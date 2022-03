Problemática energética en España

- Publicidad-

El problema energético en España es de una magnitud muy importante, que afecta a una parte de la sociedad, la más desfavorecida económicamente, que como siempre es la que «paga los platos rotos», por un motivo u otro.

Hoy es el recibo de la luz, la subida de los precios de bastantes alimentos, la pérdida de poder adquisitivo, la carencia de cereales, la subida del precio de la gasolina y del gasóleo, entre otros aspectos.

Trataremos de explicar cada uno de los problemas y ponerles soluciones.

El recibo de la luz ha subido un 400% desde enero de 2021 a la actualidad, esto se debe a que los oligopolios de la energía eléctrica utilizan el sistema marginalista del precio del gas natural; es decir, si el gas natural cuesta X euros, en el conjunto de las distintas energías(pool energético) que producen la energía eléctrica, el precio no es la media de todos los precios sino el precio del gas natural, de aquí que la subida sea desorbitada llegando a más de 540 € MW/h.

Estados Unidos paga 14 € MW/h y en España 540 € MW/h.

El precio de la energía que se fija diariamente en el ‘pool energético’ se llama precio marginal. En la subasta las empresas van ofreciendo las diferentes energías de forma sucesiva, paso a paso, comenzando siempre por las más baratas: nuclear y renovables. Si con estas no se alcanza la demanda estimada, es decir, si con las energías renovables y con las de las centrales nucleares no basta para la energía que se pretende consumir, salen al mercado las más caras: gas y carbón.

El precio al que se venderán todas las energías (renovables, nuclear, gas o carbón) será siempre el precio de la energía más cara, en este caso, gas y carbón. Ese es el precio marginal. Un ejemplo: si la energía nuclear se vende a coste cero y el del gas a 200 dólares, el coste de la energía nuclear acabará siendo de 200 dólares si hace falta recurrir al gas para satisfacer la demanda.

Como solución el Gobierno tiene que bajar los impuestos y el precio del gas natural que las empresas tienen acumulado de otros años cuando lo compraban más barato, pero con la excusa de la guerra y antes de ella han ido subiendo el precio del gas natural.

Otra solución tiene que ser que los sectores estratégicos sean públicos, adaptando los precios a la mayoría de la población que es clase media baja y clase baja.

Por otro lado debe intervenir en los costos y en los impuestos pues en el recibo de la luz el 32,8% está destinado a impuestos y cargos; así en Energía es el 48,2%, en Peajes de Transporte y Distribución es el 18,3%, en impuestos propiamente dichos el 9,3%, en Alquiler del contador el 0,7%, en Cargos el 23,5%, en Renovables, Cogeneración y Residuos el 11,2%, en anualidades de déficit el 8,9%, en Sobrecargos generación no peninsular el 3,3% y en otros el 0,1%.

Los beneficios de los impuestos a la gasolina son el 42% para el Estado y el 48% para las CCAA. No como dijo el precandidato del PP, Sr Feijo’o, señaló que «el Gobierno se está forrando» y se queda con el 50% de todos los impuestos. Sr. Candidato a la presidencia del PP, póngase al corriente en economía y estadística, y no sea tan desafortunado calificando hechos que no son ciertos. Pues sí como precandidato dice estas cosas va a superar a Casado y a VOX, si llega a Presidente del PP.

De todos los cargos e impuestos las CCAA se quedan con el 48% del impuesto de hidrocarburos.

Hoy España tiene una inflación del 7,6% pero no es por la guerra de Rusia-Ucrania.

Inditex propone subir los precios un 2% para compensar la inflación del 7,6% que le afecta. Esta proposición es increíble e injustificable y si lo hace el Gobierno y los Sindicatos tendrán que negarse a ello y si lo hacen tendrán que aplicar la ley.

La factura de la compra en los supermercados es muy cara, pero no faltan productos, el aceite de oliva ha subido 31%, el aceite de girasol hay mercados que lo restringen, lo guardan para subir el precio más adelante, la pasta ha subido el 20% y la leche y el arroz el 10%. Según los expertos la subida irá a más por el sistema energético (luz). Hacen falta medidas de impacto para dar oxígeno a las empresas y a los ciudadanos en general y especialmente a los más necesitados. Aminorar el coste para que paguen menos los que menos tienen.

No hay en España desabastecimiento de alimentos, pero mucha gente está haciendo acopio de productos; no obstante, el Gobierno ha asegurado que no faltarán alimentos.

Las freidurías han subido los productos fritos, como las patatas, pastas, churros, etc.

España tiene una producción de 773.787 ™ de aceite de girasol, el 40% es para consumo interior y el 60% para exportación, con datos del ministerio de Agricultura; lo que no se puede tolerar es una escalada de precios y guardar los supermercados las botellas de girasol para dentro de unos días o meses subirle el precio. De hecho varios productos ya han subido los precios indiscriminadamente; hay que tomar medidas para desde los gobiernos evitar la escalada de precios.

Los agricultores de la España vaciada tienen que sembrar productos de consumo interno, tanto para la ganadería como para los humanos; el Gobierno tiene que controlar los canales de comercialización para que los productos lleguen más baratos a los ganaderos y a los consumidores. Hay que controlar las mafias que suben los precios con la excusa de la guerra.

Europa no se desengancha del petróleo y gas natural ruso pues si lo hace pueden tener problemas económicos. Además Rusia ha asegurado que seguirá suministrando estos productos energéticos, pues sino Europa tendrá problemas graves de energía.

En España tenemos otros proveedores de gas y petróleo, importamos el 99% del gas natural de diez países diferentes, lo que confiere al sistema gasista español una gran capacidad de suministro. La mayor parte procede de Argelia (44%) y sólo el 10,5% de Rusia; sin embargo, la mayoría de países de Europa sí dependen del gas y petróleo ruso, sobre todo del primero.

No obstante, el precio de la gasolina y gasóleo ha subido en España, no por la guerra de Ucrania, pues desde hace meses ya se había disparado, ya que el barril de brent estaba muy caro; sin embargo, a día de hoy 13/3/22 la gasolina supera los 2 euros el litro excepto algunas gasolineras más baratas en las que hacen «colas» los automóviles de más de 30 kms para llenar el depósito un poco más barato.

Hoy, 14/3/22, el barril de brent ha bajado, según IRATXE BERNAL | ANA BARANDIARAN

Lunes, 14 marzo 2022, en el Correo, «este 14 de marzo se registra una importante bajada en el precio del diésel y la gasolina. El día que se celebra una huelga en el sector de transportes, el precio de los carburantes baja hasta seis céntimos. Así, en España el precio medio de la gasolina se sitúa en 1,848 euros y el diésel, a la par, en 1,832 euros. Los precios ya estaban en una senda alcista desde mayo de 2021, pero la guerra los ha disparado hasta cotas inéditas. Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo y el segundo exportador. Su suministro es clave para Europa, a la que provee del 27% del crudo». Las tensiones se han intensificado por la propuesta de Estados Unidos de prescindir de las materias rusas, algo a lo que se oponen en países europeos como Alemania, Holanda y Reino Unido.

De acuerdo con José María Camarero, de el Correo, «la oferta y la demanda de las que depende la cotización ya estaban alteradas desde mucho antes de que empezaran las tensiones en la frontera ucraniana. Hay que remontarse a finales de 2020».

Es necesario que el Gobierno Central tome cartas en el asunto y legisle la bajada de la gasolina y el gasóleo, tanto para transportistas como para los ciudadanos de clase media y pobres. Lo que no es de ley es lo que dijo Borrell respecto al consumo. Europa lo califica de unas palabras increíbles que han desatado la polémica entre los ciudadanos de varios de los países de la Unión Europea debido al alza de los precios del combustible. Borrell pide a los ciudadanos europeos que bajen la calefacción y el consumo de gas. Mala petición y a destiempo, pues varios países europeos siguen dependiendo del petróleo y el gas.

El 10 de marzo de 2022, el Petróleo Brent cotizó en los 114,54 $. El precio diario ha caído 2,04 $, un 1,75% desde la sesión anterior. Mientras, el precio medio del barril de petróleo Brent en marzo ha aumentado hasta los 120,3 $ en lo que va de mes, desde los 97,13 $ del mes de febrero, un 23,85%.

En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo Brent ha aumentado un 83,92%.El barril de Brent está por debajo de 100$, hace dos días estaba a 107 $.

Por otro lado, el IVA debe bajarlo del 21 al 10% o al 5%. Y la gasolina no puede quedarse en una bajada de precios de 24 céntimos de € por litro.

El Presidente Pedro Sánchez quiere subir el 2% la inversión en Defensa y todos los partidos de izquierdas están en contra. Desde UP hasta el último apoyo de izquierdas a Pedro Sánchez no están de acuerdo, pues existe en España otros problemas sociales que hay que resolver y son prioritarios.

El Presidente del Gobierno ha señalado que subirá la inversión en Defensa del 1,4% al 2% del PIB.

Podemos asume que el aumento del gasto en defensa romperá el bloque de investidura

Los socialistas planean cumplir con la OTAN antes de que se agote la legislatura. La líder del espacio morado en el Gobierno, Yolanda Díaz, trasladó a Sánchez el rechazo de los suyos a gastar más en el Ejército.

Ocho países europeos ya han bajado el precio de la luz, de la gasolina, gasóleo y gas natural y en España el Presidente del Gobierno ha dicho que los bajará sin una fecha determinada, lo cual hace que la ultraderecha le reproche y le exija que lo haga ya.

Desde el punto de vista de los sindicatos además de estar de acuerdo con la bajada, también señalan que a la vez trabajen para mejorar todos los aspectos sociales, que existen en abundancia.

El hambre y la pobreza tienen que erradicarse de España, los primeros sin los niños, los pobres y todos aquellos que están en el umbral de la pobreza, antes que los acuerdos con la UE; primero, es lo primero, y lo primero lo he nombrado más arriba.