Pablo Casado, el inigualable líder del PP

No es la primera vez que hablo de Pablo Casado y, cada vez más, me cuesta entender como puede ser el presidente del Partido Popular, varias fuentes parlamentarias no pueden esconder su estupefacción. Siendo líder del PP, históricamente se ha tenido medio camino hecho para ir a La Moncloa. Lo tienes que hacer todo muy mal para no llegar al destino. Y parece que es lo que está haciendo Pablo Casado, está que se sale, en la eterna competición para ser el más radical y contundente de la derecha, pero siempre a remolque de Vox.

La primera escena de esta radicalización llegó con los indultos a los presos políticos independentistas. Fue la ocasión de ver un Pablo Casado irreconocible, un líder antisistema que cargaba contra todos los poderes, desde los económicos hasta el eclesiástico. Todos estos poderes, que durante décadas han estado junto a Génova, decidieron avalar, por conveniencia o convicción, la medida de gracia. Y el dirigente del PP los desafió haciéndoles frente, solo faltó que solicitara la salida de la ONU cuando su secretario general Antonio Guterres, desde la Moncloa, bendijera la puesta en libertad de los encausados por 1-O.

La cosa no quedó aquí, en una nueva muestra de revisionismo sobre la guerra civil y la dictadura. Aseguró que «fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia». Ahora, con la nueva ley de la memoria democrática, reclamada por varias entidades pero también por la ONU. Casado ha prometido, como Vox, derogarla. La puntilla la puso un ex ministro de UCD, que acompañó a Casado en un acto público y que aseguró que lo de 1936 no fue un golpe de estado y que el responsable de la Guerra Civil fue la República». Casado se quedó en silencio, sin decir ni palabra.

Casado aseguró que no compareció el 1-O porque no compartía las versiones de M. Rajoy y Sáenz de Santamaría. En el programa de radio de Federico Jiménez Losantos, aseguró que no se tendría que haber llegado a las imágenes de violencia policial (“aquellas imágenes se tendrían que haber evitado»). Aun así Casado prometió condecorar a los policías que participaron en el operativo contra el referéndum.

Por si faltaban más elementos de derecha extrema, este fin de semana también ha recuperado la bandera del secesionismo lingüístico desde las Baleares. Lo hizo en el congreso del PP de las Baleares, diciendo a los isleños que «no habláis catalán», sino «mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterenco». Vosotros sois las islas Baleares no una parte de no sé qué países catalanes. Casado fue, incluso, contra el Estatuto balear, aprobado por el mismo PP, que menciona la «lengua catalana» como «la propia» de las Islas.

No es ninguna novedad que Pablo Casado no ha sido capaz de construir un liderazgo propio, a diferencia de Isabel Díaz Ayuso. Por eso no ha estado capaz de tomarle la batuta al más ultra, en Vox, como sí lo ha hecho la presidenta madrileña. El inquilino de Génova está atrapado entre la extrema derecha clásica, que se escindió del partido, y la nueva derecha española -un remake del aznarismo, que le hace la oposición desde dentro de su mismo partido. Casado está corriendo detrás de Vox, que se le escapa, pero también ante Ayuso, que lo persigue y que, si no se espabile acabará siendo su relevo.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Creen que este personaje puede llegar a la Moncloa? ¿Piensan que está preparado para ello? No quiero ni imaginarme esta, aunque remota, incomprensible posibilidad.