Pedro Sánchez le abre la puerta de la Moncloa a Ayuso

- Publicidad-

El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que va a aplicarse la misma subida salarial que la acordada con los sindicatos para los trabajadores de las administraciones públicas, es decir, un 4% respecto al año pasado.

En primer lugar, el hecho de ser parte del gobierno no implica la obtención de la categoría laboral de funcionario. Son trabajadores públicos, evidentemente, y, de forma legal, podrían tener el derecho de subirse el salario utilizando los baremos del acuerdo firmado entre gobierno y sindicato para los empleados públicos.

Sin embargo, cuando se forma parte del Ejecutivo hay otras variables que van más allá de lo puramente legal, variables que van desde la ética a la humanidad.

España no es ajena al escenario de «antipolítica» que rezuma entre la ciudadanía de las principales economías occidentales. Hay una desafección absoluta, una separación entre la gente y sus gobernantes por la absoluta ineficacia de las acciones gubernamentales que no resuelven las necesidades reales de unas ciudadanías que son las que están pagando la factura de las diferentes crisis económicas globales que se llevan encadenando desde el año 2008.

- Publicidad-

España vive una situación de extrema crisis social porque los gobernantes, tanto del PSOE como del Partido Popular, han sido absolutamente incapaces de afrontar con responsabilidad y valentía los verdaderos retos económicos, políticos y sociales que se traduzcan en soluciones a los problemas reales que afectan al 99% de la población. Sin embargo, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como los de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez fallaron estrepitosamente y han permitido, de un modo u otro, que los millonarios crezcan mientras las rentas medias y bajas se empobrecían con una distribución de la riqueza que ha desequilibrado absolutamente la balanza.

Pedro Sánchez y su Ejecutivo han cometido un error político gravísimo con esa subida salarial incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. España sufre una de las crisis de rentas más graves desde el inicio de la Transición. Las crisis económicas, las reformas laborales que han dejado a las clases medias y trabajadoras en una situación crítica, la apuesta de la clase empresarial por la uberización de los salarios, la inestabilidad del empleo, la precariedad y la indignidad de las remuneraciones por la búsqueda de las patronales del low cost como elemento base para ganar competitividad son algunos de los factores por los que más de un 70% de las familias tienen unas rentas inferiores a los 18.000 euros brutos anuales, es decir, 1.285,72 euros mensuales en 14 pagas.

En este escenario, una subida salarial del gobierno o de la clase política es un grave error que reforzará a las opciones populistas que en España ya no están lideradas por Santiago Abascal, sino por Isabel Díaz Ayuso.

Esta subida salarial del gobierno es, además de inoportuna, absolutamente impopular, sobre todo cuando las familias de renta baja y media está viendo cómo sus sueldos no suben y, por culpa de la inflación y los altos precios de la vivienda (hipoteca o alquiler), el salario se termina en los primeros días de mes.

Ahí es donde entra la antipolítica y la desafección. «No nos suben los sueldos a nosotros pero ellos sí». Este es el punto en el que los populistas entran en juego y no es descartable que Isabel Díaz Ayuso anuncie en breve que ella se congela o, incluso, se baja el salario. Entonces la gente que sufre que en España nadie tenga el valor de afrontar con valentía un pacto de rentas que beneficie realmente a las clases medias y trabajadoras mirará con esperanza a Isabel Díaz Ayuso y la subirá a los altares. Que tenga cuidado Feijoo, por cierto, porque la candidatura del PP de cara a las generales puede tener, por aclamación popular, rostro de mujer.

En Diario16 publicamos que el uso del Falcon por parte de Pedro Sánchez iba a ser una de las razones por las que el actual presidente saldría de la Moncloa. Las veces que utilice Sánchez el avión presidencial es una anécdota si se tienen en cuenta otros factores. Sin embargo, esto encabrona mucho a la gente, sobre todo si se le da una difusión excesiva y forma parte de los argumentos de la oposición populista.

La subida del sueldo de los miembros del gobierno funciona del mismo modo. Mientras más de un 70% de la población viva en una situación límite por los sueldos miserables que se pagan en España, mientras el Ejecutivo no intervenga las políticas salariales para equilibrar la balanza respecto al 10% que controla tres quintas partes de la riqueza nacional, mientras desde la política se sigan dejando de lado las necesidades vitales de la ciudadanía, mientras se sube un 25,9% el gasto militar en un momento en que millones de personas necesitan acudir a los comedores sociales o a los bancos de alimentos para no morir de hambre, la subida del sueldo del presidente y de sus ministros puede ser calificado, incluso, como un insulto al pueblo. Así, no.