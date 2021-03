Tubacex en Amurrio, protestas de trabajadores por posible lockout o despido de miles de trabajadores, con enfrentamiento con los Ertzainats.

El 17% de los jóvenes son NINIS y está aumentando. Aquí hay un caldo de cultivo para las derechas. Si no hay justicia social aumentarán la violencia.

Por otra parte, en Madrid hay 150.000 pisos sociales y no bajan el precio los Fondos Buitres desde hace muchos años. Hay que regular los precios de los alquileres y hacer una ley que proteja a los inquilinos.

Y perseguir a los fondos Buitres. No es normal que un piso alquilado por 300 € y que los buitres lo suban a 600 € y los ingresos no llegan ni para comer. Aquí y ahora la libertad de manifestación contra los desahucios es lo normal en un país democrático. Es de vergüenza, de entrada y después viene el desahucio. Nos preguntamos, pues no había una ley contra los desahucios? ¿Dónde está? Es posible que en el cajón de los recuerdos.

Además, ahora el Madrid de la Sra Ayuso está estimulando la retirada de las restricciones contra la pandemia y como no tiene restricciones contra la COVID, se está poniendo de moda como ciudad sin ley, en la que los jóvenes franceses huyendo de las restricciones en Francia y el toque de queda, al igual que otros jóvenes de otros países vienen a emborracharse y a ponerse hasta las trancas de droga; por ello, están alquilando pisos turísticos para sus juergas, y esto es un precedente para los españolitos para que hagan lo mismo. Pues tienen poca personalidad. Lo que provoca un encarecimiento de éstos pisos.

El levantar las restricciones en otras ciudades y provincias originará lo mismo. No volvamos a cometer más errores, la VIDA está por encima de la economía. Insistimos que no se puede abrir tantas terrazas, pues las mutaciones son cada vez mayores. Por si no lo saben ya hay 7 cepas diferentes que pueden afectar a los ciudadanos.

Vacunen de una puñetera vez y terminemos todos con el virus. Pues si no tendremos que manifestarnos para que pongan las vacunas, esto sería libertad de expresión y no violencia.

Nos tememos que dentro de unos 10/15 días o quizás algo más de tiempo estaremos en otra ola y así siempre, se incremente el número de casos de SAR-CoV-2 y sin haber vacunado al volumen grueso de 70-79; ni a los de 80-90, lo fácil, luego, es decir «es que Pfizer y Moderna se han echado atrás y nos venden menos de lo estipulado», supuestamente las «mejores». La cepa británica ya es dominante en una CCAA. Transparencia, por favor, e inteligencia.

Y todo esto viene a que no hay más que ver la tele y ver cada día más terrazas con más gente y sin mascarilla, es decir, esto también es manifestaciones y posibles contagios. No aprendemos, son unos necios, unos imprudentes. Y lo lamentable es que todos lis días hay muertos en las estadísticas y no baja el número.

En cambio, de estos problemas están las grandes fortunas al margen, que incrementan su riqueza con las crisis, sean económicas o sean crisis de salud, como la pandemia actual, como los tres más ricos de España, Juan Roig, Del Pino o Amancio Ortega fundador de Inditex. Tanto monta, monta tanto.

Pasa igual con las eléctricas, que por ejemplo, Iberdrola ha ganado 3.000 millones de € en 2020.

¿Qué ocurre que los gobiernos del color que sea no han intervenido en bajar los precios abusivos y haya ciudadanos con pobreza energética? ¿Son las puertas giratorias las responsables?

Estamos en contra de todo tipo de violencia sea del signo que sea, pero en este punto se está aprovechando manifestaciones pacíficas, por radicales robando en establecimientos. ¿Quiénes mueven los hilos de los enfrentamientos y los cánticos trasnochados? Distintos grupos de provocadores están enfrentados. Si las autoridades gubernamentales no se dan cuenta de la jugada es que están miopes.

Y que conste que la libertad de expresión y de manifestación están en los artículos de la Constitución.

En mi opinión, si hubiera más empleo, más puestos de trabajo, menos paro, habría menos ladrones y provocadores, y si a estos los mueven aquellos que no creen en la democracia, se debería investigar desde la Fiscalía.

Las protestas están bien organizadas. Se trata de una guerrilla urbana que se da en muchos países, con normas de ataque y retirada, se trata de una guerrilla revolucionaria uniformada.

Es de manual las técnicas que realizan.

Habrá que buscar el origen en España.

Estos días que ha habido estas MANIFESTACIONES en Barcelona, Madrid y otras ciudades también van a provocar un incremento de infecciones de la COVID y otras cepas.

Deberían estudiar este fenómeno con el incremento de infectados, quienes tienen la obligación de hacerlo. La edad es es una muestra de muchos factores y uno de ellos puede ser estos movimientos y las fiestas de españolitos y ahora o luego, francesitos y otros más, porque España es diferente, SÍ, totalmente diferente, aquí se busca las «pasta» y se piensa poco en los demás. El que se quede atrás, que se arree. Y el muerto al hoyo, y el vivo bollo. Eso SÍ, viva el vino.