Pocos jugadores inscritos por los equipos de La Liga

Están tardando en hacer los deberes una buena parte de los equipos de primera división. Casi no han inscrito a los jugadores que han venido fichando desde la apertura del mercado veraniego. Hay dos excepciones, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao que han inscrito los pocos fichajes realizados (dos y uno respectivamente). ¿Problemas burocráticos? ¿Pereza? ¿Fairplay financiero?

El Almería no ha inscrito ninguno de los más de seis fichajes realizados. Igual está esperando a los últimos días y envía toda la documentación, así a mogollón. El Atlético de Madrid ha inscrito, hasta el momento, a Berterame (¿vendido? a los Rayados de Monterrey); a Witsel y a Samuel Lino (cedido ya al Valencia); faltaría Nahuel Molina. El FC Barcelona no ha inscrito a ninguno de los seis fichajes realizados. Pendientes de unas calificaciones de plusvalías y vender a unos cuantos para poder inscribir a todos, queda la duda de si podrán antes de comenzar el campeonato.

Otro equipo que está pendiente de las cuentas es el Betis que, de momento, no ha inscrito a ninguno de los dos fichajes realizados (Luiz Henrique y Luiz Felipe). El Cádiz no ha inscrito ni a Zaldua, a Mabil. El Celta tampoco ha podido incluir en la lista a ninguno de sus seis fichajes. El Elche no se ha movido mucho en este mercado, por ahora, pero no ha inscrito a Clerc. El Español, sin embargo, sí ha inscrito a buena parte de sus fichajes (Oliván, Joselu, Vinicius Sousa) a la espera de encajar a Lecomte.

El Getafe ha inscrito a todos sus fichajes (Portu, Seoane, Domingos Duarte, Angileri y Milla) y se espera que no tarde en hacerlo con el último de ayer mismo, Borja Mayoral. El Gerona ha inscrito a David López y nadie más. El Mallorca ha inscrito a Maffeo, ya como jugador traspasado y a Copete. Ni Llabrés, ni Muriqi (traspasado), ni Battaglia han pasado por el procedimiento. Osasuna ha inscrito a Ibáñez y Rubén Peña y no tendrá problemas en hacerlo con Manu Sánchez y Moi Gómez.

El Rayo Vallecano no ha inscrito a ninguno de sus tres fichajes. La Real Sociedad ha inscrito a Cho y Brais Méndez y está a la espera de hacer lo propio con Kubo. El Sevilla no ha inscrito a su único fichaje (Marcao) pero con todas las ventas realizadas no se espera que éste sea problemático, otros que lleguen habrá que mirar los números como dijo Monchi. El Valencia ha inscrito a Hugo Duro pero no a Samu Castillejo, ni a Samuel Lino (este último cerrado hace poco). El Valladolid tampoco ha inscrito sus fichajes, como no lo ha hecho el Villarreal (Morales, Reina y Kiko Femenía).

Hay 10 equipos que aún no han inscrito a los jugadores que han fichado. Es de suponer que vayan haciéndolo entre el final de esta semana y la que viene, si es que quieren tenerlos a todos listos para la primera jornada de liga. Pero los problemas financieros de muchos de ellos no hacen ser optimistas para todos los casos. Es más que probable que algún equipo tenga que esperar a la segunda o tercera jornada para poder hacer debutar a sus fichajes (sí, pueden mirar hacia Barcelona).