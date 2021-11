Otros futurologos son posibles

- Publicidad-

Hace un par de semanas,saltaba la noticia, del éxito de un transplante a un humano de un riñon producido en un cerdo, al cual se le modificó su genética en estado embrionario.

Transplante realizado tras aprobarlo el comite de ética del hospital NYU Langone donde se realizó. Aumentando con ello, la esperanza de vida de millones de personas en el mundo.

Lo cual, me recordó la clase magistral de Juan Carlos Izpisúa en el CSIC en mayo de 2017, con motivo de la cumbre mundial de longevidad a la que asistí. El profesor Izpisua presentó su investigación para modificar geneticamente con CRISPR embriones de cerdos para poder transplantar sus organos a humanos. Puede que Izpisúa te suene, ya que es uno de los investigadores de la startup Altos Labs que investiga la reprogramación biológica para rejuvenecer las celulas del cuerpo. Startup que ha recaudo 250 millones de dolares de inversores como Jeff Bezos (Amazon) en septiembre.

Aquella cumbre de la longevidad al igual que la reciente Transvisión 2021 fue promovida entre otras personas por Jose Cordeiro, un auténtico sherpa de la innovación. A Jose le conoci en varias conferencias que impartió en la estratégica Fundación Rafael del Pino a principios de 2016, con un título que chocaba como era revertir la enfermedad del envejicimiento a través de la tecnologia. Alrededor de José nos agrupamos unos cuantos outliers, satelites alejados de la corte madrileña de hidalgos que tiene todo sector profesional, que de vez en cuando nos integramos en ella para traer las buenas nuevas de otros continentes… Cada uno explorando en un area en el que estaba investgando de forma no reglada por pura pasión y curiosidad por avanzar como sociedad. Y lo mejor de todo, es que había total respeto por los planteamientos de los demás, ya que no tenía sentido intentar convencer a otros de pensamientos propios, ante un basto campo que estaba sembrando lo digital. De hecho, el 6 de diciembre de 2016, se creaba la 1ª Nación Digital Transhumanista en un gran conclave de talento tecnológico español de outliers, con Don Ramón Tamames de abanderado.

Pero en abril 2018, Jose públicó su esperado libro con la editorial Planeta, «La muerte de la muerte». Lo cual, dio pie a una caza de brujos iniciada por un humorista español, que en un lobby de generación de tendencias culturales que se juntaba cada verano en Mallorca, le cuestionó la mayor. Dando alas al brutal el linchamiento que hizo cierto medio de comunicación nacional, hasta el punto que hubo personas que me pidieron quitar fotos de mi Facebook donde se les veían con José.

Cordeiro había tocado un tabú, el hackeo de una de las mayores industrias mundiales, la de la sanidad, como se ha demostrado con la Covid19 donde los paises ricos acaparamos las vacunas y pagamos lo que nos pidan las farmaceúticas, sin rechistar, ni atrevernos a probar metodos más baratos, naturales, y menos dependientes de ese lobby.

Ahí, Javier Sirvent dio con la clave, y en 2019 en sus conferencias a directivos lo comprobaba al preguntarles «¿Quién quiere revertir la enfermedad del envejecimiento?» Pocos se atrevían a levantar la mano. En cambio, al preguntar «¿quién quiere ser eternamente joven?» Como un resorte, levantaban la mano la mayoría de asistentes. Siendo un claro ejemplo de infantilizacion de la sociedad actual.

Tristemente más que una cuestión de datos objetivos, sigue siendo un tema de semántica, de modelar el mensaje vía programación neurolingüistica para que los prejuicios del receptor no se antepongan, a lo que les puede solucionar a su cliente. Porque demasiadas veces, ese receptor es un susurrador de caballos que traducen a los gestores públicos y directivos de corporaciones esas innovaciones, las cuales rechaza al no comprenderlas, y sobre todo, creer que le pueden restar valor como Consejero, cuando la labor de facilitador de transferencia tecnológica empieza por no tener miedo a ser el que menos sabe de la sala. De hecho, la manida transformación digital se ha implantado más en 500 días de pandemía que en en una década de evangelización, al saltarse la realidad todos los stoppers.

Con la lección aprendida, y sin provocar a quien piensa diferente, Jose y su equipo, han conseguido realizar en octubre «Transvision 2021 Future Summit», en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, con el apoyo explicito de su presidente Manuel

Martínez-Sellés y del concejal de innovación del Ayuntamiento de Madrid Ángel Niño. Contando con la presencia estelar del Premio Nobel de Física 2006, Dr. John C. Mather, director del satelite que la NASA lanzara en diciembre para sustituir al Hubble, para entre otros objetivos, encontrar exoplanetas y vida extraterrestre. Así como, de otros destacados futuristas humanos como Son Aubrey de Grey o Martin Varsavsky. Que coincidieron con la robot Grace (enfermera) evolución de la robot Sophia, y con Perrys, el primer robot perro con IA (inteligencia artificial en estado bebé) que tiene un becario humano como es el evangelizador de tecnología y mitigador de miedos Javier Sirvent.

Para conocer en profundidad como se desarrollaron los tres días de Transvision 2021, aquí tienes el artículo de Alejandro Sacristan. Porque solo estuve la mañana del primer día, disfrutando del reencuentro con tantos outliers techies que hace más de 500 días no veía. Crónica Transvision 2021 Future Summit .

Por ultimo, creo que el conocimiento es una suma exponencial de diferentes talentos y percepciones de la realidad, por lo que les he pedido sendas reflexiones sobre Transvision 2021 a varios de sus ponentes, como son el economista prospectivista Rafa Martínez Cortiña y al propio Alejandro Sacristan, periodista, comisario de ArtFutura y experto en realidad virtual.

Rafa Martínez Cortiña

Transvision es una reunión de visionarios, quienes, según la RAE, son personas “que, por su fantasía exaltada, se creen cosas quiméricas” o personas que “se adelantan a su tiempo o tienen visión de futuro”. Durante mucho tiempo ambas interpretaciones eran correctas, según la mentalidad de cada cual. Así, antes Transvision era pura fantasía para algunas personas y para otras, distintas perspectivas sobre el futuro. Lo interesante es que la distancia entre ambos puntos de vista es cada vez menor y hoy ya no resulta quimérico pensar un futuro con IA, realidad virtual, realidad aumentada, humanos digitales, avatares inteligentes, criptomonedas, blockchain, ultralongevidad, etc. Lo estamos viendo estos días con el metaverso. Ya comprendemos un futuro que todavía no existe, pero podemos

imaginarlo. Creo que al final todos tendremos que convertirnos en prospectivistas. La persona que no sea futurista hoy tomará decisiones que mañana serán parte del pasado.

Alejandro Sacristan

Poner en valor que la salud es la primera prioridad, sin salud no hay ninguna otra cosa. Que hay que cuidar el presente para cuidar el futuro. Un Transhumanismo más cerca de todos, más sostenible, incluido en la agenda de la transformación humana, a nivel social y político. Un Transhumanismo profundo en expansión de conciencia, life expansion. Afrontando los riesgos existenciales para llegar a la abundancia para todos, con valentía, con ética, con tecnología y ciencia. Conscientes de nuestras capacidades y de la cercanía de la llegada de seres vivos artificiales, conscientes también de la vulnerabilidad y del camino que nos queda por recorrer como un reto y un deber, proteger la evolución, de la vida y de la inteligencia/conciencia.

Acabo esta columna colectiva con el mantra de Jose Cordeiro «vamos a ver más cambios tecnológicos en las próximas dos décadas que en los dos milenios anteriores».

GO!