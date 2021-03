El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, asume su nuevo reto profesional al frente del ente público en un momento complicado de audiencias para RTVE. Sin embargo, aconseja a los profesionales «no dejarse seducir por la maximización de la audiencia».

En sendas entrevistas a RTVE y RNE, Pérez Tornero ha apostado para que los trabajadores recuperen la ilusión y por una radio, televisión y medios interactivos públicos más «confiables» y «próximos» a los ciudadanos y ha considerado que la «relevancia» debe ser el ADN de RTVE: «Me gusta más hablar de impacto que de audiencia».

Es optimista para que RTVE «sea líder en España, e incluso en el mundo». Además, hay que «empedrar a la ciudadanía, eso es lo importante».

Tornero, entiende que hay que sobrevivir y ganar futuro y ha apelado a los profesionales a no dejarse «seducir por la maximización de la audiencia» porque lo que hay que hacer es ofrecer «servicio público». Así, ha diferenciado RTVE de los medios privados, que necesitan «mucha audiencia a una hora para vender publicidad». «A nosotros nos interesa la audiencia no concentrada con el mejor servicio y la mejor calidad (…) no interesa la audiencia a cualquier precio, nos interesa la relevancia, dar servicio a la ciudadanía», explica.

El nuevo presidente ha apostado a su vez por “acercar más” RTVE “a la gente” y se ha comprometido con la búsqueda del “consenso” en el nuevo Consejo de Administración de RTVE. Un Consejo, ha añadido, que espera hacer «rotativo» por las distintas sedes de la Corporación repartidas por España.