Políticos retirados hacen lobby para que no se aprueben leyes que frenen la evasión fiscal de los ricos en las pensiones

- Publicidad-

Tal y como publicamos en Diario16, las grandes fortunas utilizan fondos de pensiones públicos destinados a rentas medias y bajas para no pagar impuestos. En concreto se trata de los IRA que, en vez de ser un producto garantizar la jubilación para todo el mundo, se han convertido en un verdadero refugio fiscal para los más ricos.

Según los documentos del IRS (la Agencia Tributaria Federal de Estados Unidos) y en las declaraciones de renta de las grandes fortunas el término «cuenta de jubilación individual» se había convertido en un nombre inapropiado. En lugar de una forma de construir una «hucha» para la vejez, este tipo de cuentas se ha transformado en vehículos de inversión subsidiados por los contribuyentes estadounidenses.

El plan demócrata para tomar medidas enérgicas contra las cuentas de jubilación individuales por valor de cientos y miles de millones de dólares y endurecer las reglas que rigen las inversiones IRA se está enfrentando a enfrenta una intensa oposición de varios grupos de la industria de los fondos de pensiones que buscan acabar o suavizar las reformas propuestas.

Varias empresas de la industria de la jubilación están realizando un duro lobby contra el plan. Han contratado a una serie de ex empleados del Capitolio, un excongresista y, al menos, un exsenador de Estados Unidos para luchar contra los esfuerzos por controlar y regular las cuentas.

Los demócratas del Comité de Medios y Arbitrios del Congreso de los Estados Unidos incluyeron una propuesta para frenar las cuentas de mega-IRA como parte del paquete de gastos sociales y cambios fiscales que se debaten en el Capitolio.

La propuesta de la Cámara limitaría efectivamente la cantidad total que alguien podría tener en una cuenta IRA Roth en 20 millones de dólares y obligaría a los titulares de las grandes cuentas a retirar todo lo que supere ese límite.

Según declaró el congresista por Massachusetts, Richard Neal, «los incentivos en nuestro código tributario que ayudan a los estadounidenses a ahorrar para la jubilación nunca tuvieron la intención de permitir un refugio fiscal para los ultrarricos. Debemos acabar con estas prácticas».

La propuesta también prohibe que las IRA realicen ciertas inversiones no públicas, un área que los investigadores del Congreso han señalado como propicia para el abuso, según consta en documentos a los que Diario16 ha tenido acceso.

La compra de acciones de nuevas empresas a través de una IRA se ha vuelto popular entre los fundadores de las empresas de Silicon Valley. La compra de acciones difíciles de valorar a precios extremadamente bajos puede eludir los límites de contribución de la IRA y potencialmente generar un crecimiento masivo de cantidades libres de impuestos.

Entre las empresas que están ejerciendo una dura presión para evitar la aprobación de esta ley que evitaría que se mantuviera como legal unas actividades orientadas a la evasión de impuestos de los más ricos se encuentra Forge Global, con sede en San Francisco, que gestiona un mercado de acciones de empresas privadas y también tiene una división que administra los planes IRA. Según documentos del Capitolio a los que ha tenido acceso Diario16, Forge contrató como lobista a Allon Advocacy en septiembre, incluyendo a ex empleados del senador Rob Portman, republicano por Ohio, y del ex congresista demócrata por Nueva York, Gary Ackerman.

Forge apoya un «límite razonable» en el tamaño de las cuentas IRA, pero discrepa con las disposiciones que restringirían las inversiones que se pueden realizar a través de este instrumento que, repetimos, fue creado para que cualquier ciudadano pudiera tener una jubilación digna.

No está claro cuántas cuentas IRA se verían afectadas por las restricciones de la propuesta sobre ciertas inversiones en cuentas IRA. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, el brazo de investigación del Congreso informó que, en 2016, solo alrededor del 2% de las cuentas IRA tenían los llamados activos no convencionales, como participaciones en empresas que no cotizan en bolsa. Solo un subconjunto de esas cuentas se vería afectado por la propuesta de reforma. También señaló que las cuentas de jubilación muy grandes a menudo tenían estos activos.

Otras empresas de la industria de las pensiones también se están movilizando para luchar contra la propuesta respaldando a un nuevo grupo llamado Asociación de Derechos de Jubilación Individual . Según muestran los registros estatales, se fundó a fines de agosto en Delaware, un paraíso fiscal.

Esta asociación contrató a Crossroads Strategies para hacer lobby sobre la propuesta de IRA. Los archivos del Senado muestran a un equipo de ocho lobistas que trabajan para el grupo, sobre todo el exsenador demócrata por Luisiana John Breaux.

Después de dejar el Senado en 2005, Breaux lanzó su propio equipo de lobistas con el senador republicano retirado Trent Lott de Mississippi. Cuando estuvo en el Congreso, Breaux comentó una vez que, si bien su voto no se podía comprar, se podía alquilar.

Otro exsenador demócrata, Max Baucus, de Montana, escribió un artículo de opinión en USA Today a principios de este mes criticando duramente la propuesta del IRA. Baucus, que también fue embajador en China durante la administración Obama, ahora tiene su propia oficina de consultoría, el Grupo Baucus. No es un lobista registrado.

Un grupo comercial preexistente llamado Retirement Industry Trust Association también aboga por debilitar la propuesta, pero respalda un límite razonable y sensato en el tamaño de las cuentas de jubilación. Sin embargo, se opone a un cambio en la ley que «limita las opciones de inversión».

La Alianza para la Protección de los Contribuyentes, un grupo anti-impuestos que está afiliado a la red política de Koch, está siguiendo una línea más dura. Lanzó una nueva campaña «No toque mi IRA», afirmando que «el presidente Biden está proponiendo cambios draconianos en los ahorros para la jubilación en las cuentas IRA y Roth IRA como parte de un esfuerzo desesperado por pagar 3,5 billones de dólares en gastos irresponsables».

Los registros del Senado señalan que el grupo también contrató a lobistas para luchar contra la medida, incluidos el ex congresista Ben Quayle, un republicano de Arizona.

La aprobación de cualquier paquete de gastos sociales y cambios impositivos requerirá los votos de todos los demócratas del Senado, y la administración de Biden está actualmente involucrada en intensas negociaciones para elaborar un proyecto de ley que pueda aprobarse. Eso significa que, como todo en el paquete, la mega propuesta IRA es probable que sea asesinada o cambiada si solo un senador demócrata lo exige.