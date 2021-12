Otra píldora Serrahima es posible

- Publicidad-

Ahora que se acercan las navidades, desde aquí una humilde petición: incluyan el libro “La píldora Serrahima” en el bono cultural que van a dar los jóvenes. Y por extensión, a los no tan jóvenes. De hecho, lo añadiría como un anexo de la Constitución española, en lo referente a “todo español tiene derecho a ganarse la vida siendo honesto con sus clientes”.

Agradecer también, a las cuatro editoriales que rechazaron las confidencias de Pedro a su amigo Miguel Ánegel Uriondo. Porque nos han regalado una conversación sin pelos en la lengua, incluso con algún taco, como son las charlas entre amigos. En la que los mindundis nos enteramos de lo que realmente pasa en la trastienda de los consejos de dirección de las empresas de telefonía y de algunas empresas del IBEX 35 de este país.

Así mismo, gracias a Miguel Angel por innovar en la presentación de su libro, al hacerla en petit comité con una decena de amigos, y avisar en un tuit que a partir de las 21:00 serían las cañas y las firmas, así podemos ir los groupies de Serrahima a desvirtualizar al directivo que ha conseguido que las grandes empresas aprendan a que se puede ganar mucho dinero, y dormir bien por la noche, sin manipular a sus clientes, ni a la prensa, (de la que se medio fían los clientes), en este caso, a través de publicidad o de invitar a periodistas a moderar debates en sus fundaciones o think tanks.

Mientras Pedro me firmaba su libro de ética en los negocios, vi que al ser zurdo, giraba el libro, y le costaba ya que los libros están diseñados para que los firmen autores diestros. Entonces le dije, “ahora entiendo lo de Pepephone, lo hiciste al revés y empujando”, a lo que me contestó “no, yo hice lo correcto”.

Reconozco que me da pudor escribir que lo extraordinario de esta biblia de los negocios, es que un directivo en activo de una de las principales IBEX35, diga de primera mano frases como “no engañar es la mejor publicidad, si eres justo, tus clientes son justos contigo”; “si no ocultas nada, y actúas con normalidad, las cosas te acaban saliendo bien”; “lo esencial de una empresa es cómo eres y cómo te comportas”; “cambiar de un modelo cómo consigo vender yo, hacia un modelo de cómo consigo que el cliente me compre”. O una frase que ahora no encuentro la página, escribía algo así como, voy a enviar esta carta a los clientes o bien como director de X o como ex director de X.

¿Qué nos ha pasado como sociedad si el directivo honesto es el raro? El que antepone reconocer un error manifiesto a los clientes devolviendoles el dinero para cumplir su compromiso, a su puesto y su bonus como directivo. Porque fueron en las crisis de sus empresas donde Pedro rescató el marketing original, el de contar la verdad de lo que pasa a los clientes, fidelizandolos como puedes ver en el hashtag de Twitter #YoPagoMiSIM de 2014, donde sus clientes querían pagar más.

Quizás, en la evangelizada transformación SOStenible deberíamos tener en cuenta la metodología o actitud Serrahima, en la parte económica, para que haya una SOStenibilidad social real y otra medioambiental. Porque de aptitud va sobrado. De hecho, el día que El Defensor del Pueblo deje de ser un cementerio para elefantes políticos, Pedro sería el candidato ideal. Como demostró el pasado sábado 11 de diciembre, donde con un solo tuit, solucionó los problemas de una persona, a la que la extrema digitalización le había omitido los servicios que había pagado a una empresa. En fin de semana, cuando los communitys humanos son mucho menos que de lunes a viernes. Esos communitys evitaron que su tuit se convirtiera en una bola de nieve, que obligará a cotizar a la baja a las dos IBEX dueñas de la empresa en cuestión… ¿Exagero? Quizás, pero me da que bastantes marcas analizan los tuits de Pedro, por si pueden evitar que les haga un roto en su credibilidad y cotización.

También, agradecer que Pedro fomente equipos de trabajo, donde con respeto se pueda ser claro y concreto, para ahorrar tiempo y dinero a la empresa. Sin tener que dorar la píldora al ego del directivo de turno o darselo en potitos para que comprenda que ayudar a sus clientes no pone en riesgo su coche de empresa, con lo que tantas veces nos topamos los consultores estratégicos.

Unas sugerencias a Uriondo para próximas ediciones: por favor, que el libro acabe con el maravilloso poema del anexo 1, como guinda a una sorprendente tarta donde saboreamos la vida de Pedro. Porque El anexo II y que me perdone Pablo, parece dorar la píldora a un hombre que ya en vida es leyenda. Así mismo, retrasaría el prólogo de Pallete al epílogo, y pondría en el prólogo el epílogo de Rubén de Facua de la página 189, cuyo último párrafo de esa página resume este libro y a Pedro. Porque de las palabras de Pallete en el prólogo dudo o de quien le escribe las publicaciones, y no me invitan a seguir leyendo. Aunque Pedro, cual sherpa, con paciencia, vaya paso a paso enseñando a muchos directivos y mandos intermedios de Telefónica a escalar el Everest del marketing de la sinceridad, y les quité el vértigo a mirarnos desde allá arriba a los que les pagan el sueldo desde abajo, sus clientes, cual entretenidas hormigas en nuestras rutinas.

Gracias Pedro por ser como eres, por hacer lo que haces, y sobre todo, ¡cómo lo haces!

GO!