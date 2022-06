Poemas del poemario Noche Álgida de Fabio Mendoza Obando

- Publicidad-

La vida es un misterio inexplicable, sabemos cuando y donde nacemos pero no sabemos cuando y donde será nuestro último respiro, despedir físicamente de este mundo a un ser querido siempre ha sido y siempre será un dolor incomparable del cual nadie en esta vida se salva, por ley de la naturaleza cada uno de nosotros en el momento inesperado viajaremos al mundo desconocido, pero los artistas, poetas, científicos, empresarios y todos los que trabajan constantemente por construir un legado ellos nunca mueren.

La madrugada del viernes 06 de mayo a las tres de la madrugada del año 2022 el reconocido escritor, poeta, activista político, periodista, locutor, y columnista internacional nicaragüense radicado en Costa Rica Fabio Mendoza Obando (Q.E.P.D), falleció a causa de bronconeumonía, en el hospital San Juan de Dios de San José de Costa Rica. Fabio (nació el 11 de mayo de 1971 en El Rama, Región Autónoma Atlántico Sur RAAS). Con su partida repentina Nicaragua y el mundo ha perdido a un gran humanista, a un gran defensor de los derechos humanos, desde el exilio luchó constantemente por la democracia en Nicaragua, él luchó por ver a una Nicaragua libre de dictadura…

Es sorprendente como la existencia del ser humano se apaga en el instante menos esperado, la tarde del domingo 17 de abril coincidí con Fabio Mendoza en un restaurante en el centro de San José, ese día le entregué un poemario que la escritora y poeta Hedda Ibarra le había enviado conmigo, probablemente ese libro fue el último que él, leyó porque el 20 de abril por la noche me llamó y me dijo que ya lo había leído, también me comentó que le haría una reseña.

Esa tarde hablamos de muchos temas pero especialmente de lo literario, me comentó muy emocionado que se sentía honrado de haber sido invitado a participar en la antología Canto Planetario, me dijo que se sentía muy emocionado porque este año publicaría su primer poemario Huellas perpetuas de un inmigrante que a finalesdel 2020 tuve el placer de prologar, el epílogo lo escribió la escritora, poeta y periodista colombiana radicada en Estados Unidos Hedda Ibarra, la corrección y edición la realizó el escritor costarricense Jonathan Santana Valverde, el artista de la portada es de la autoría del pintor nicaragüense Jonathan Blandón, este poemario Fabio, lo iba a publicar con la editorial mexicana Ayame Editorial.

Fabio físicamente partió de este mundo terrenal pero su legado inicia a ser parte de la historia de los hombres y mujeres que le dieron contenido a la historia universal, poeta, la historia honrará tu legado literario. El mejor homenaje que le podemos hacer a este excelente ser humano es leer y compartir sus poemas y artículos que se encuentran publicados en la web de distintos periódicos como por ejemplo: La Prensa de Nicaragua, Diario Extra, Semanario Universidad de Costa Rica, Periódico El Sol de Colombia, El Sol de Las Américas de República Dominicana y Panamá Poético de Panamá.

Fabio Mendoza fue uno de los poetas representantes por Nicaragua que participó en la Antología del Bicentenario de Centroamérica (Ayame Editorial, México 2021), la tarde del sábado 23 de octubre del 2021, realizamos la presentación vía zoom capítulo Nicaragua, en este enlace puede escuchar la intervención de Fabio: https://youtu.be/lJapYuK2x2I

Fabio Mendoza dejó inédito como entre 6 a 10 libros entre poesía, relatos, crónicas, prosa y artículos de opinión. Entre esos libros hay un poemario titulado Noche Álgida, el 01 de septiembredel 2021 él publicó varios poemas extraídos de dicho libro, con respeto, admiración y a manera de homenaje hoy se los reproducimos, también dejo el enlace de esa publicación que salió en el Periódico El Sol de las Américasde República Dominicana:

Instante fugaz Llegó como la noche de abril y su mirada quedó en mí haciéndome compañía, como enredadera en el concreto de una pared. De ella no supe más solo el momento fugaz de una silueta que no se dejó ver. Renacer en medio de la noche Pasó un trozo de la noche a tu paso y envolvió tu ser, tiernamente tus ojos cerrados en el hervidero de lo imposible dejando una estela de lívidos sueños que no te permitieron despertar por un tiempo mientras estabas caminando en la discreta degradación de la oscuridad. Cuanto tiempo de silenciosos alfabetos pegados en el silencio han conjugado el inicio de tus años, la vida misma diseñada para vivirla llegó como un intento y fue fallido ese día de júbilo. No contabas que todo se detendría porque somos participes del mundo y el regreso estaba iluminado por la luz de la lámpara en la mesita de noche. Hoy que le preguntas al corazón de lo que fue, del escape de los pétalos rotos del pasado y esa semilla que germinó mirando atardeceres. Volviste para quedarte después de fatídicos desvelos después de indigna agonía después que se disipara la mirada en el cautiverio de los días. Renaciste para vivir festejando la ceremonia de la vida el halago de los anhelos perdidos sentada en el amanecer de los sueños. Estas en mí Estas en mí desde aquella primera vez que te conocí. Estas en mí eternizada y te paseas en mis sueños nocturnos y descubro el aroma de tu piel en una leve melodía del silencio. Pasan los días y la mirada de tus ojos me atrapan cada despertar y te quedas en la memoria hasta encontrarnos juntos en el paraíso de ensueños. Quiero habitar en la serenidad infinita de tu sonrisa, conquistar la dulzura de tu corazón y tomar tu mano sin que se agote el tiempo. ¿Por qué es tan corta la noche? El poeta entre luces y sombras Camina el poeta por calles y caminos busca entre abrojos de luces y sombras respuestas que quedaron enmarcadas en las fauces del pasado. Camina el poeta por medio de la ciudad, se sienta en el parque, en la grama sin despegar la mirada en la telaraña de lo incierto. Y el poeta andariego por definición, escribe versos en su hábitat y los deja desperdigados en la intemperie del viento y el frío. La vida de un poeta cuando se aferra al dolor más poemas inmortales escribe para la posteridad. Mientras tanto va a pasos lentos dejando poemas al silencio y sigue sin detenerse rompiendo noches trémulas, quitando a los días el gris. Haberte conocido Haberte conocido es descubrir la insignia de la poesía, un álgido hecho viviente. Tu voz llegó al silencio de mi alma como una lánguida luz emergiendo de desconocidos umbrales. Llegaste súbitamente en ausencia de mí y de ti, mientras las huellas de mis pasos las erosionaba el viento y tú a la deriva entre el destello de miradas apagadas. Tu llegada me lo dijo la luna en la noche y el cortejo de versos distantes de esperanzas y recuerdos cuando el alma de la aurora deslumbraba la sonrisa de tus labios. Haberte conocido es un himno a los equinoccios de mis días descoloridos y tus ojos encendieron mis atardeceres que esquivos, se alejaban como metáforas enmudecidas. Haberte conocido fue una ceremonia al escape para quedarte en los retazos de mi pecho cual arrebato de un vendaval de cómplices intenciones alumbrando mis noches azules. Te has quedado en la estación de mi tren brillante como átomo del iris en exaltada atmosfera en mis ojos inquietos. Quédate de una vez, no demores que se detenga el tiempo, hazlo a prisa. Habita en mi libertad incondicional. Soy el refugio en la búsqueda de tus deseos sin volver a ver atrás, antes que llegue el amanecer y mis labios dejen el susurro que has querido escuchar. Lee mis ojos y escribe el poema del mañana. El poeta Cuando el poeta recita sus versos se deshacen las vigilias injuriosas de la aurora protestan los flores del jardín sumerge musas en un manantial que bebe la noche, se desgarran sensaciones frígidas y el esplendor de la luna absorbe la silueta de dos cuerpos. Ella escucha interminablemente la poesía diluida en sus labios estrella emergiendo clandestinamente en la hondura de un secreto. La noche se volvió azul el viento flagela complicidad y el poeta descubre que no existen los azares. En ella despierta las gestas silenciosas del amor dormidas en la cúspide de su universo.