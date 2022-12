Patxi López: “La derecha sigue sin reconocer que en este país el poder y la legitimidad nacen de las urnas y no de sus privilegios”

- Publicidad-

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha acusado al PP de no reconocer que “en este país el poder y la legitimidad nacen de las urnas y no de sus privilegios”. Y ha recriminado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que diga que no renueva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para protegerlo del Gobierno y que haya manifestado que haría lo que fuese necesario para mantener ese estatus.

Tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas que reformaban el modelo de elección de los magistrados del TC que le corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), López ha dejado claro que el PSOE acatará la decisión del tribunal como ha hecho siempre, pero ha mostrado su disconformidad y la de su grupo parlamentario con relación a cómo han transcurrido los hechos. “La decisión del TC es una intromisión sin precedentes en el poder legislativo. Porque es en el Congreso y en el Senado donde reside la soberanía popular”, ha matizado.

El portavoz ha insistido en que esta decisión es “especialmente grave y preocupante” por diferentes cuestiones:

“En primer lugar, por el origen, porque esto viene de un PP que lleva cuatro años sin cumplir la Constitución y cuatro años con el CGPJ secuestrado. En segundo lugar, por cómo se ha hecho: jueces atrincherados en puestos que no les corresponden, adoptando decisiones que no les corresponden. Y, en tercer lugar, porque la decisión es una intromisión sin precedentes en el poder legislativo: unos jueces paralizando la actividad legislativa del pueblo español”, ha explicado.

«Empeñados en cumplir la Constitución»

El diputado socialista ha recalcado que los y las socialistas van a seguir “empeñados” en cumplir la Constitución: “Ante el bloqueo del PP, vamos a seguir empeñados en cambiar a los jueces que corresponde por ley y por la Constitución Española, para que no vuelva a pasar lo que pasó ayer”.

Y ha hecho hincapié en que impedir que el Congreso y el Senado decidan, como está haciendo el PP, “no es defender la democracia, es impedir la soberanía popular”.

La derecha prefiere el caos institucional a reconocer su minoría parlamentaria Patxi López

Asimismo, ha indicado que en este caso no es que se haya aprobado una ley y luego el TC la haya declarado inconstitucional, sino que “el TC está diciendo al Congreso y al Senado qué puede legislar y qué no en una intromisión sin precedentes”.

“La derecha prefiere el caos institucional a reconocer su minoría parlamentaria. El Senado y el Congreso acatan la decisión, pero junto a los grupos parlamentarios vamos a defender la soberanía popular y la soberanía de las cortes”, ha concluido.