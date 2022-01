Otro Putin SOStenible es posible

- Publicidad-

La semana pasada me empezaron a llegar mensajes oficialistas y fotos recordando el “No a la guerra” del 2004 que me manifeste, pero no porque Sadam Hussein invadiera Kuwait, si no, porque la mentira de Bush sobre las armas químicas era a todas luces insostenible, por mucha película del oeste que se montara. De la misma forma que deje las copas madrileñas para manifestarme por Madrid la noche de reflexión, porque tampoco se sostenía que ETA era la responsable de los atentados del 11 M que segaron la vida a 193 madrileños y dejaron cientos de heridos. Si se refieren a la guerra de Ucrania, decirles que en Dombass (Ucrania) hay una guerra desde hace unos años, y la anexión de la península ucraniana, de Crimea por Putin no fue para hacerle la competencia a la costa blanca española de turismo ruso.

Me ha dado por preguntar a mi ágora de geoestrategia, si una guerra controlada en Ucrania, nos vendría bien para la economía, al vaciar los almacenes y tener que reponer el stock, de los países de la OTAN, de Rusia y China como financiero al comprar la deuda externa de los demás, incluida USA.

En lo que todos han estado de acuerdo es que Europa pierde, por nuestra dependencia al gas exterior, principalmente Alemania alma mater de la Unión Europea, que me da la sensación que Putin le debía algo a Merkel porque ha esperado a que se jubile para levantar la liebre. Tan bloqueada anda, que han forzado la dimisión del jefe de la marina alemana el vicealmirante por decir lo que muchos pensamos, que ni Ucrania está preparada para entrar en la OTAN, que Putin lo único que busca es respeto, y que el único enemigo real es China.

Francia con su libertad energética que le da la energía nuclear, quizá podría aprovechar para liderar Europa y la OTAN, pero antes Macron tiene que ganar unas elecciones presidenciales en abril, y no creen que utilice una guerra como elemento propagandístico.

Del movimiento de Sanchez con España, ni les he preguntado, porque a mi entender, seríamos el hazme reir si Marruecos se hubiera adelantado y hubiera apoyado a USA, para que le siga favoreciendo en el Sahara, donde va a hacer una base militar en Ntireft, “enfrente” de las Islas Canarias. Ahora, tan solo nos veríamos con más ataques cibernéticos como el que dejó al SEPE sin operatividad durante semanas.

Sobre si las industrias de armamento se verían beneficiadas, uno de ellos me dijo que hasta cierto punto, debido al desabastecimiento de microchips. Aunque ya están probando drones dirigidos por cables para evitar la guerra electrónica, que me explicaba otro de ellos… Basta con ver el gasto público en defensa en 2020 de cada entorno económico: USA 684.351,9 Millones de euros; China 225.756,9 M €; Rusia 55.128,6 M € y países europeos de la OTAN: Reino Unido 54.442,2 M €; Alemania 47.136,7 M €; Francia 47.745,7 M€; Italia 25.929,2 M €; España 15.730,3 M€; Polonia 11.611,6 M €; Paises Bajos 11.387,3 M €; Noruega 6.159,4 M €; Bélgica 4.938,3 M €; Dinamarca 4.507,3 M €; Portugal 4.283 M €… Destacar que Rusia invierte bastante menos que la suma de los europeos que igualarían al de China…

Y dirás, ¿qué tiene que ver el titular con lo que escrito? Pues mucho, porque como cada loco está a su tema, a mi lo que me interesa es que podamos seguir viviendo todos en este planeta, y eso pasa, por las energías renovables y sostenibles, y Putin nos acaba de hacer caer en la cuenta, que la Unión Europa a excepción de Francia depende de fuentes energéticas exteriores, como son el gas ruso y argelino, y la verde Noruega se ha creado su estado de bienestar sobre su petróleo por eso no necesita estar en la Unión Europea, aunque compartamos espacio económico. La nuclear para mí no es sostenible. Quién afirme lo contrario que se pase una semana en la Ucraniana Chernóbil, si le dejan entrar.

Mi propuesta es que se eliminen de facto todos los fondos europeos a la evangelización marketera de la SOStenibilidad medioambiental camuflada en los ODS y la Agenda 2030. Putin en un santiamén, nos ha hecho caer en la cuenta, que la SOStenibilidad del planeta, empieza por lo económico y lo social, y la Unión Europea es tan dependiente energéticamente que las sanciones económicas a Rusia serán ridículas. Sí, a muchos marketeros que me conocen y se han construido una marca personal de sostenibilidad, no les molara nada mis palabras, pero si la UE les cortara la cola de los fondos de Next Generation, seguirán vivos cual lagartijas que somos los facilitadores.

Vale que el banco central europeo imprima más billetes, pero por lo menos que se dediquen a ejecutar acciones reales como potenciar la economía del hidrógeno, del que España, si no lo ralentiza el lobby de turno, puede liderar el cambio, como lo explican en el libro «España, a ciencia cierta». En vez de tanta palabrería sobre los ODS, observatorios y think tanks, y ahora rajar sobre lo poco democrático del zar ruso. Como si Putin no llevará desde el 2012 masacrando a la oposición en Rusia. Pero como el gas nos llegaba, aquí paz y después gloria.

Por cierto, y si en vez de ver quien la tiene más larga, se plantea que Ucrania se divida por la mitad, al tener la parte occidental pro Europa, y la orental pro rusa. En 1993, Chequia y Eslovaquia separaron sus caminos pacíficamente.

¡Gas a fondo!