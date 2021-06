Otra vida trading es posible

- Publicidad-

Hace unos años, cuando los AVE no tenían casi enchufes conocí a Ismael en un descansillo mientras él buscaba uno para cargar su móvil, y le indique que en los baños había uno. Desde entonces nos empezamos a seguir en el canal de microbloging Twitter.

Hace un año, cuando empecé a escribir esta columna, le envié un mensaje directo de Twitter con la columna, y para mi sorpresa no solo retuiteo esa columna, si no todos los textos semanalmente, acompañándolo de alentadoras palabras de ánimo, siempre hacia las dos de la madrugada. En alguna ocasión, coincidimos a esas horas y me comentó que estaba escribiendo un libro. Le comenté que yo tenía pendiente de maquetar mi segundo libro, y hasta que no lo publicara, me había auto castigado sin leer los de los demás porque no quiero que me influyan en lo que estoy aterrizando qué es lo más friki que podrías leer. En 2015 leí 43 libros, los mismos que lleva Federico Buyolo en este año…

Su libro se acaba de publicar, y sabía que le debía saltarme mi regla, ¡Es Ismael! Para colmo, va y escribe sobre ¡trading! Justo la parte de la economía que siempre me ha costado más comprender, incluso cuando estudié Administración y Dirección de Empresas.

Reconozco que empecé la lectura, como cuando de niño me obligaban a comer coles de Bruselas, y me tapaba la nariz para no respirar y tener que oler aquel intenso olor. Pensando, en qué momento, el bueno de Ismael, se ha metido en este fregao. Y ¿ese título? La leche, qué raro. En fin, sus razones tendría.

Conforme pasaban las hojas, me di cuenta, que estaba ante uno de los regalos de la vida, las páginas corrían veloz entre mis dedos, y el libro de Ismael se me iba a acabar pronto, mientras conseguía dibujar una sonrisa en mi rostro.

¿La razón? Ismael ha creado la piedra Rosetta para interpretar ese elitista lenguaje en el que se expresan los financieros, y que ahora como startupero intento aprender en mis reuniones con business angels y espero en breve con fondos de inversión, al conseguir por fin una micro recurrencia al validar en la feria de moda emergente The Crush Market en pleno Malasaña, organizada por los LEINNers Old School Market.

El método de Ismael se basa en dos postulados: por un lado, deshacerse de su ego y de la imperiosa necesidad con la que muchos escribimos nuestro primer libro para vender nuestras habilidades y reinventarnos laboralmente, con lo que a veces el texto no se dirige al lector, si no a un posible cliente directivo de una empresa. restando claridad. La segunda clave es la frescura que muestra, al inundar el texto de metáforas como esta de la página 120, “Que sí, que sí, que seguramente te has quedado como una vaca mirando el tren, con los hombros encogidos y diciendo: ¿Qué me estás contando?”. Y tras ella, te hace una analogía de ejemplos de la vida real del tinglado que hay entorno a todos los activos que hay en el mundo financiero.

A mi me ha venido de lujo, para comprender de forma sencilla, cosas que me sonaban a chino, y ya llegaba un momento, que me daba pereza volver a intentar comprenderlo.

Conforme, lo leía me daba cuenta, que en efecto, la vida es trading, y que llevamos haciéndolo desde pequeños, siendo las madres verdaderas traders. De hecho, puede que tú destinando un tiempo a leer este texto estés haciendo trading, dependiendo de cuánto valor sepas extraer a estas líneas.

Se agradece que Ismael no quiere vendernos la moto, porque bien sabe que los moteros somos niños con juguetes grandes, que a veces te llevan a ser consciente de la vida. Así mismo, no solo huye de vendernos algo, si no que se moja y explica diferentes métodos para evitar que nos estafen.

Por último, hay un tema que me impactó, y es el psicotrading, o la capacidad de asumir y gestionar nuestro propio riesgo, y nuestras emociones, tanto las de venirnos arriba como a abajo, y ahí como llevo años en transferencia tecnológica, se lo duro que es mantener un equilibrio para no perder el norte, y más ahora que estoy con mi propia startup.

Por último, le plantee a Ismael, las preguntas que tantas puertas comerciales me han abierto sin conocer a nadie. Porque nos han enseñado a decir qué hacemos y exigir que nos valoren nuestro esfuerzo, cuando la realidad es que difícilmente sabemos el nombre de la persona que ha cosido nuestra ropa y nos han hecho creer que esas prendas se identifican con nuestra personalidad o estilo de vida. Al lío.

1) ¿Qué soluciona tu libro «la vida es trading?

La vida es Trading es un libro para todas aquellas personas que no conozcan como es un mercado financiero, de qué se compone, y algunas que otra palabra o términos que hemos podido oír a lo largo de nuestra vida.

Por decirlo de alguna manera es una guía para que uno pueda comprender que es este misterioso y temido mundo de la bolsa, saber entender qué cosa es si te hablan de renta variable, de materias primas, de índices, acciones o de futuros entre otros activos …

Ojo, no es un libro para ganar dinero, es un manuscrito que te ayuda a conocer un poco más como es la bolsa por dentro y te anime a dar el primer paso para continuar conociéndolos y a futuro formándote, si te interesa, en los mercados bursátiles.

2) ¿A quién?

Es un libro para aprender a conocer que es un mercado financiero, que lo compone… y descubra, por lo tanto, que la bolsa es mucho más sencilla de lo que conocemos y si te interesa lo que lees y tienes intención de formarte entonces el siguiente paso es un curso que te ponga en el camino del trading.

Y dicho esto va dedicado a todas las personas que quieren interesarse por la bolsa y no sepa por dónde empezar.

Ahora, tocaría la pregunta «¿cómo lo soluciona?», pero esa en parte te la he respondido anteriormente.

3) Si tu libro fuera un animal, ¿qué animal sería? Y ¿por qué?

El delfín, por ser el animal más amigable pero también por ser el más inteligente de toda la fauna que vive en el océano.

La pregunta de la solución es racional y te da una respuesta sobre su utilidad económica, y la del animal sirve para detectar una opinión desde la emocionalidad, que es desde dónde tomamos las decisiones y luego recurrimos a ponerle una capa de racionalidad, externa para justificarnos. Una sugerencia, haz la prueba y pregunta a una docena de clientes estás preguntas. Si la mayoría de tus clientes ven tu producto o servicio como un determinado animal, busca en un internet la estrategia de ese animal para inspirar tus pasos comerciales. En el caso del delfín, sale una estrategia para negociar y cómo caza, en grupo.

En definitiva, se agradece que Isamel mapee esta ruta a Las Indias por occidente. Los expertos notarán que se ha quedado describiendo la parte del iceberg que se ve fuera del agua en esta travesía, porque lo importante es avistar icebergs para no chocar con ellos y llegar a buen puerto.

