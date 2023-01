Permiso laboral por “síntomas severos en la menopausia”

- Publicidad-

Han tenido que pasar muchos años para que llegásemos a este momento. Gracias a muchas mujeres que, desde espacios divulgativos y educativos, han hablado de sexualidad, ciclo menstrual y menopausia, es que hoy en día, se está hablando desde el ámbito político sobre aspectos relacionados con la menstruación (baja laboral por dolor incapacitante, reducción del IVA en compresas y tampones, gratuidad de productos de recogida del sangrado para algunos colectivos específicos, educación menstrual…) y con aspectos relacionados con la menopausia.

Lo que ocupa titulares esta cuarta semana del recién estrenado 2023, es la declaración de Mónica García, portavoz de Más Madrid y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid que propuso la creación de un “permiso laboral para mujeres con síntomas severos de la menopausia” como uno de los puntos de su programa para las próximas elecciones del 28 de mayo de 2023.

Deconstruir del imaginario colectivo el concepto de enfermedad ligado a la menopausia se hace muy difícil con declaraciones que sitúan la vivencia menopáusica como si se tratara de una etapa en ausencia de salud.

Las mujeres que viven el período del climaterio (donde se identifican la etapa de la perimenopausia y la retirada final del ciclo, la menopausia) son en la actualidad, el grupo de edad de mayor crecimiento en el mercado laboral y están totalmente aptas para el trabajo.

Pasa, que coexisten dos necesidades básicas para la mujer: una es educativa para entender sobre el proceso que se inicia a partir de los 40 años (la perimenopausia), y la otra es de acompañamiento de calidad por parte de los profesionales sanitarios y de la atención comunitaria, para que las mujeres sepan cuáles son las mejores opciones para su calidad de vida en los años en los que se enmarcan los cambios esperables y las diversas señales del cuerpo en metamorfosis.

Para Raquel que asistió a una charla sobre la perimenopausia en la librería feminista de barrio, ahora los sofocos o “calores” no representan un problema en su trabajo “cuando me da un sofoco mis compañeros que no son siempre los mismos, me preguntan qué me pasa cuando de pronto empiezo a resoplar y a abanicarme. Suelo contestar que estoy atravesando la perimenopausia. Que lo que presencian es un sofoco y que me durará unos pocos minutos”. Raquel cuenta con la convicción, empoderamiento y agencia para no disimular, para nombrar y normalizar, algo poco habitual en las mujeres debido al tabú que representa llegar a la menopausia en esta sociedad que enaltece la juventud eterna y el “que no se te note” (arrugas, canas, menstruación, sudor…).

Es de considerar entonces, que el abordaje desde la política deba tener un enfoque de implementación de políticas públicas encaminadas a la educación, visibilización y naturalización de la mujer en menopausia, junto con propiciar que existan unidades multidisciplinares que atiendan y acompañen a la mujer desde la sanidad pública.

La investigación desde las ciencias sociales para que se identifiquen carencias, violencias e inequidades es otra de las propuestas que, desde el activismo por la salud menstrual y climatérica, se viene demandando, junto con la creación de un observatorio de las desigualdades, sexismo y edadismo en el ámbito laboral.

Para Eva Alba Invernot, terapeuta corporal y facilitadora de espacios de bienestar y autocuidado comunitario “las políticas públicas deben promover el abordaje del autocuidado en la etapa de la perimenopausia y el climaterio, desde una mirada de salud comunitaria, preventiva, educativa, aterrizada en el contexto de cada territorio y teniendo en cuenta a todos los agentes implicados. Un abordaje integral para potenciar lo público, que recoja las reivindicaciones en relación a la corresponsabilidad de los cuidados en la sociedad y respeten las iniciativas que surgen desde los grupos de apoyo mutuo de mujeres y desde la autogestión comunitaria«

La consideración de “síntoma severo en la menopausia» puede estar diciendo más de una mujer con la enfermedad social de nuestros tiempos: la falta de recursos para la vida digna, el estrés sostenido en el tiempo, el techo de cristal, la gestión diaria de los cuidados, la falta de autonomía, la discriminación… que de signos o síntomas leves y esperables durante el climaterio. Ninguna de estas situaciones (o todas juntas) se solucionan patologizando un proceso natural ni dejando afuera de la consideración de “trabajadora con derecho a permiso laboral” a las que estén en situación administrativa irregular, las que trabajan en los mercadillos, ni a las trabajadoras del cuidado, entre otras.

Todas las mujeres, sin dejar a ninguna fuera, necesitan información y educación para la salud y el bienestar, junto con acompañamiento desde los centros de salud públicos con equipos multidisciplinares y una atención sanitaria de calidad. Esta es una demanda que se desprende del estudio realizado en el año 2021 “Atención sanitaria en menopausia y climaterio” realizado por la Asociación de cultura menstrual, La vida en rojo 2

Las empresas y/o instituciones públicas deben acoger con naturalidad esta -otra- etapa femenina de increíble y largo potencial junto con adoptar las medidas que puedan beneficiar en la calidad de vida de las trabajadoras y proteger así los derechos laborales de las mujeres en la etapa del climaterio. El permiso o baja laboral es un derecho para quién lo necesite y en cualquier momento de su etapa vital.

