rusia en respuesta a las sanciones occidentales por la guerra de Ucrania, por lo tanto, estamos hablando de escasez por motivos políticos, pero hay otra escasez mucho más peligrosa, eso sí, más lenta, que es la puramente geológica. Por cuestiones de espacio no me extenderé demasiado, solo dejaré unas notas.

Petróleo: El año 2006 fue el pico de producción, a pesar de que entonces EE. UU. empezó a utilizar el “fracking” para extraerlo y se mantuvo la producción. Aun así, como podéis ver en el gráfico, a partir de 2019 la producción empezó su declive. Es cierto que las reservas de Petróleo no se agotarán, el problema es que cada vez será menos rentable su extracción y llegará un momento que no lo será y por tanto no se extraerá.

Gas natural: El gas está en una situación algo mejor que el petróleo, a pesar de que no es muy esperanzador su futuro. Cómo podéis ver, la extracción de las instalaciones existentes decae a menos de la mitad actual para el 2040, tampoco está tanto lejos, y se fía todo a que en el futuro se descubran y sea rentable extraer de nuevos yacimientos.

Uranio: Material esencial para producir energía nuclear. Las estimaciones de reservas no son nada positivas puesto que en 2024 (mañana mismo…) ya no habrá bastante uranio para alcanzar las necesidades. Se abrirá un gap que se irá ensanchando continuamente.

Quiero dejar constancia que estas gráficas tienen toda la solvencia porque están realizadas por la Agencia Internacional de la Energía, dependiente de la OCDE, por lo tanto, nada subversivas….

¿Llegados aquí me diréis, y las renovables?

Los “relatos” oficiales nos venden la idea que estamos haciendo ya una “transición verde”, y es cierto, pero lo que no dicen es que esto no es ni mucho menos suficiente para sustituir a toda la energía fósil. También tenemos que pensar que se necesitan materias raras (litio, cobalto, cadmio, plata, etc.) para producir las energías “limpias” y estas no son ni mucho menos abundantes.

Para hacerse una idea de la proporción, en el gráfico podéis ver el peso de las renovables sobre el total. Con datos de 2019 las renovables suponían un 5% del total.

Hay que pensar que las renovables sirven básicamente para producir electricidad, pero la electricidad es aproximadamente el 20% del total de la energía que consume el mundo, es decir hay energías como el gas que no son totalmente sustituibles por renovables, por lo tanto, se considera que como mucho puede llegar a sustituir como máximo el 30%-40% de la producción de energía. Recordad el 2019 estamos en el 5%. Conclusión, vamos mal, con desequilibrios regionales y tarde……

Haciendo un paréntesis, hablaré de geopolítica, solo un apunte y relacionado con lo que estamos hablando de las energías. En el mapa adjunto, dentro de la elipsis marcada hay la fuente más importante de energías fósiles del mundo, el 71% del petróleo y el 69% de gas. Aquí hay países como Ucrania, Siria, Irak, Afganistán, Rusia, etc. ¿Será casualidad que estos países siempre están en el ojo del huracán, inmersos en luchas y guerras? ¿No será que las potencias intentan asegurarse el suministro energético y evitar que lo controle el enemigo? Aquí lo dejo.

Por si os interesa el tema, os dejo aquí un par de links a videos de YouTube que realmente son muy interesantes para entender bien todo esto y muy bien explicado por dos personas que en España son muy reconocidos: Antonio Turiel (investigador del CSIC) y Joan Bordera (director de cine, documentales, y periodista activista).

https://youtu.be/8nowyndobsa

https://youtu.be/pikgiby5ugk

Hasta ahora hemos visto 2 factores (población y energía) que si los juntamos es fácil de entender que algo se tendrá que hacer, algo tendrá que cambiar para poder superar esta situación en el futuro, y lo que sea que tengamos que cambiar, que yo no sé qué es, solo sé que lo tendremos que hacer, no podemos tardar, entre esta década y la próxima. Se tendrían que hacer los deberes, y esto toca de lleno a nuestros hijos y nietos…. poca broma.

Para que la fiesta sea completa nos falta un invitado. El Capitalismo. Sí, y aquí es donde tendremos que hacer un esfuerzo de imaginación más grande. Intentaré ser breve, soy consciente de que me estoy alargando…

EL CAPITALISMO

El planteamiento que aquí haré no es para nada una crítica al capitalismo, en favor del comunismo, nada más lejos, es más, creo que el comunismo ya demostró su ineficiencia y posterior fracaso y el capitalismo, hasta hoy, es el sistema económico que ha permitido el periodo de mayor crecimiento que ha registrado la historia, ha prolongado la vida humana y la ha mejorado. Quede claro. No obstante, esto no quiere decir que el capitalismo sea ni muchos menos perfecto. El capitalismo ha generado grandes desigualdades de renta y riqueza, no es poca cosa….

Un economista clásico como Adam Smith considerado el padre de la economía moderna, en el siglo XVIII, definió que el motor de este sistema es el afán de lucro, aumentar la riqueza y mejorar el nivel de vida, y lo expresó de una manera muy sencilla: “No es de la benevolencia de nuestro carnicero o panadera del que esperamos nuestra comida, sino de la búsqueda de su propio interés”.

El Capitalismo podemos decir que nació a partir del Renacimiento. Inglaterra y Holanda son los países que primero se deshicieron del absolutismo del siglo XVIII.

Avanzando rápido y resumiendo mucho, entre las dos guerras mundiales y con episodios como la Revolución Rusa, el fascismo de los años 30 y la Gran Depresión (1929-1939), con el crecimiento de la democracia se extendió lo que se denomina “Estado del Bienestar” que implica una intervención más importante del Estado en la economía. El máximo exponente de esta corriente fue John Maynard Keynes.

El liberalismo y el keynesianismo son dos versiones que han ido alternándose dentro del sistema capitalista. A partir de los años 70, con M. Thatcher en UK y R. Reagan en EE. UU., el liberalismo ha prevalecido hasta llegar al neoliberalismo actual, caracterizado entre otras cosas por la “financiarización” de la economía, recordad por ejemplo la crisis financiera provocada por la caída de Lehman Brothers en 2008. Todo esto ha llevado a que actualmente existan dos economías, la real y la financiera, donde la financiera supera más de 3 veces la real.

Una de las características fundamentales del capitalismo es el crecimiento, pero imperativamente el crecimiento tiene que ser CONTINUADO. Las economías se miden por el crecimiento del PIB, no hay otra medida más importante que esta para valorar el estado de la economía de los países, y su evolución lo determina todo.

A la vista de lo que hemos hablado de superpoblación, escasez de recursos energéticos y de que el capitalismo “necesita” de un crecimiento infinito, la pregunta es, ¿puede el capitalismo sobrevivir en el contexto mencionado?

Thomas Malthus, otro clásico de la economía moderna, basó su obra sobre los efectos de la población en la economía y se puede resumir en: “la capacidad de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia solo lo puede hacer en progresión aritmética. Según esta hipótesis, de no intervenir obstáculos represivos (guerras, pestes, etc.), el nacimiento de nuevos seres mantiene la población en el límite permitido por los medios de subsistencia, en el hambre y en la

pobreza.”

Josep Schumpeter, otro clásico de la economía, considerado el Freud de la economía, a caballo de los siglos XIX y XX dijo:

“Estamos en frente de una crisis generalizada del capitalismo democrático mundial y del no

democrático como el de China”

Pues bien, parece que en los siglos XVIII, XIX y XX ya vislumbraban lo que pasaría…

Y en parte ya está pasando, a pesar de que no seamos plenamente conscientes, porque los medios de comunicación, totalmente manipulados, no nos lo recuerdan. Un resumen rápido:

Sri Lanka ya ha colapsado como país.

Laos, también.

Pakistán con 220 millones de habitantes está a punto y recordemos que tiene bombes

nucleares.

Kazajistán

Irán, la gente no consigue pan, fundamental para su alimentación.

Senegal

Kenia

Nigeria, país más poblado de África no tiene queroseno a pesar de ser productor de petróleo

Perú está en estado de emergencia por los altos precios.

Argentina

Y los ya habituales de Yemen, Líbano, Siria, Sudán del Sur, etc.

Llegados aquí, os pediría que hagáis un esfuerzo y abráis vuestras mentes, no pongáis barreras, apartéis prejuicios, intentéis dejar en blanco la mente, porque hay que hacerlo para poder aceptar quizás cosas que ahora explicaré. No es fácil.

Después de todo lo visto, nos preguntamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la salida a esta situación? ¿Cuál es la solución? Pues yo no tengo respuesta, pero si tengo, y os lo expondré a cotinuación, lo que piensan gente de diferentes ámbitos de la ciencia, investigadores, pensadores, etc. que generan ciertas corrientes de pensamiento.

Hay quién dice que nuestra sociedad se dirige hacia un ECOFASCISMO, si, habéis leído bien. ¿Y qué es? Pues un sistema autoritario, global, en el que se impone un autoritarismo compatible con los límites del planeta, haciéndolo mediante la represión. ¿Ahora diré una cosa que os chocará, conocéis la agenda 2030?

Creo que todos y todas firmamos lo que aquí aparece. Es un mundo perfecto y como objetivo es fantástico, yo lo firmo. El problema está en cómo se llega a él, quien es el propietario y quien lo gestiona . Hay diferentes maneras, una democrática y la otra mediante el autoritarismo. Ese es el punto…

Seguro que conocéis el famoso World Economic Forum o más conocido como Foro de Davos, evento que se celebra anualmente en la ciudad de Davos (Suiza) donde se reúne la flor y nata, los VIP’s de todo el mundo político, económico, social, etc. Su director y fundador, Klaus Schwab, es uno de los abanderados de la Agenda 2030 y ha escrito libros entre los que destaca “The Great Reset” (El Gran Reinicio). Una de sus frases más famosas:

“No tendréis nada, pero seréis felices”

Cuidado con los caramelos envueltos con un papel muy bonito……… y lo dejo aquí.

Una alternativa al ecofascismo, es el NEOFEUDALISMO, algo parecido a lo que existe en algunos países de África donde partes del territorio está controlado por los que se denominan “Señores de la Guerra”. Ciertamente suena un poco a Mad Max y es muy apocalíptico….

Y por último me referiré a la corriente, alejada de las anteriores, que se denomina TEORÍA DEL DECRECIMIENTO. Defino esta corriente:

“El decrecimiento es un término utilizado tanto para un movimiento político, económico y social como para un conjunto de teorías que critican el paradigma del crecimiento económico. Se basa en ideas de una amplia gama de líneas de pensamiento como la ecología política, la economía ecológica y la justicia ambiental, señalando el mal social y ecológico causado por la busca del crecimiento infinito y los imperativos occidentales de «desarrollo». El decrecimiento enfatiza la necesidad de reducir el consumo y la producción global (metabolismo social) y aboga por una sociedad socialmente justa y ecológicamente sostenible en la cual el bienestar social y ambiental reemplace al PIB como indicador de prosperidad.”

Uffff, casi nada….

Esta corriente nació en los años 70 tomando como punto de partida el informe del MIT sobre los límites del crecimiento (comentado al principio). Uno de los máximos exponentes actuales adquiere relevancia en los 90 en Francia, es Serge Latouche, y en España, concretamente en Cataluña, se crea Entesa per el Decreixement. Un autor muy prolífico que escribe en castellano es el profesor Carlos Taibo y ha publicado bastantes libros al respecto. Si os interesa ampliar el tema solo hay que pedir al tío Google información sobre la “Teoría del Decrecimiento”. No sabréis por dónde empezar…

Esta teoría parte de la base que actualmente vivimos como sí tuviéramos 1,7 planetas Tierra a nuestra disposición. El 20% de la población del planeta acapara el 85% de los recursos naturales.

En el infograma podéis ver las palancas de actuación para conseguir los objetivos:

En pocas palabras,

LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA ES COMPATIBLE CON LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES SI SE DISMINUYE EL CONSUMO DE CORDEROS Y ENERGÍA.

Fácil de decir, y difícil de hacer….

Visto todo, mis reflexiones finales son:

Yo no creo que esto sea el fin del mundo. El planeta aguantará, lo ha hecho en el pasado, ¿pero los humanos lo conseguiremos? ¿Nuestra civilización lo sabrá hacer? ¿Colapsará y desaparecerá como lo han hecho las 26 civilizaciones anteriores? Si, porque ha habido 26 antes de la nuestra (Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Fenicia, etc.) …, somos la que hace 27…..

El profesor Meadows en la entrevista que se le ha hecho recientemente, dice que el decrecimiento llegará si o si, entonces la cuestión es, mejor hacer un decrecimiento ordenado y democrático que un decrecimiento desordenado sobrevenido. A pesar de que cuando pienso con las ranas…

La situación actual, provocada por la guerra de Ucrania y antes con la pandemia, de escasez de energías y rotura de los canales de suministro pone de relieve la fragilidad del sistema, de los «efecto mariposa» que se pueden producir. Esto nos tendría que alertar.

Es evidente que nuestras vidas las marca principalmente la inmediatez, el presente, el corto plazo, y al final lo que es urgente pasa por delante de lo que es importante, pero tendríamos que hacer un esfuerzo para levantar la mirada y trabajar por el futuro.

Tengo que confesar que la evolución de todo hace tambalear y hacerme dudar de muchas cosas que hasta hace poco tiempo tenía claro. Tenía claro, en términos políticos, lo que era la derecha y la izquierda, en economía el liberalismo y el socialismo, pero hoy ya dudo de todo porque veo invertirse posiciones, gente de derechas gritando «libertad», gente de izquierdas defendiendo regulaciones y controles de la población, en fin, el mundo al revés. Se me hace difícil posicionarme.

Mi intención con en este artículo, como con otros, es provocar la reflexión y conciencia de lo que hay, cosa que a los poderes políticos no les gusta que hagamos y por eso nos distraen con infantilismos y disputas inocuas y estériles, y no quieren que pensemos por nosotros mismos, que tengamos pensamiento crítico.

El capitalismo, tal como lo entendemos hoy, no tiene futuro. O desaparecerá o se transformará en otro capitalismo que todavía está por inventar.

No sé a dónde vamos y como se tendrá que hacer, pero está claro que en los próximos 20 años las cosas cambiarán más que en los últimos 100 o 200 años, y los protagonistas serán nuestros hijos. Será todo un CAMBIO DE PARADIGMA. ¡¡Estemos preparados !!