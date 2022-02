Otro algoritmo de Tik Tok es posible

- Publicidad-

Según el informe «Estado Mundial de la Infancia 2021» publicado por Unicef con datos de 2019 pre pandemia, España es el país europeo con mayor prevalencia de trastornos mentales en niños y adolescentes entre 10 y 19 años. 5 puntos por encima de la media europea, que está en el 16,3 % y 8 puntos más que la media mundial, que es del 13,2 %. En cuanto al tipo de trastornos, la ansiedad y el estado depresivo afectan a las chicas en un 70,1% del total de los desórdenes, frente a los chicos con un 39,9%.

Para comprender el por qué de esta situación y qué medidas podemos tomar, recurro a los exploradores de innovación digital José Manuel de la Chica (tecnológico y CTO) y al chicote de las empresas, Javier Sirvent.

¿Por qué se da está situación en España?

José Manuel: Como tecnólogo, no tengo la respuesta. Y además imagino que esas cifras pueden ser aún peores tras la pandemia, por lo que me preocupa mucho como ciudadano y habría que preguntar a psiquiatras, analistas y especialistas en salud mental. Creo que la respuesta puede ser muy compleja y el resultado de numerosos factores de diferente índole. Solo espero que en este caso, como en muchos otros, la tecnología forme parte de la solución y no tanto del problema. La tecnología siempre tiene que estar al servicio de las personas, y no al revés.

Javier: Excelente pregunta, porque probablemente todo esté “conectado” entre el pasado antropológico creativo multimedia del Miguelón de Atapuerca (precoz grafitero), con el nivel socioeconómico de la “España Europea” que se vengó del trío anti operadores virtuales que lideraron los Telefónica, Airtel y Amena de hace casi una década. Ellos nos acribillaron con SMS´s y MMS´s a precio de gamba de

Huelva. Esos tarifazos propiciaron que durante años los ibéricos liderásemos los 3 primeros puestos mundiales en cuota de penetración del Whatsapp como salto al impuesto revolucionario a la socialización digital y la liberación del “te hago una pérdida” o el “Llama Cuelga” que nos marcó a una generación.

¿En qué medida pueden contribuir los algoritmos de Tik Tok y Fortnite a ello?

José Manuel: Es importante tener en cuenta que la métrica clave en muchas aplicaciones de contenidos, igual que en servicios de streaming como Netflix, es el llamado “tiempo de pantalla”. Y para hacer que el tiempo de pantalla sea cada vez mayor, es importante contar con una masa de contenido ingente (videos, fotos, stories, lo que sea), pero también con algoritmos de engagement que se encarguen de mostrarles a los usuarios el contenido más interesante para ellos en un momento dado. Pero también, y esto es algo que Tik Tok hace especialmente bien, de empujar a los usuarios a crear contenido nuevo de manera constante a través del feedback positivo del resto. Es decir, es necesario estimular tanto al consumidor de contenido como a los creadores.

La parte diferencial del algoritmo de Tik Tok frente a otros es que podría estar diseñado para incrementar mucho la capacidad de viralización de los videos que se publican en determinados contextos, con lo que la distancia entre ser un creador anónimo o tener muchos seguidores y likes, es más corta que en otras aplicaciones de contenidos y la sensación de éxito en la red llega antes. El propio New York Times revelaba en 2021, haciendo público el documento “TikTok Algo 101”, que el algoritmo está diseñado y entrenado para adaptarse matemáticamente a la naturaleza humana de los usuarios, nuestra tendencia individual hacia el aburrimiento e incluso nuestra sensibilidad personal hacia ciertas señales culturales, lo que ayuda a explicar por qué es tan difícil dejarlo para muchas personas, especialmente niños y jóvenes.

Javier: Las inteligencias artificiales de China se han mostrado altamente eficaces en el reconocimiento de una cara, raza, etnia a la que pertenece (los uigures puntúan triple), todo lo que un usuario habla, canta, escribe, postea… su trazabilidad del MacAdress, su IP y el robo de todos nuestros datos de log que incluye geolocalización, operador móvil registrado, etc, etc… puede haber provocado que las compañías asiáticas nos hayan utilizado como “conejillos latinos,” sabiendo ya de nuestra “ludopatía” existencial por la smartphonitis aguda. Se lo hemos dado todo; ya es tarde para regular. Quizás la única opción de recuperar algo, sea multar y penar.

En 2021, en Italia, tras la muerte de una niña de 10 años en un reto de Tik Tok, el gobierno prohibió el acceso a esa red social a menores de 13 años, esa medida ¿es útil?

José Manuel: No me atrevo a dar una respuesta. Habría que preguntarle a expertos. Lo único que creo, a nivel personal, es que es muy importante ser conscientes y responsables con la relación de los niños con algunas aplicaciones de la tecnología, sin ser dogmáticos. Hay que usar el sentido común igual que con la televisión, un libro o una serie, con la diferencia de que algunas aplicaciones son mucho más adictivas precisamente por la eficacia de esos algoritmos de engagement que buscan maximizar el tiempo de pantalla. Las redes sociales ya exigen una edad mínima de 13 años para acceder, pero entiendo que al final esto no es suficiente en la práctica y es ahí donde los adultos tenemos que jugar nuestro papel de responsables directos sobre los más jóvenes, protegiéndoles y educándoles en el uso de la tecnología.

Javier: Sin lugar a dudas. Vamos tarde, antes fueron los indios y todos los países limítrofes a China.

¿Es eficaz la medida del gobierno chino de dejar usar Tik Tok solo 40 minutos al día a los menores de 14 años?

José Manuel: Depende de lo que se quiera conseguir. Si lo que se quiere es evitar que “pierdan el tiempo” con estas aplicaciones, puede ser útil. Por lo que sé, hay una doble línea de trabajo, una en relación a las aplicaciones videos cortos personalizados, con Douyin a la cabeza (una versión TikTok china), donde hasta los 14 años solo pueden usarlo en “modo adolescente” y por un máximo 40 min al día. Youtube intentó sin éxito el uso de Youtube Kids para niños, pero la mayoría de pequeños usan la versión convencional en contra de lo que sería recomendable según muchos expertos, dada la aleatoriedad del contenido si no se configura bien en cuanto a seguridad infantil en la propia aplicación. Por otro lado, la administración china también estableció un límite de 4 horas a la semana para videojuegos, pero en este caso, creo que hay una clara motivación de fomentar la competitividad de sus jóvenes en un mundo más competitivo que nunca y en el que el gaming, usado inadecuadamente, puede perjudicar el rendimiento de sus estudiantes como profesionales de referencia.

Javier: Con el control férreo que ellos tienen sobre cualquier tipo de dato, si el Gobierno limita a 40 minutos, será por algo.

¿Qué ministerios en España deberían tomar cartas en el asunto? y ¿qué medidas?

José Manuel: Bueno, entiendo que hay varios ministerios que trabajan habitualmente con todo lo que tiene que ver con aplicaciones, desde el de Transformación Digital al de Consumo pasando por el de Ciencia e Innovación. En todo el sector tecnológico, hay un flujo continuado de generación de valor que va desde la investigación y el desarrollo hasta la creación de un activo digital que acaba llegando al mercado. Supongo que si no se toman medidas en relación a alguna de estas aplicaciones es porque son tan seguras como es necesario que sean, más allá de que el uso de una u otra pueda ser más o menos recomendable según para quién. En este caso, se están haciendo campañas sobre concienciación y buen uso de la tecnología en general, que son importantísimas y cada vez serán más necesarias para todos, pero especialmente para nuestros pequeños.

Javier: ¿Pero alguien del gobierno o de la oposición se ha preocupado antes de esto? ¿En serio? ¿Medidas? Pero si la asignatura de informática ya no es prioridad en primaria, según la nueva ley educativa.

Ahora, la solución ya no es «adaptarse» a los requerimientos europeos tras ver lo que le ha pasado a Facebook, deberíamos multarlos a cambio de todo lo que han robado y cortar. En vez de, decirle a un pirómano que ha provocado 2.000.000 de incendios, que a partir del 2.000.001 le vamos a vigilar o mejor dicho, cambio las reglas para que si me pillas en el 2.000.002, tenga el Doble Check de las condiciones legales que ahora sí que han aceptado.

¿Qué relación hay entre Tik Tok, Fortnite y la posición estratégica de la administración china?

José Manuel: Estamos en un momento enormemente complejo pero interesante donde confluyen movimientos geopolíticos globales, estrategias empresariales a 10-15 años vista y luchas por el posicionamiento económico en un mercado digital creciente y cada vez más líquido. En relación a Tik Tok, propiedad de la compañía china, ByteDance, hemos visto desde acusaciones desde la administración Trump haciendo referencia a la seguridad nacional, hasta intentos de compra por parte compañías occidentales que no han llegado a fructificar. Las tensiones han sido constantes durante mucho tiempo. Lo único cierto es que desde la administración china, y conscientes del valor de los algoritmos que están detrás, se movió ficha para que el gobierno tenga que autorizar la venta a otros países de tecnologías de inteligencia artificial relacionadas con el análisis de datos para servicios de recomendación de contenidos, como es el caso de Tik Tok o de otras muchas compañías. No olvidemos que Tencent la empresa de referencia a nivel de ingresos en el negocio de los videojuegos también es china y es lógico que cada potencia quiera proteger sus grandes activos empresariales, especialmente si cuentan con una propiedad intelectual valiosa como patentes y algoritmos de inteligencia artificial.

En cambio las tensiones entre Fortnite y Apple tuvieron un componente sobre todo económico, dado que Epic Games, su creadora, se rebeló ante las tasas que los market de Google y especialmente de Apple, les obligaban a pagar en cada una de las compras de sus más de 350 millones de usuarios. Apple respondió con firmeza cancelando la cuenta de desarrollador de Epic y podía haber sido peor si hubiera afectado a Unreal Engine, la tecnología que está debajo de muchísimos juegos y hasta de los efectos especiales de series como The Mandalorian. Finalmente, y después de muchos conflictos parece que las aguas han vuelto a su cauce, pero las tensiones entre los territorios y las empresas por el posicionamiento digital serán constantes en los próximos años. No olvidemos que hablamos de servicios que mueven millones de dólares y en los que normalmente solo hay un jugador ganador. Solo hay un Facebook, un Twitter, un TikTok o un Fornite al mismo tiempo, siguiendo el famoso principio que defendía Peter Thiel en De Cero a Uno, la tendencia es que un solo competidor controle la gran mayoría del mercado.

Personalmente, además de en relación a la inteligencia artificial, donde China se ha posicionado como el país con más patentes durante 2021, me interesa mucho lo que ha venido en llamarse la Ruta de la Seda Digital y que se articula en torno a la BSN, una infraestructura conectada a varias redes blockchain con la que China está desarrollando una estrategia interesantísima en colaboración con varios países.

Javier: ¿Por qué los MAAMA (Meta, Apple, Amazon, Microsoft y Alphabet), a excepción de Apple están prohibidos en China? ¿Será causa/efecto por los más de 5 millones de chinos que trabajan indirectamente para la compañía de Cupertino? ¿o porque los costes de producción no pueden superar el 66,66% a los de venta?

¿Qué es la guerra de quinta generación?

José Manuel: En principio, las guerras de quinta generación son aquellas que suceden, como diría Gibson, en el “ciberespacio”, o de manera más indirecta a como lo hacían las guerras convencionales del pasado, basadas en la interacción física de los contendientes. Esto puede incluir campos como la ingeniería social, la desinformación, los ciberataques, etc. y el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y los sistemas totalmente autónomos. Hemos asentado casi toda nuestra economía en la tecnología y lo digital, y eso nos obliga a poner especial atención a cuestiones como la ciberseguridad, una de las palancas más relevantes de la transformación digital de las empresas y los países. Las guerras de quinta generación, intentarían encontrar debilidades en la tecnología y buscar vulnerabilidades explotables en sistemas, redes, código, bases de datos, etc. Sin embargo, a veces puede suceder que lo que parece una guerra dentro de la red, es en realidad tan solo la competición entre empresas o regiones por liderar el mercado y tener una posición de relevancia en un contexto donde se compite globalmente y de manera cada vez más agresiva por un activo, la atención de los usuarios, que cada vez es más escaso y valioso.

Javier: Lo que estamos presenciando actualmente es una nueva forma de pugna global donde ya no hay necesidad de invasión territorial, porque se ha logrado algo mucho más eficaz, la invasión de las mentes a distancia. Es la llamada guerra de quinta generación, que se vence sin disparar una sola bala y se gana enviando mensajes subliminales a golpe de Selfie con música, baile coreografiado, con poca ropa o siempre con marcas de lujo, con el filtro de belleza activado y por supuesto

grabado desde un iPhone de más de 1200€ fabricado en China.

Muchas gracias a José Manuel y a Javier por sus respuestas, que seguro te llevan a una reflexión.

GO!