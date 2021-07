Perú 2021, después de 200 años

- Publicidad-

La geografía del Perú es imponente. La posición geográfica del Perú es la zona intertropical de la Tierra. En el último tercio del siglo XVI, fue el centro del mundo. La historia de la humanidad discurriría, en adelante, en tierras peruanas. La nueva Roma era Lima. Aquí iban a gobernar, gloriosos y épicos, un nuevo Rey y un nuevo Papa.

El Perú, significaba el futuro. Igualmente alcanzaba ribetes universales. Ese megaproyecto civilizatorio, el primero de esas dimensiones colosales, fue propuesto por el teólogo dominico, ex rector de la Universidad de San Marcos, fray Francisco de la Cruz.

Años después, en 1609, con Los Comentarios Reales, el platónico Garcilaso de la Vega diseñaba una alianza de civilizaciones: la Inca y la española. Imagina un Perú compuesto inevitablemente por dos tradiciones sin roces mayores. Bajo esas claves, los mestizos, ese grupo de desclasados, solicitaban participar en el juego de poder. Sin embargo, la administración colonial ya no solo excluía a los indios sino también a los mestizos.

Las ideas de monarquía constitucional de Monteagudo, fueron derrotadas. Bolívar y su planteamiento federal, desbaratados. El s. XIX fue una pugna entre liberales y conservadores. Fenómeno que en este 2021 renace o se busca revisar, cambiar los modelos económicos y sociales.

Siglo XXI. El escenario base de previsiones macroeconómicas pronostica un entorno externo “relativamente favorable para Perú”. Una situación propiciada gracias a la recuperación de la economía global, a los precios de metales en niveles elevados e influjos de capitales a mercados emergentes y a pesar de la profunda incidencia de la pandemia covid19 en los sectores sociales de menores recursos.

Pedro Castillo llega a la presidencia de Perú con un programa de economía popular con mercados. «No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie, es totalmente falso lo que se ha dicho, eso está sellado: somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana», dijo el presidente electo en un evento masivo a fines del mes pasado.

Ahora, al asumir funciones expresa el compromiso de su Gobierno de convertir al Perú en un pais carbono neutral al 2050 y que se trabajará para garantizar los estándares de calidad ambiental.

Anuncia que se impulsará la aprobación de los planes de diversidad biológica, el de aplicación del Convenio de Estocolmo; y el de metales pesados, metaloides y sustancias químicas tóxica.

El país tendrá un Ministerio del Ambiente capaz de poner freno a la degradación ambiental, la deforestación de los bosques, la vulnerabilidad frente al cambio climático y que garantice los estándares de calidad ambiental que apueste por una minería sostenible y de tránsito a una economía socialmente inclusiva baja en carbono.

En ese sentido, el objetivo es convertir al Perú en un país carbono neutral al 2050 y que para se debe avanzar en cumplir el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 30 a 40 % como se ha proyectado al año 2030.

El Perú ratificará la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. «Ahora debemos revertir esta tendencia, la Amazonía será nuestra herencia a las próximas generaciones y cumpliremos nuestra responsabilidad. Es mi compromiso», reitera el nuevo presidente del Perú de 33 millones de habitantes.

Su proclamación como presidente fue acompañada de los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, y el Rey de España.

En una segunda parte del discurso, recordó como la antigua comunidad afroperuana traída a la fuerza, se agregó la proveniente de China y luego del Japón, “sangre que enriqueció nuestras venas, pero lleva también consigo el dolor”

Estas no son historias de un pasado remoto y hasta muy avanzado el siglo XX, quienes eran señalados como “indios” seguían aportando al estado una contribución en trabajo conocida como conscripción vial, mientras en la Amazonía muchos pueblos se aislaron voluntariamente ante el avance feroz de los caucheros que impusieron regímenes de esclavitud y violencia.

Hasta los pasados años sesenta, muchas haciendas se vendían con campesinos adentro. Incontables peruanos seguían viviendo en servidumbre.

Concluyó su exposición declarando el altísimo honor de ser Presidente, “que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corren por mis venas. Que yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados, erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres y que a pesar de eso yo también los vi resistir… Que la historia de ese Perú tanto tiempo silenciado es también mi historia. Que yo fui ese niño de Chota que estudió en la escuela rural N10475 del caserío de Chugur”.

Hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción. Quiero que sepan que tienen mi palabra: No los defraudaremos. Yo no lo defraudaré, dijo este 28 de Julio desde el Congreso de la República.

La reactivación económica. En los últimos 30 años se ha discutido mucho sobre las falencias del modelo económico implementado en los 90.

Nuestra primera gran tarea es continuar la lucha contra la pandemia delCovid-19, que tanto ha golpeado a nuestro país.

La Salud Física y Mental será primera prioridad en el gobierno. Concretaremos un Sistema de salud universal, unificado.

Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas, o cuando las entidades financieras cobran hasta 200% por créditos de consumo. Promoverá el mercado con eficacia, pero sin usura. La promoción de la Inversión será con una nueva forma de hacer proyectos en el Perú.