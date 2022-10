Presupuestos expansivos… ¿pero para todos los sectores de la sociedad?

- Publicidad-

Los presupuestos generales del Estado son los más expansivos de la historia aumentando un 10.7% sus partidas.

Este titular es muy positivo para aquellos que creemos que el Estado debe ser capaz de incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen y ayudan a mejorar infraestructuras, hospitales y colegios.

Este incremento es incluyo mayor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, llegando a un 13% de subida en su partida presupuestaria, dando una importancia al trabajo que este ministerio abarca.

En la parte que a casi 3 millones de españoles en el exterior nos afecta, vemos que la Secretaria de Estado de Migraciones va a recibir un 28.4% más aportaciones y si nos quedamos con ese dato sin investigar más deberíamos estar contentas y contentos al estar en el punto de mira del Gobierno…pero nada más allá de la realidad.

José Luis Escrivá es una persona muy afable y cercana en las distancias cortas. Su presencia en el Pleno de apertura del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) dejó una grata impresión, respondiendo preguntas innumerables y críticas a la labor de su ministerio durante más de 2 horas.

Muchos llegamos a olvidar que su Ministerio vació de recursos el área de secretaria del CGCEE y desde junio de 2018 con diferentes excusas, primero las elecciones generales en 2019, y luego la pandemia, metió en el congelador a esta institución asesora y consultiva que está bajo el paraguas de su ministerio, sin llegar a reunirnos entre junio de 2018 hasta junio de este año.

Parecía que era borrón y cuenta nueva y que ante el foro que reúne a representantes electos de la emigración se iniciaba un compromiso para contar con el CGCEE por parte de un ministro que había dejado señales de que ni nos conocía ni le interesaba el trabajo que hacemos de manera voluntaria, sin prebendas y sin puertas giratorias…políticos por vocación, y la gran mayoría sin banderas partidistas ni fines ocultos.

La sorpresa desagradable para la diáspora es ver que en unos presupuestos en los que “hay dinero para todos” el presupuesto destinado a los españoles en el exterior en 2023 se mantiene en un total de 60,5 millones de euros.

El incremento en los números de españoles en el exterior anualmente o la inflación parece ser que no es un factor a tener en cuenta por parte de este Ministerio para permitir que los programas en el exterior sigan existiendo al mismo nivel, y parece que simplemente van a cubrir las partidas básicas de prestación para retornados o por razón de necesidad, pensiones de niños de la guerra, asistencia sanitaria en el extranjero, y alguna ayuda extraordinaria.

Valemos 15 millones de euros al año menos de lo que cobraba Messi en su última temporada en el FC Barcelona.

No se invierte en más retorno, por ejemplo. No interesa que los más de 1 millón de españoles y españolas que emigraron tras la crisis de 2009 vuelvan a nuestro país, y es mejor tenernos fuera, mientras reciben remesas como en los ’50 y los ’60, antes de arriesgarse a que vuelvan para provocar una subida en el paro estatal … ahora que por fin hay una tendencia a la baja.

Los centros españoles en el exterior que pueden necesitar mejoras tendrán que seguir esperando una “limosna” y caridad de nuestros gobernantes.

Muchas de las partidas de pensiones están bajando sustancialmente debido al fallecimiento de muchos de los beneficiarios en el exterior.

El CGCEE a través de multitud de propuestas han llevado solicitudes de mejoras en las ayudas a programas que ayudan a nuestra emigración y se ha hecho un caso omiso.

Personalmente aplaudo el incremento que, si se va a tener en partidas de ayuda al colectivo inmigrante en nuestro país, y son de justicia.

Este colectivo que deberá seguir creciendo en España si queremos una economía que siga creciendo, son el seguro de vida para nuestro sistema de pensiones, en el país con más baja natalidad de Europa y uno de los lideres en este ranking en el mundo.

Magdalena Valerio, exministra de Trabajo en 2020 ya dijo “una inmigración regular, segura y ordenada de unas 250.000 personas al año” eran necesarias para hacer frente al pago de las pensiones en un país que ella destacaba “cada día que pasa, España envejece 4,8 horas”.

La emigración sería muy ignorante si defendiera sus cartas enfrentándose a aquello que recibe la inmigración…somos las 2 caras de la misma moneda, emigrante de España e inmigrante en Reino Unido en mi caso, y como inmigrante espero que mi país de acogida nos tenga en cuenta y muestre su aprecio. En junio de 2020 yo ya me despaché en este tema con un artículo con el titular Del “obrero de derechas” pasamos al “emigrante de VOX”.

La injusticia hacia la emigración la llevan a cabo nuestros políticos.

Digo políticos y no diré nuestros representantes ya que a la emigración hoy por hoy no nos representa ningún partido y son muy pocos los políticos y políticas que lo hacen como Ana Surra, María Dantas, Pilar Cancela, Antonio Rodríguez Miranda, o la exsenadora Sara Vilá Galán.

La gestión del CGCEE en los 3 últimos años se redujo a un 10% en 2020 respecto a lo presupuestado, y tras reducir el presupuesto a la mitad en 2021 volvieron a gastar solo el 20% de las migajas que dieron a esta institución.

De un equipo con varios trabajadores hemos pasado a un secretario del CGCEE y a una trabajadora contratada que no dan abasto con el trabajo que conlleva el único órgano que representa a la tercera provincia de España, la provincia exterior. No hay actas del Pleno de junio, se acaban de pagar las dietas, no hay una página web digna… y hoy por hoy José Luis Escrivá es el responsable de defender nuestros intereses, pero muy a nuestro pesar seguimos sin contar para los que mandan.