Pepe Álvarez no descarta movilizaciones si el Gobierno no toma la decisión de subir el Salario Mínimo

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez: “No vamos a quedarnos de brazos cruzados si el Gobierno continúa sin tomar una decisión en relación con el SMI y no descartamos ir a un proceso de movilizaciones”. Pero también se ha mostrado conciliador durante el un encuentro informativo para dar comienzo al curso político.

Unos meses que vienen muy cargados, con temas muy candentes, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, (SMI), la derogación, sino de toda, si en parte de la Reforma Laboral del 2012, del PP y la prórroga de los Expediente Temporal de Regulación de Empleo, (ERTE).

Salario Mínimo

Temas a los que Pepe se ha querido referir en una rueda de prensa distendida con la prensa. Por eso ha sido muy claro desde el principio. La subida de menos de 23 euros del SMI, no la consideran. Con la CEOE “estamos tan cerca y tan lejos”, pero ve posible un acuerdo. “No hay ningún país del entorno europeo que no haya subido el SMI. No hay argumentos para no incrementarlo”, ha zanjado.

“Estamos hablando de una subida del SMI que debería estar entre los 25 y los 30 euros”, ha señalado. Además, “los datos de crecimiento económico son positivos”, y avalan esta subida, aunque para el líder de UGT tienen una parte “extremadamente negativa, que es la precariedad del empleo y por ende la temporalidad”.

«Un acuerdo sobre el SMI para 2021, 2022 y 2023 generaría seguridad. Si no se toma una decisión, habrá movilizaciones y puede tener consecuencias en otras mesas de negociación».

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, foto Agustín Millán

La temporalidad es el cáncer del mercado del trabajo

Para Álvarez es clave “restaurar los derechos por lo que hace referencia a la negociación colectiva, se tiene que establecer la ultraactividad, la prioridad de convenios sectoriales, las causas y métodos de despidos”, y para lograrlo es necesario la derogación de la reforma laboral del 2012.

«Hay que tomar medidas para rebajar la temporalidad un 25% en un año. No habrá modernización del modelo productivo sino hay cambios en el modelo de contratación»

Pepe Álvarez, ha insistido en que hay que derogar la reforma laboral y “en septiembre se tiene que cerrar el proceso de negociación”. Todos conocemos nuestras posiciones, ha recordado. “Es clave restaurar los derechos de la negociación colectiva y acotar las causas de despido”.

Acuerdo para la Negociación Colectiva

“Tenemos pendiente la reanudación del Acuerdo de la Negociación Colectiva (ANC) con la CEOE. La patronal tiene que ser consciente que un pacto, ayuda y engrasa la negociación colectiva en el conjunto del país”, ha afirmado.

Presupuestos Generales

Ante la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado, (PGE), estos para el líder de UGT deben cubrir las necesidades sociales. “Estamos cinco puntos por debajo del gasto social respecto a Europa”.

Pepe Álvarez “España debe mejorar la recaudación de impuestos y acercarse a la media de la UE porque eso repercute en la mejora de los servicios. la lucha contra el fraude debe ser una prioridad”.

Pepe Álvarez «Es necesario que haya transparencia con los Fondos Europeos, queremos conocer los proyectos que se han presentado y los criterios para elegir los proyectos»

Pepe Álvarez «Todo hacer prever que este mes de septiembre haya un acuerdo de los Agentes Sociales sobre la Reforma Laboral. Es clave restaurar derechos de la negociación colectiva»

Impuestos

Para Álvarez, “España debe mejorar la recaudación de impuestos y acercarse a la media de la UE porque eso repercute en la mejora de los servicios. La lucha contra el fraude debe ser una prioridad”.

UGT apoya la manifestación del sábado en Madrid contra la LGTBIfobia

«UGT se solidariza plenamente con el colectivo LGTBI y se suma a la manifestación convocada el sábado en repulsa a las agresiones que está sufriendo», ha sentenciado el secretario general de la Unión General de Trabajadores y Trabajadores (UGT).