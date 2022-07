Podemos reclama medidas adicionales para rebajar la factura de la luz

- Publicidad-

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se ha dirigido este jueves a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para reclamar medidas adicionales que permitan rebajar la factura de la luz.



De esta manera, Echenique ha pedido no esperar a 2023 para aplicar un impuesto extraordinario a los beneficios de las grandes eléctricas y las grandes petroleras. «Mientras la gente trabajadora y los pequeños negocios no pueden llegar a fin de mes, el oligopolio eléctrico y petrolero se está forrando. Hay que subirles los impuestos, hay que hacer que paguen y hay que hacerlo ya», ha dicho.

Además, el portavoz parlamentario ha recordado el acuerdo de Gobierno de coalición donde, en el apartado 3.2. se aboga por llevar a cabo «los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con los beneficios caídos del cielo». Por ello, Unidas Podemos ha reclamado poner un tope efectivo más bajo que permita reducir aún más la sobrerretribución del oligopolio eléctrico. «En el acuerdo de gobierno, no pone «reducir» o «mitigar» los beneficios caídos del cielo. Pone «acabar» con los beneficios caídos del cielo. Y es evidente que eso no se ha conseguido», ha asegurado.



Por otro lado, Echenique ha criticado el bloqueo del Proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. «Otra cosa que se puede hacer inmediatamente, señora Ribera, es desbloquear la tramitación del proyecto de ley de la minoración de los beneficios extra que están teniendo las eléctricas debido al alto precio del CO2. No entendemos por qué usted ha decidido posponerlo a septiembre», ha aseverado. «El único efecto que tendría la aprobación de esta norma es que las grandes eléctricas tengan menos beneficios y los consumidores paguen menos en su factura. Hemos conseguido contener la subida de la factura, pero sigue estando muy alta. Desbloqueemos este proyecto de ley para que pueda ser aprobado en julio. No es una solución estructural a la estafa de los beneficios caídos del cielo, pero ayuda», ha añadido.

Por último, el portavoz de Unidas Podemos ha propuesto eliminar todo tipo de permanencias o sanciones en los contratos del mercado libre «precisamente para que la gente pueda hacer libremente lo contrario de lo que ha dicho el señor Sánchez Galán: pasarse al mercado regulado».