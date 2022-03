Pedro Sánchez está convencido de llegar a un acuerdo con transportistas esta semana

- Publicidad-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado durante la sesión de control en el Congreso “estar convencido de alcanzar un acuerdo esta semana con el sector del transporte por carreteras”, que en estos momentos está movilizado, para amortiguar el alza de los precios del combustible.

“Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil”, ha asegurado durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, contestando a los portavoces del PP, Cuca Gamarra, de ERC, Gabriel Rufián, y de Más País-Equo, Íñigo Errejón, sobre la actual crisis económica a partir de la invasión rusa de Ucrania.

🏛️ @sanchezcastejon responde al PP en el @Congreso_Es:



Esta legislatura está marcada por una pandemia, un volcán en La Palma y ahora una guerra.



El Gob. está trabajando a nivel europeo y nacional, construyendo un acuerdo de país. Esperamos que ustedes se sumen a ese acuerdo. pic.twitter.com/l2K7zgUjnR — PSOE (@PSOE) March 23, 2022

En sus intervenciones, Sánchez no ha detallado las medidas del decreto ley que aprobará el próximo 29 de marzo, a la espera de las reuniones del Consejo Europeo de esta semana, pero ha expresado “su confianza en poder alcanzar un acuerdo para proteger a los más vulnerables y distribuir desde un punto de vista de justicia social las cargas económicas de la guerra”.

Que viene el lobo (Vox)

En la sesión de control, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha preguntado al presidente “¿Quién cree que va a pagar los efectos de esta guerra?”. Para en su interpelación ha pronunciado un discurso en el que ha alertado del auge de la ultraderecha y se ha referido directamente a Vox. “Ahora viene cuando yo le digo que qué mal todo”. Y ha terminado ironizando: “Qué viene la derecha, que viene el lobo”.

Al mismo tiempo ha interpelado a toda la “bancada de la izquierda”, preguntándoles a las “señorías de izquierda” si no están hartos de esta situación. El republicano ha acabado exigiendo un tope al precio de la electricidad y un mayor control sobre las grandes empresas eléctricas para atajar una problemática que ha resaltado que sí importa a la gente.

Por su parte, el presidente del Gobierno le ha respondido señalando que “es precisamente su discurso el que alimenta la extrema derecha, porque no reconoce lo que está haciendo el Gobierno para atajar la escalada de precios de la energía, bajando un 60% los impuestos aplicados a la electricidad, un 80% los peajes a la industria electrointensiva y aumentando la protección del bono social”.

🏛️ @sanchezcastejon a ERC ⤵️



✅ Llevamos meses bajando el 60% de los impuestos de la luz.

✅ 1.2 M de hogares protegidos.

✅ ↓ 80% los peajes a consumidores electrointensivos.



Y llegaremos a un acuerdo con todos los sectores afectados por el alza de los precios. 🤝🏽 pic.twitter.com/w4WuSk6qIY — PSOE (@PSOE) March 23, 2022

Íñigo Errejón: O contribuyen más quienes más tienen o habrá recortes

Por su parte, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha reconocido que el Gobierno no es responsable, ni de la pandemia, ni de la guerra en Ucrania, pero “sí de decidir cómo se distribuyen las cargas y los esfuerzos que en España están mal distribuidos”.

“Frente al alza de la factura de la luz, Errejón ha señalado que en el último año los beneficios de Naturgy alcanzaron los 1.200 millones de euros, los de Endesa 1.900 millones y los de Iberdrola 3.900 millones: O quienes más tienen contribuyen más o habrá recortes a la vuelta de la esquina”, ha dicho.

Por ello, ha preguntado al presidente: ¿Quién va a pagar esta crisis?, acentuando “que es una cuestión que depende de la voluntad política, pues si tras la pandemia no se han blindado beneficios en la Sanidad, el ingreso mínimo vital o la salud mental, no ha habido problema para comprometer un aumento del gasto en Defensa, tras apenas un mes de una guerra en la que España no interviene directamente.”

Sánchez se hace cargo de la angustia de la población

Sánchez ha asegurado que “ahora hará lo propio para afrontar las consecuencias económicas de la guerra, y para ello ha requerido el diálogo a nivel europeo, pero también con las comunidades, los agentes sociales y sectores afectados, pero también los grupos parlamentarios.

“Nos hacemos cargo del sentir de la ciudadanía, de su zozobra y angustia. Vamos a poner en marcha todos los mecanismos pero hay que reconocer también lo que hemos hecho hasta ahora”, ha reivindicado.





🏛️ @sanchezcastejon a Más País⤵️



Estos últimos 2 años hemos dado una respuesta lo más equitativa posible, basada en la justicia social y territorial.



➤ Vamos a hacer lo propio con las consecuencias económicas de la guerra de Putin.



🤝 Para ello, necesitamos acordar con todos. pic.twitter.com/SQNQHRe7gp — PSOE (@PSOE) March 23, 2022