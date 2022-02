Otra madre campeona de España de motociclismo es posible

- Publicidad-

Hace unos años conocí a Cristina Juarranz, y su sonriente mirada, triple campeona de España de motociclismo de velocidad femenino 1000, a lomos de una Suzuki GSXR 1000 de 2018 que de serie, al sacarla de la tienda, para ir por la calle tenía 179 CV, 206 kilos, con una velocidad de 296 km/h y con una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos. Para competir en los seguros circuitos de velocidad la prepararon hasta 207 CV y 192 kilos.

Si, nos atenemos a la competición en sí misma, en 2018, la genial Ana Carrasco se convirtió en la primera mujer en ganar el campeonato del mundo de velocidad de la categoría SuperSport 300 derivadas de motos de serie. Este año, vuelve a competir en el campeonato del mundo de Moto3. A su vez, María Herrera la otra joya de la cantera española, complementará el mundial de motoE (moto eléctricas de Ducati), con el de SuperSport del campeonato de España con la mítica MV Agusta, que hizo grande Giacomo Agostini, el piloto con más títulos mundiales.

Ana y María son las dos mujeres más rápidas en moto en la faz de la tierra, y sin quitarlas ni un ápice de mérito, quiero mostrarte el don de Cristina Juarranz, que a su talento para ir rápido en moto, suma su talante para aprovechando el semi parón de la pandemia, ser madre por partida doble, sin parar de trabajar, de competir, y mostrarnos en su Instagram cómo compagina las carreras con el crecimiento de sus hijas. Es alucinante, ver dormir a sus hijas acunadas por el ronroneo de los motores antes de salir a pista, o como su hija mayor da a Cristina las últimas indicaciones antes de salir a pista, creo que por telepatía que toda madre conserva con su hijas pequeñas.

¿Quién es Cristina Juarranz?

Soy una chica normal, una apasionada de las motos y la competición que ahora comparte su pasión con mis más preciados tesoros: mis dos hijas de 1 y 2 años.

¿Qué títulos has ganado?

He sido subcampeona del Zona Norte Junior, y sin duda lo más destacado de mi pequeño currículum son las 3 veces consecutivas que gané el campeonato de España en la categoría Open 1000 femenino.

¿Dónde vas a competir esta temporada?

Esta temporada correré de nuevo junto a mi equipo I+Dent Racing Team el Campeonato Interprovincial de Velocidad (es como un «mini campeonato de España para que nos entendamos) en la categoría de 600 c.c. y por supuesto, también correremos el campeonato de España Femenino también en 600c.c. con mi Yamaha R6.

¿Cómo se combina el trabajo, competir en moto y ser madre con éxito?

Te diría que competir, trabajar y ser madre a la vez es tarea sencilla, pero te mentiría, sinceramente para mí es bastante estresante pero es lo que he elegido, nunca fui amante de la cosas fáciles. El hecho de no tener familia cerca complica todo, pero pienso que sólo va a ser una temporada, cuando mis hijas empiecen el colegio tendré más tiempo para poder entrenar y respirar al mismo tiempo. De momento van unas horas a la guardería que es el tiempo que aprovecho para trabajar y hacer las tareas del hogar, pero entrenamiento físico nada de nada, sólo algún fin de semana nos escapamos al karting o al circuito.

¿Qué te proporciona conducir una moto?

Es una sensación brutal que engancha, que solo los moteros podemos conocer, al unir libertad, autocontrol y adrenalina, es indescriptible.

¿Para qué compites en moto?

La competición al igual que la moto tiene algo que engancha, es algo adictivo, me gusta mucho competir. He competido en otros deportes, principalmente en atletismo, que me llevo también al campeonato España. Me encantan los nervios pre carrera la semana de antes ese hormiguero en el estómago, y ya no te digo, aunque pocos han podido disfrutar la sensación de estar en la parrilla de salida con los compañeros al lado, lucha casi cuerpo a cuerpo, es es una pasada, es indescriptible, no sé cómo cómo explicarle a la gente que no lo ha vivido.

¿De dónde te viene esta pasión por la competición?

Mira si me gusta la competición que a pesar de no ser una chica alta, mido 164, pero me encantaba el salto de altura, y soy tan cabezona que al final conseguí la marca mínima para el campeonato España, y quedé novena. Era obvio que no iba a ganar porque mis rivales la mayoría medían de 170 y 180 cm, y novena, tan contenta que me fui para casa con pero habiendo habiendo conseguido lo que yo quería, que era llegar a campeonato España y estar ahí presente. Aunque, siempre quieres más, pero me fui contenta con mi noveno puesto. De hecho mi entrenador no quería entrenarme en salto de altura, que si, que se me va bien pero que no iba a disputar para nada pero pero ahí que fui.

Viendo los resultados de Ana, María y Cristina, creo que el motociclismo es uno de los deportes más igualitarios entre hombre y mujeres, y ahí está el mundial de Ana Carrasco, pero es tan igualitario como caro al ser un deporte de motor, y eso que competir en motos es más barato que en coches. Por eso, Grazziano Rossi, padre de Valentino y piloto del mundial en los años 70, eligió las minimotos para desarrollar la genialidad de su vástago, que en 2006 y con unos cuantos títulos mundiales de motos en el zurrón, estuvo tentado de pilotar para Ferrari en la Fórmula 1. Rossi a sus 43 años, retirado el año pasado del mundial de MotoGP, sigue con su carrera de piloto en las coches.

Así que, como soy un desarrollador de negocio nato, le planteé a Cristina la posibilidad de crear un crowdfunding pensando que no iba más allá en competición, por lo caro de la misma. Y me encontré, de nuevo, el talante humilde de Cristina, tan raro en el mundo de la competición. Ojo a su respuesta: “Ahora mismo, aunque consiga el dinero, no tengo tiempo al 100% para dedicarme a ello, a no ser que dejara mi trabajo, así que sería para engañar a la gente, es decir, no competiría a nivel merecido por ese dinero. Si en un futuro de aquí a 2 años me veo otra vez con fuerzas, para poder estar delante… pero ahora mismo, mi

fin es disfrutar encima de la moto que es lo que estoy haciendo, y aunque los resultados no sean tan buenos como antes, pues estoy disfrutando qué es para mí y lo más importante.

¿Dónde competitirías dentro de 2 años?

De querer competir a largo plazo, dentro de 2 años me gustaría empezar por el campeonato España con los chicos, eso sería una pasada, pero hay que estar a nivel porque es verdad que en España hay un nivel brutal, el campeonato España es un mini mundial, hay muchos pilotos que hacen mejores tiempos que en el mundial, así que me gustaría estar ahí, pero claro, para correr ahí en la categoría de 600 que se llama ahora “Next Generation”, el presupuesto ronda los 100.000 €, si sale algo a largo que interese, y yo encontrar la motivación para volver a entrenar duro, y estar al 100%.

Si alguna de tus hijas apunta a ser la nueva Valentina Rossi, ¿la ayudarías?

Sin duda, yo la ayudaría, aunque es verdad, que ya lo paso mal, y aunque solo va con una moto eléctrica, va a toda leche, con solo dos años. Pero la apoyaré sin duda, en todo lo que quiera hacer, y si es relacionado con el deporte, pues donde va a parar. Me muero de envidia cuando veo algún padre que entrena con su hijo en los kartings, y ojala aunque sea como hobby quisieran compartirlo conmigo, aunque no se quieran dedicar a eso. Lo importante es que sean deportistas, que practiquen cualquier deporte, desde el ballet al boxeo.

¿Qué sugerencias puedes dar a quien dude de realizarse como persona?

Para conseguir ser feliz, hay que sentirse realizado como persona, hay que buscar algo que para mí es el motor de todo: la MOTIVACIÓN y es que sin motivación no hay éxito, busca algo que te apasione y lucha por conseguirlo, vendrán días malos claro, y días peores en los que tirar la toalla será lo más fácil, pero todos los días sale el sol ¡¡vamos a por ello!!

Cristina, llamame liante, pero si en un par de años, te abres un perfil en Patreon, y tras anunciarlo en tus redes sociales, si el 25% de tus seguidores de Instagram, invirtamos cada uno 10 € al mes en tu talento y talante. ya tienes 120.000 € para competir en Next Generation cuando gustes. ¿Hay mayor motivación que 1.000 personas inviertan en ti por ser como eres, hacer lo que haces, y sobre todo, por cómo lo haces?

GO!

PD: la foto es de noviembre de 2021 en el circuito Angel Nieto de Jerez, en el Campeonato Interprovincial. Cristina ganó en categoría femenina y quedó segunda en la general compartida con los chicos.

PDII: El pasado domingo 13 de febrero falleció don Enrique Hernández, Luike a los 93 años, padre de lo que hoy concebimos como motociclismo, ya sea como deporte o estilo de vida, con el que muchos nos identificamos. Por fin, puede volver a celebrar las reuniones con Javier Herrero “el cheli” mítico director de la revista Motociclismo, y con el inventor de la categoría de Moto2, el perfecto genio César Agüi y director de aquella mítica biblia que fue su revista La Moto, donde a mí me hizo el mejor regalo de mi vida al invitarme a participar escribiendo unos relatos, tras una visita que me consiguió Juan Pedro de la Torre, al templo que era la redacción en Áncora, 40.

Luike ha sido tan genio y figura, que solo se podría ir de viaje vital a sus 93 años, un domingo 13, día de carreras y homenajeando a tres grandes del motociclismo español, a Marc Maquez cuyo dorsal es el 93, a Angel Nieto con 12+1 títulos,y a Santigo Herrero, que se nos fue en la milla 13 de la Isla de Man, en su mundial de 250 con la Ossa monocasco, que tiene Jaime Alguersuari Senior en casa. Jaime, ¿cuándo vas a invitar a Ana, María y Cristina a conocer de primera mano esa mítica gacela monocasco de nuestra industria?

Ráfagas a los maestros y a las pilotos españolas.

Gracias

