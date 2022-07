Podemos Galicia insta al Gobierno a bonificar el 100% de los abonos AVANT también en la Comunidad gallega

- Publicidad-

Galicia en Común registró una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Transportes relativas a la implementación de las bonificaciones de los abonos del servicio ferroviario de cercanías y media distancia.

En las bonificaciones anunciadas por el Gobierno no se incluye la línea AVANT, que en Galicia conecta A Coruña, Santiago de Compostela y Ourense, frecuentado diariamente por miles de gallegos. Las frecuencias actuales no cubren las demandas de los viajeros y algunas de ellas, que fueron suspendidas para contener la pandemia, aún no se recuperaron.

Con este contexto, Galicia en Común pregunta al Gobierno los motivos por los que se excluyó a la línea AVANT de la bonificación del 100%. “Con unas frecuencias de media distancia insuficientes es de justicia que los gallegos y las gallegas tengan los abonos totalmente bonificados”, señala el secretario general de Podemos Galicia y diputado de Galicia en Común, Antón Gómez Reino.

En este sentido, el diputado sostiene que “hay que trabajar para mejorar el servicio de tren en Galicia. Las bonificaciones traerán un impacto positivo para las gallegas, pero no de la misma manera que en otros territorios que sí cuentan con unos buenos horarios y una red de cercanías fuerte. En Galicia hay comarcas que están incomunicadas, con estaciones en muy mal estado y sin personal, por eso para muchas personas el tren no es una opción viable. Ahí es donde hay que trabajar. Conseguir que no haya una persona sin una buena cobertura de tren en Galicia”.

La iniciativa también alude al posible aumento de la demanda del tren y pregunta por las medidas que el Gobierno prevé en caso de que eso ocurra. Galicia en Común propone aumentar frecuencias en Galicia, principalmente porque las bonificaciones llegan con el inicio del curso académico, y expone una posible bonificación de todos los servicios declarados Obligaciones de Servicio Público (OSP) y en todos los títulos de transporte.

Galicia en Común destaca que estas bonificaciones en los trenes no tienen precedentes en nuestra historia y ponen en valor que el tren como servicio público supone una herramienta muy eficaz de soberanía en la movilidad y sostenibilidad, especialmente en tiempos de crisis energética. La formación insta a las administraciones a avanzar en la cobertura a la población y así aprovechar todas las posibilidades que ofrece el tren, para lo cual es preciso mejorar la vertebración territorial en territorios como Galicia.