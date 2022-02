Pablo Casado y la crisis en el PP. La Formación, otra vez

- Publicidad-

Sé que soy muy pesado, pero es que no me hacéis caso, y me veo en la tesitura de tener que insistir en lo mismo una y otra vez. Tenemos una clase política con muy bajo nivel de Formación, reflejo de la sociedad actual. Y repito aquí lo ya explicado en artículos anteriores: la Formación no son “carreras universitarias” (y lo digo yo que tengo cinco…); la Formación es la estructura mental que queda después de la reflexión. Lo que ocurre es que cuando se estudia mucho hay más probabilidades de que la persona en cuestión haya reflexionado. Pero ¡ojo!, estudiar no es sinónimo de reflexionar.

La cabeza de Pablo Cansado está “poco trabajada”. Ya dije en otro artículo que era el Príncipe de la Charca de Esperanza Aguirre, y va camino de terminar como otros sapos y alguna rana. Pero eso es lo que pasa cuando a uno le “regalan” la carrera y los másters, que obtiene méritos académicos sin el sustrato formativo concomitante, y, cuando la situación de crisis lo requiere, no se está preparado para afrontarla. Ya lo dijo Silvio Rodríguez: ¿”Qué cosa fuera la maza sin cantera”?

Pablo Casado se ha sentido amenazado por Isabel Díaz Ayuso, aunque podía haber sido por cualquier otra rutilante estrella fugaz de la política pepera. El Partido está harto de Pablo por su inoperancia. Está harto porque sabe que se equivocó al elegirlo. La persona ideal hubiera sido Soraya Sáez de Santamaría, lista, preparada, y, sobre todo, moderada. Ahora el Partido ha aprovechado esta crisis absurda provocada por el propio Casado para quitárselo de en medio. En primer lugar, Pablo Casado debería hacer una oposición seria y rigurosa, de Estado, y no una oposición “acomplejada” estando pendiente siempre de lo que hacen o dicen otros, llámase Vox o Ayuso (que en realidad son prácticamente lo mismo…). Eso es lo que tiene cabreado al Partido; en segundo lugar, si es que Díaz Ayuso es tan “peligrosa” que se entiende que hay que “atajarla” es de una torpeza imperdonable cometer un delito para llevarlo a cabo. Hubiera sido muy sencillo abrir un expediente por no presentar la información requerida y, al mismo tiempo, una denuncia en la Fiscalía para que ésta investigase los presuntos delitos de prevaricación. Lo del espionaje ha sido algo propio de ineptos. Y salir en rueda de prensa a negar la realidad, peor todavía. Ahora Pablo Casado tiene que irse; por fullero, algo que ya sabíamos; por mentiroso. También lo sabíamos. Por torpe, era evidente. Pero, sobre todo, por su falta de formación. Seguir con Pablo Casado al frente del Partido es garantía de ruina. Sin embargo, lo que ronda en el ambiente es peor: ser sustituido por una semianalfabeta Díaz Ayuso en el liderazgo del Partido en Madrid. No, si para el Psoe, es estupendo. Pero ahora yo no estoy pensando en el Psoe, sino en los madrileños. No quiero extenderme más y abundar en argumentos que ya están analizando otras personas. Solo terminaré diciendo lo siguiente: la Formación no garantiza el éxito, pero cuando se opta por la ignorancia, pasan estas cosas.

