Paula Ruiz, UGT-UTC: “Hay que impulsar una transformación digital centrada en la igualdad de mujeres y hombres”

La coordinadora de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC-UGT), Paula Ruiz, ha intervenido en el III Congreso La Era Digital, organizado por la Asociación Premios Ciudadanos, donde ha recordado que “el colectivo de personal técnico y cuadros de mando será uno de los que se verán más afectados por los efectos de la automatización”. Por eso es importante “una transformación digital centrada en la igualdad de mujeres y hombres”, máxime en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.

Las personas trabajadoras pertenecientes el grupo de asalariados de profesionales, directivos/as, técnicos/as y cuadros de mando constituyen ya cerca del 35% de la población activa española –más de seis millones y medio de trabajadores- y el 45% de la europea.

III Congreso La Era Digital

Paula Ruiz ha subrayado que es fundamental “analizar la transformación de las relaciones laborales provocadas por la revolución digital y adelantarse para poder diseñar una estrategia que nos permita hacer frente a los problemas clásicos, como son la precariedad, el desempleo o la desigualdad, y a otros nuevos relacionados con la digitalización, que podrían provocar pérdidas de puestos de trabajo”.

“El denominado trabajo 4.0”, ha explicado, “supone un cambio en la cultura laboral, puesto que la digitalización invade todos los ámbitos de nuestra vida, y, en el centro neurálgico de esta transformación, se encuentra el trabajo”.

El trabajo del futuro

La coordinadora de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT ha manifestado que “tenemos que identificar, claramente, dónde y cuáles serán los trabajos del futuro y garantizar que sean empleos de calidad. Comprender y asumir todos estos cambios supone un desafío y, en este sentido, habrá que prepararse para un futuro en el que tendremos que asegurar una fuerte presencia sindical en el nuevo mundo del trabajo para representar a los y las nuevas profesionales o digi-trabajadoras”.

Un nuevo contrato social

Paula Ruiz ha destacado que “UGT está a favor de un nuevo contrato social centrado en las personas donde no se deje a nadie atrás. Es necesario impulsar una transformación digital centrada en las personas, mediante la introducción adecuada de la tecnología en cualquier centro de trabajo, de modo que no sea intrusiva para los y las profesionales del mismo y mejore la competitividad empresarial”.

“El impulso a la industria es un elemento clave ya que, si no se toman medidas decisivas y ambiciosas, España corre el riesgo de quedarse atrás. Por ello, es prioritario pasar a la acción. Si no se implementa un plan ambicioso que contemple la capacitación en competencias digitales, reforzando la importancia de la innovación tecnológica, la fuerza de trabajo no podrá adaptarse a los cambios de la digitalización” ha añadido.

“Sin un plan de estas características, el empleo será de peor calidad y los grupos vulnerables se verán especialmente afectados”.

Día de la Violencia contra la Mujer, UGT pide al Gobierno más recursos para el Pacto de Estado en materia de violencia de género

La Unión de Técnicos y Cuadros de la UGT reivindica, con motivo de este día, que las administraciones públicas destinen todos los recursos necesarios para erradicar esta pandemia que sí entiende de género y arremete contra el femenino.

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde UTC-UGT hacen un llamamiento para que se pongan en marcha todos los mecanismos para acabar con la violencia machista.

Conscientes de que el riesgo para la vida de las mujeres se ha incrementado como consecuencia del confinamiento, que las ha abocado a compartir el mismo espacio físico que sus agresores durante mayor tiempo, aumentando tensiones y las agresiones, como demuestra el aumento de llamadas de socorro al 016, desde UTC-UGT exigen que las administraciones públicas prioricen acciones efectivas para atajar la violencia machista, así como que se implementen políticas destinadas a la prevención y atención integral para que las mujeres puedan vivir con todas las garantías en cuanto a seguridad e integridad personal tanto en su hogar como en su entorno laboral.

37 mujeres asesinas en 2021

En lo que va de año, 37 mujeres han sido asesinadas en España en el ámbito de la pareja o expareja, que han dejado 21 niñas y niños huérfanos; 1.118 mujeres asesinadas desde enero de 2003; y 75.7022 denuncias en el primer semestre de 2021.

Planes de igualdad

Paula Ruiz apela a las empresas para que “negocien planes de igualdad que mejoren el clima laboral y erradiquen las situaciones de acoso por razón de sexo”.

En el caso del colectivo de técnicos y cuadros, “desde UTC-UGT constatamos que muchas de las personas, en su mayoría mujeres, dedicadas laboralmente a atender a mujeres agredidas están formadas específicamente en género, pero sus condiciones laborales no están a la altura del servicio que prestan”.

La coordinadora de la Unión de Técnicos y Cuadros exige que se revise “la descripción de puestos de trabajo para que sus condiciones laborales sean acordes con su cualificación profesional, exigiendo una dignificación de las condiciones laborales de estas profesionales porque su papel, ahora mismo, es imprescindible”.