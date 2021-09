¡PELAYO! de Mañas: cuando la artesanía la hace un artista

- Publicidad-

Suelo ser reacio a la novela histórica, casi siempre la he encontrado plúmbea, con exceso de datos que no me interesan y poco vuelo literario. Sin embargo quería leer ¡PELAYO! porque lo había escrito Mañas, José Ángel Mañas, que es uno de mis contemporáneos favoritos. ¡Y a fe mía que me alegro de haberlo hecho! Cierto que al principio la ensalada de nombres casi se me atraganta, pero al releerlo ahora me doy cuenta que era culpa mía, que los nombres no eran tantos y además, después de terminar el libro ya los conozco a todos perfectamente.

En ¡PELAYO! me he enterado que si un rey godo cretino, Rodrigo, no hubiese violado a la hija de uno de los más poderosos de los suyos, probablemente los árabes nunca habrían entrado en España, y también he descubierto –mi enorme ignorancia enciclopédica- como comenzó la reconquista. La Reconquista: un período de nada menos que 700 años lleno de historias, imagino, fascinantes.

Pero ante todo me ha gustado ¡PELAYO! por cómo está escrita: el modo en que utiliza Mañas la voz de Adosinda, la hermana de la figura central de la obra, para modernizar la historia y darle una pátina de actualidad. Aunque lo más destacable es la capacidad narrativa de Mañas: las últimas 170 páginas me las leí del tirón porque quería, necesitaba, saber cómo acababa la aventura.

En suma: ¡PELAYO! es un producto excelente, una novela histórica perfecta y minuciosamente documentada, pero también una obra literaria de altura y gran disfrute.

Añadir que la edición, de La Esfera de los Libros, me ha parecido también espléndida. Felicidades desde esta pequeña atalaya al autor y a todo el equipo que ha hecho posible la existencia de ¡PELAYO!, el libro.

(mecanografía: MDFM)