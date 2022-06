Predicciones municipales 2023: Banyoles, Boadella i Les Escaules, La Jonquera, Roses y Sant Miquel de Campmajor

- Publicidad-

Hace unos días hice un articulo haciendo mi predicción de las municipales de caras a 2023 en Figueres mi ciudad de adopción, ahora hare otro articulo haciendo mi predicción sobre otras ciudades y otros pueblos que tambien forman parte de las ciudades o pueblos que crecí ( Banyoles i Sant Miquel de Campmajor) de ciudades o pueblos donde tengo amigos que están gobernando ahora mismo y me importa lo que pueda pasar (La Jonquera y Roses) o del pueblo donde vivo actualmente Boadella i Les Escaules que obviamente me importa y mucho lo que pase a partir de las elecciones municipales del 2023.

Empecemos por Banyoles la ciudad dónde yo crecí y fui el colegio, cuando yo era pequeña era una ciudad de segunda, ahora ha cambiado totalmente, es una ciudad de primera que da gusto ir y pasearte en ella, creo que el actual alcalde Miquel Noguer ha hecho un gran trabajo, creo que si no hay sorpresas repetirá como alcalde con mayoría absoluta, ya que en Banyoles se están haciendo muy bien las cosas.

Boadella i Les Escaules el pueblo donde vivo lleva des de 2011 sim ser gobernado y aquí yo debo hacer autocritica ya que yo fui concejala la legislatura de 2015-2019 y no fui capaz de reconducir la situación me rendí demasiado pronto me salí de gobierno y no fui lo suficientemente valiente de plantar cara con una lista en 2019, de caras el próximo año lo único que deseo es que se presente una lista que el pueblo de Boadella i Les Escaules sea su prioridad y que se gobierne de una vez me da igual ayudar des de dentro una lista a gobernar mi pueblo o des de fuera, lo que me urge es que sea gobernado y que ni David Checa no Frederic Minobis vuelvan a ser alcaldes, ya nos han hecho ambos suficiente daño al municipio, en las municipales del 2023 Boadella i Les Escaules debe tener una lista para ser gobernado como municipio tras doce años de desgobiernos, y lo dijo alto y claro yo no fui defensora de Emili Santos, con el tiempo veo que es el mejor alcalde que hemos tenido almenos gobernaba.

En La Jonquera la alcaldesa es mi amiga Sonia Martínez, quien lo ha hecho muy bien y ha hecho un gran trabajo los rumores son que no va a repetir como candidata y es una lástima ya que creo que solo con ella, mantendríamos esta alcaldía y su gobierno municipal, la sucesora que postulan los rumores a mis amigos de La Jonquera no les gusta y no nos volverán a votar si Sonia Martínez no repite como candidata, yo espero que Sonia Martínez repita como candidata y así volvamos a ganar La Jonquera pero hablo politicamente claro, como amiga respetaré cualquier decisión que tome sea cual sea su decisión.

Roses para mi es la ciudad con el gran enigma a un año de las municipales, no sé que va pasar, nuestro partido no repite candidata, se postula Silvia Ripoll quien creo que lo puede hacer muy bien, pero Joan Plana es el alcalde saliente que quien creo tambien lo ha hecho muy bien, mi partido manda junto Esquerra Republicana y está haciendo un gran trabajo, no sé que va pasar dentro de un año en las municipales del 2023, tambien sé que pase lo que pase, en Roses todos los partidos miran antes por su ciudad que por su partido y muchas veces me da una envidia sana.

Sant Miquel de Campmajor el pueblo donde nací y que estos últimos meses, he visitado dos o tres veces, su gobierno con Josep Oriol Serrà a la cabeza ha hecho un gran trabajo para mi es el mejor gobierno que ha tenido Sant Miquel de Campmajor, con su concejal de Cultura Gerard Capdevila han puesto Sant Miquel de Campmajor en el mapa de los micro pueblos gironinos y creo que en 2023 repetirán todos y lo harán con buena nota, algunos de ellos cabreados con

Esquerra Republicana seria hora que Junts los fichara y fueran bajo nuestro partido, yo dejo la idea, ya que es un pueblo que ha hecho muy bien trabajo.

A día de hoy estas son mis predicciones de caras a las municipales del 2023, lo que más me urge de caras a las municipales del 2023 es que el pueblo donde vivo Boadella i Les Escaules, tras doce años de desgobiernos sea gobernado.