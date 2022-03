Poemas de poetas invitados de Ucrania, Australia, Bélgica, Suiza, Egipto, Siria, México y Nicaragua

- Publicidad-

El 21 de marzo en el marco del Día Mundial de la Poesía, felicito a todos los poetas del mundo que cada día nos deleitan con sus versos, también felicito a los lectores y promotores de este arte literario.

Hoy en muchas ciudades del mundo conmemoran este día de diferentes maneras, esta es una fecha para recordar a los legendarios maestros de la poesía y fomentar la lectura en los distintos formatos de los cuales tenemos acceso. La poesía no conoce fronteras, la poesía nos hermana, especialmente en estos tiempos dorados en la cual la presencia del Internet nos da el privilegio de conocer a poetas de diferentes partes del planeta.

Apreciable lector permítame presentarte a estos poetas contemporáneos de Ucrania, Australia, Bélgica, Suiza, Egipto, Siria, México y Nicaragua, al final comparto un poema de mi autoría. Espero que puedan disfrutar de esta entrega poética especial. ¡Que viva la poesía! ¡Que viva el arte! ¡Que viva la paz en todo el mundo!

Halyna Kruk (Ucrania) es escritora, traductora y crítica literaria. Tiene un doctorado en literatura ucraniana y actualmente realiza investigaciones en literatura medieval ucraniana. Es autora de cinco libros de poesía: Viajes en busca de un hogar, Huellas en la arena (ambos de 1997), El rostro más allá de la fotografía (2005), Co(an)existencia (2013), Una mujer adulta (2017) y la colección de cuentos ”Onyone but me” (2021). Kruk ha publicado ampliamente en revistas literarias nacionales e internacionales. Sus poemas y cuentos han sido traducidos a más de 20 idiomas.

MADRE

Alguien se interpone entre tú y la muerte, pero

quién sabe cuánto más aguante mi corazón,

dónde estás, es tan importante que

alguien reza por ti

incluso con sus propias palabras

aún si no junta sus manos y se arrodilla

Al arrancar los tallos de las fresas del jardín

Recuerdo como te regañé cuando eras pequeño

Por haber aplastado las bayas antes de madurar

Mi corazón susurra: Muerte, aún no ha madurado

todavía está verde, nada en su vida ha sido

más dulce que las fresas sin lavar

Te lo suplico: oh Dios, no lo pongas al frente,

por favor, que no le lluevan cohetes, oh Dios,

Ni siquiera sé cómo luce uno,

Hijo mío, no puedo imaginar la guerra ni siquiera para mí.

Poema traducido del ucraniano al inglés por Sibelan Forrester. Traducción del inglés al español por Jorge Daniel Tejeda Palafox.

Les Wicks es un poeta, escritor y editor australiano, parte de su trabajo literario ha sido publicado en 36 países en 15 idiomas. Su decimoquinto libro de poesía es Time Taken – New & Selected (Puncher & Wattmann, 2022). Se le puede encontrar en: http://leswicks.tripod.com/lw.htm

Incendios Irrumpen

Deslizamiento en una ciudad distante

Mano callosa en mano

mareas de besos de

mortales enemigos, cualquier

chocolate está drogado por la esclavitud, lo vuelve

viejo, impotente e importante.

Algún esposo perdió su pistola justo

cuando las calles necesitaban limpieza.

Él habrá de intentar algún

donar a la caridad

repartir heridas para llenar esas vendas vacantes.

Iluminada por diamantes de sangre

esta revolución será tan diferente

como postergada.

Rosas disparadas, cansadas del amor.

Ella lo demuestra apaciblemente sobre un pila de partes del cuerpo.

Los supermercados te decepcionan, el poder de la harina

(el precio se ha triplicado)

& toda esa educación universitaria ha dejado desesperadas

hordas de meseros en las tablas del tiempo.

Desde afuera los aplausos y abucheos mandan

la mirada de cada persona en busca de refugio.

USA es una guapa rubia con un hacha.

La libertad se vuelve un desangre. Aplique presión,

semejante bulla formará costra. Frote vigorosamente

y desaparece. Los líderes han leído las instrucciones. Uniformes

como lunas azules tararean bajo las uñas,

los arrullos sociales aletean hacia el rostro.

Basura que brilla es la nómina

Cualquier cosa arde

bajo hambrunas tan claras & difíciles.

Los más agradables, días nítidos

están en la lista.

Tenía que ocurrir, profetas sabiondos

Apuntan bajito y siempre tienen la razón. Alimenta con arroz

a los convertibles. Amotinarse con vacío.

Traducción: G. Leogena

Germain Droogenbroodt, poeta, escritor, editor y traductor belga, afincado ya 34 años en España, es fundador de la editorial POINT y del proyecto Poesía sin Fronteras, publicando cada semana un poema de todo el planeta en 36lenguas. Sus poemarios, 15 en total, han sido publicados en 28 países, galardonados con más de un adocena de premios de poesía. Es invitado todos los años a los más importantes festivales de poesía del mundo Dr. h.c. de Literatura y recomendado para el Premio Nobel de Literatura en 2017.

GUERRA EN UCRANIA

Aquí los almendros están en flor

una delicia para el ojo

que ama la belleza.

Pronto las flores de los cítricos

esparcirán su seductor perfume.

Pero en otros lugares la guerra hace estragos

destrucción y sufrimiento humano.

Allí no florecen las flores

se asfixian en el humo

de la violencia bárbara.

DÉSPOTA

La noche ha invadido el amanecer

hurtándole a la paz

la preciosa luz.

Enmudecido queda el silencio

entre disparos, cañonazos

y ahogadas sirenas aullando.

Impasible ante el sufrimiento

─ incluso de su pueblo ─

el déspota imperioso.

Traducción de Germain Droogenbroodt – Rafael Carcelén

Rolf Doppenberg es un escritor nómada de la parte francófona de Suiza. Entre los numerosos viajes que hizo, estuvo establecido en Hong Kong, Marruecos, Grecia y Alemania. Su escritura explora territorios de las aguas subterráneas. Cada uno de sus siete libros publicados está vinculado al lugar donde fue escrito. www.viceversalitterature.ch/author/12800

DESNUDA ISLA



Una desnuda isla nace en el río

la árida superficie de clara graba en verano

la efímera huelga de bajamar,

que aparece entre las pálidas y largas aguas

expuesta por un tiempo

a los rayos solares de la mañana,

el colgajo inerte y portador de gérmenes

que difunde el calor nocturno

antes de que un manantial

lo engulla otra vez.

Traducción al español de María Del Castillo Sucerquia.

George Onsy (n. 1953) es un pensador, poeta, artista y profesor egipcio de Historia de la arquitectura y el arte en la Universidad Egipcio-Rusa de El Cairo, así como en otras academias. Sus destacadas obras de poesía y arte que llaman a una espiritualidad unificadora universal han sido publicadas en sus libros: VOICES FROM ETERNITY-India 2014, LET’S BE ONE IN THE ONE-India 2017 (Amazon), y WITH OSCAR WILD (Bookemon), así como como en muchas antologías internacionales.

EN BUSCA DE UN DIOS HUMANISTA

Ecos de días inolvidables

En memoria de esos días históricos,

lejos de todas las iglesias,

todas las religiones,

todas las creencias…

solo me gustaría recordar por escrito

una Divinidad que amó tanto

a la humanidad,

que hizo de todo corazón.

Un Dios que tanto admiraba

la imagen del hombre,

que soñaba con modelarlo.

El bajó a nuestra larga historia

para mostrarnos en su Encarnación

cómo puede ser el ser humano:

Lleno de amor,

capaz de hacer milagros

divino

aunque también pudiera ser

marginado, perseguido, asesinado…

Sin embargo, la Voz de la Resurrección

siempre dice en alto, muy alto

la PALABRA VIVA final.

Maram Al-Masri, es una de las grandes voces de Oriente-Medio, nació en (Lataquia, Siria) y se graduó en literatura inglesa en la universidad de Damasco. En 1982 se exilió a Francia y se instaló en París donde reside desde entonces dedicada a la literatura y a la traducción. Su obra ha sido traducida a ocho idiomas.

Cuéntame un cuento

pide el niño

nacido en prisión

de una madre violada.

El visitante empieza:

Érase una vez

un muchachito que vivía

en una casa

con ventanas que daban a la calle.

¿Qué es ventana?

interrumpe el niño.

Es un agujero en una pared

por donde el sol entra

y los pájaros/ se posan.

¿Qué es pájaro?

replica el niño.

El visitante toma un lápiz

y dibuja en la pared/ una ventana,

y un niño/ con/ Alas.

Edith Hernández Villanueva (México)

Docente y enamorada del arte en todos sus lenguajes con especial cariño en la poesía y narrativa. Su obra ha sido incluida en varias antologías en México, Estados Unidos y Colombia. La Estación de mis Silencios es su primer poemario. Ha escrito artículos para diversas revistas, cuento corto y poesía. Es agente cultural para la Secretaría de Cultura de México. Creadora y directora de las tres ediciones en México del Festival Internacional Art D´Riu que ha contado con la participación de 7 países.

CREPÚSCULO

Moribunda tarde

sí, languideciente;

sombras y penumbras

que nublan mi mente

arrastran mis ganas

con sed inclemente

piel erosionada

volátil se enciende.

En febril urgencia

exige, compele

y me lleva al sitio

de eterno torrente;

emular de manos

que envuelven, poseen;

hurgan en la tibia

cavidad del vientre;

somete mi nombre

tu imagen perenne,

condena mi historia,

tu andar inclemente.

Verónica Rosil (Nicaragua). Licenciada en Administración turística y hotelera. Autora de los libros: “Aventuras y Travesuras Silvestres” cuentos infantiles 2009; “Luna Desnuda” poesía 2013; “Arrecifes” 2016 (editado por la editorial la Chifurnia, El Salvador) y “Los fantasmas de una dama” cuentos breves, 2021.

MAÍZ, CACAO Y ESPECIES

Recuerdo mi niñez

con olor a pinolillo

marchantes con sus canastas en las cabezas:

no ciñen su frente, sudan.

Con olor a pinolillo recuerdo mi niñez

el baile de las inditas

el Palo de Mayo; eróticas aborígenes

terremotean sus cuerpos

con movimientos de animales.

Mi niñez recuerda

aquella tarde ávida, indiscreta

reveladora del origen, india mano agradecida.

Recuerdo, sí recuerdo

pinolillo con olor a niñez

porque el muchacho guapo

y el primer beso nunca se olvidan.

La canasta, la enagua enamorada de la cotona blanca.

¿Pasará a la historia canonizada el comal y el molinillo

en los museos?

Burlaremos imposición de cultura

porque aún vive el Güegüense en nuestra sangre.

Carlos Javier Jarquín (Nicaragua) es escritor, poeta, columnista, gestor y promotor cultural internacional, radicado en Costa Rica. Sus artículos se publican en diversos periódicos y revistas del mundo, tanto de forma digital como impresa.

LA TIERRA EVOCA IRA

Cuando la tierra se estremece,

lo habitable sobre su área,

se mueve a un ritmo conmovedor.

En el momento de un terremoto,

los movimientos son asombrosos.

Nuestros pensamientos en instantes

pausan quedándose atónitos

por el acontecimiento improvisado.

En pocos segundos que respira la tierra

todos podemos expirar.

Aún viviendo tantos anuncios,

que la tierra nos saluda

a través de su vibración,

no, nos cansamos de estimular iniquidad,

la avaricia nos guía a leal destrucción.

Cuando nacemos somos un encanto puro,

y a través de los años nos vamos

convirtiendo en lo desagradable.

Cuando tiembla la tierra evoca ira,

tanto agravio hemos causado,

que naturalmente se desahoga

en diversas expresiones.

Es irrazonable cultivar la injusticia…

en el siguiente segundo todo

se puede desvanecer.