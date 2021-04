La semana pasada, por fin, me llegaba el Rodapillo. La idea que presentó Andrés Jalvo en el coworking de la EOI (Escuela de Organización Industrial) de Guadalajara, del que fui mentor residente en 2016. Andrés tiene una micropyme de limpieza de colectividades y tenía claro que podía facilitar la limpieza de esas partes que no se suelen tener en cuenta por no disponer de la herramienta adecuada reversible, como son los rodapiés o los aire acondicionados.

A la vez, ayer me whatsappeó Juanjo Moya, el coworker que conocí en el coworking de la EOI de Toledo en 2018, para avisarme de que, a mediados de abril, lanza un kickstarter de su BÚHO DSP (Dispositivo Sanitario Portátil), un multiusos abrepuertas y grifos con depósito para el gel, diseñado para la ergonomía de los niños, para que podamos ir al baño público o de un local sin tocar nada. Se le ocurrió hace un año en pleno confinamiento. Puede que para la Covid ya no tenga mucho sentido, o sí; pero, cuando vas al servicio de un bar y te lavas las manos, al abrir la puerta del servicio, ¿alguna vez has pensado si la persona anterior que fue al baño se lavó las manos?

Eso es lo que piensan las personas con rupofobia (miedo a la suciedad) y misofobia (obsesión por la higiene). Habrá que ver si encuentra a 3.000 personas que paguen 20 € para financiar el molde de inyección para fabricar el Búho DSP en plástico, ensamblarlos y enviarlos a la península.

La semana pasada, tras visitar HIP en IFEMA, me acordé de la aplicación que diseñó Alberto Blanco, de Cosmic Works Studios, cuando le mentoricé en el coworking de la EOI de Manzanares en 2018, y me dijo que quería hacer… ¡una feria virtual! Cual visionario. Ante lo cual le dije que era más práctico hacer una práctica app que creo que sigue teniendo hueco en el mercado ahora que vuelven las ferias presenciales.

Y, en Xaudable, hemos conseguido salir de la web a la que nos obligó la Covid19 para empezar a validar desde Alter Café Madrid, una cafetería donde todos los productos son sin gluten en pleno barrio de Lavapiés, y así acelerar la validación de clientes recurrentes, para poder hablar con inversores, dirigirnos a Enisa a solicitarles un préstamo y poder escalar el mercado.

Hablando de Enisa (Empresa Nacional de Innovación S.A), calculo que validar el producto mínimo viable de una startup puede estar en unos 25.000 y 60.000 €, sobre todo ahora que, con la pandemia, los procesos analógicos son más lentos y hay que pagar todos los meses los gastos fijos de un año.

Pues bien, le planteo una sugerencia a la Ministra de Economía Nadia Calviño, para destinar un ínfimo presupuesto del fondo de Next Generation a apostar por startups innovadoras. Es decir, por las personas que, desde la demanda en pleno confinamiento, nos lanzamos a hacer la sociedad más sostenible. Creo que a Enisa le han aumentado el presupuesto para préstamos, pero sería estratégico que pudieran dar ayudas directas para crear y validar el producto mínimo viable que ofrece una startup para ver si el mercado lo acepta.

Para no despilfarrar, aparte de cumplir las Ñ condiciones que definiría Enisa con el Alto comisionado de ENE, se podría plantear que fueran 25.000 € a los seis meses de la constitución de la sociedad y otros 25.000 a los otros seis meses si son necesarios, puesto que a lo mejor han conseguido dar en el clavo a la primera.

¿Cuántas startups creamos en 2020?

Agustín Baeza, de la Asociación Española de Startups, me dijó que la cifra concreta no se sabe, de ahí que estén pensando en crear un observatorio de startups para definir la realidad de las startups españolas y dimensionar acciones.

Por otra parte, Nacho Ormeño, CEO de Startupxplore, me indicó un gráfico de Epdata.es (fuente del INE) con las sociedades constituidas y las disueltas durante 2020, e hice un cálculo que las primeras serían unas 78.600 sociedades. A lo cual Nacho estimó, a groso modo, que quizás el 0´5% de las mismas pudieran ser startups que facturen menos de un millón de euros, es decir, 393. Asimismo, hizo referencia a las compañías que anuncian públicamente rondas de inversión que monitoriza el Observatorio de Innovación de Bankinter.

Lo cual me dio pie para hablar con Javier Megias, Director del Programa de Startups de Fundación Bankinter, cuyas palabras fueron “según el Observatorio de Startups de la Fundación Innovación Bankinter, en 2020 hubo 150 operaciones de inversión en fases iniciales (semilla y presemilla), un incremento del 31,6% respecto al año anterior y algo menos de la mitad de las 337 operaciones que se produjeron durante todo el año.”

Por otra parte, Enisa concedió préstamos a 506 de las 2.055 solicitudes que tuvieron en 2020, un 11% más que en 2019. De las 506, el 60´5% son de startups que tienen menos de 3 años.

Ojo, porque no todas las startups que se crean son innovadoras y, como ejemplo, valgan las aceleradoras que buscan potenciales emprendedores para replicar en España startups con modelos de negocio que están arrasando en otros países europeos. De hecho, de las startups que menciono, no todas entrarían en esta categoría.

Sin saber cuál es la cifra correcta, supongamos que esas 2.055 solicitudes fueran startups innovadoras creadas en 2020, porque plantearte solicitar un préstamo a Enisa es el abc de cualquier startup disruptiva que se precie. 2.055 x 50.000 € son 102´75 millones de euros. Si la cantidad prestada por Enisa en 2020 a 506 startups fueron 83´4 millones lo aumentamos un 30%, y obtenemos 108,42 millones de euros.

Puede que de esas 2.055 posibles startups, 205 se conviertan en empresas rentables, de las cuales, tan solo 2 den el salto a scaleups, como son Cabify o Globo con valoraciones de iguanacornios dignas del IBEX.

Ante eso, creo que el equipo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora tiene trabajo por delante, que entiendo están en ello, para definir el arquetipo de qué es una startup y generar un indicador, como me sugería Nacho Ormeño; o la necesidad de crear un observatorio de startups, como me decía Agustín Baeza, de Startup Spain; y así sabremos cuántas startups creamos en 2020 y cuántas se crearán en 2021.

También aproveché para preguntarle a Nacho Ormeño y a Javier Megias qué sugerencias se podrían plantear para mejorar la financiación de las startups.

Las sugerencias de Nacho Ormeño pasarían por “que incentiven que el ahorro privado se ponga a trabajar en la creación de nuevo tejido productivo:

1. Incremento de los incentivos fiscales para particulares en la inversión en empresas de reciente creación.

2. Incremento de los incentivos fiscales vía impuesto de sociedades para que las grandes empresas tengan un incentivo adicional a hacer innovación abierta.

3. Que se permita a los planes de pensiones invertir en fondos de capital riesgo.

4. Creación de vehículos de inversión colectiva neutros fiscalmente”.

La sugerencia de Javier Megias fue: “Todos los ecosistemas startups operan como un embudo: para que tengan éxito, hay que incrementar el número de compañías en la parte del embudo (cantidad) y trabajar en eliminar fricción y favorecer la transición entre fases. Aunque en el ecosistema español hay varios puntos donde tenemos todos que trabajar, quizás las fases más relevantes son la de lanzamiento al mercado y financiación inicial (etapas iniciales del embudo) y la fase relativa a la transformación de startup en scale up, más hacia la mitad del embudo”.

Hasta aquí, algunas sugerencias que espero resuenen en el Wake Up, Spain! de la próxima semana, cual primer Foro Económico Español. Un estratégico think tank para encontrarse líderes de todos los ámbitos con diferentes rutas económicas, sociales y medioambientales, pero con un mismo objetivo, construir un diálogo que regenere la SOStenibilidad de nuestra sociedad.