PfizerGate: Naomi Wolf afirma que la farmacéutica sabía desde el principio que las vacunas no funcionaban y que causaban muertes

El escándalo del PfizerGate está ocupando cada vez más espacio en redes sociales y en medios de comunicación independientes, que no dependen de los fondos de inversión que también lo son de las grandes farmacéuticas.

El silencio de los grandes medios ante el escándalo que se está dando a conocer, tanto por parte de instituciones europeas como el Tribunal de Cuentas de la UE, así como por las denuncias de distintos parlamentarios, comienza a ser imparable.

La cadena CBN ha entrevistado a la escritora, investigadora y consultora política, Naomi Wolf, que ha sido una de las personas que ha podido acceder a la información relativa a las vacunas contra la covid de la compañía Pfizer, tras una solicitud a la FDA por vía judicial.

En la entrevista, que puede verse a continuación, Wolf afirma ante la pregunta del presentador: «(…) Y el punto… y sabemos que como mínimo ellos la vendieron y tuvo un mal funcionamiento. ¿Cuándo es que estos comisarios de salud pública supieron que no solamente eran…?»

En este momento, Wolf le interrumpe y responde: «Yo puedo responder, disculpa la interrupción. Tú estabas hablando… yo soy una de las pocas personas, junto con mis 3.500 expertos, que hemos visto los documentos de Pfizer. Y yo te puedo decir: ellos sabían al mes después de la implementación que estas -vacunas- no funcionaban. Y la razón por la que digo «asesinato en masa» con tal calma, es que si, y no solamente eso, la FDA lo sabía. Porque al final de estos documentos dice «FDA Confidencial». La FDA tiene custodia de estos 50 mil documentos que Pfizer fue obligado a revelar. Así que ellos sabían que no funcionaban, ellos sabían a los 3 meses que 1.200 personas murieron. Cuatro personas muertas el día en que se inyectaron. Y continuaron con la vacunación.«

Continúa afirmando que «Ellos sabían en abril del año pasado que los corazones de los niños estaban siendo dañados una semana después de la inyección. Y continuaron con la vacunación.

Naomi Wolf denuncia que #Pfizer y la FDA sabían desde el principio los riesgos mortales de estas vacunas y siguieron adelante. Recuerden que pretendían ocultar esta información si no fuera porque un juez ha obligado a hacerla pública. pic.twitter.com/8aK47N9KMq — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) October 14, 2022