Orgullosa de nuestros héroes anónimos

Desde que Marruecos mandó abrir su frontera con un llamamiento a buscar el maná en España, hemos visto imágenes que nos han sobrecogido, son muchos los héroes anónimos que hemos visto en estos últimos días, son los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, de nuestra Guardia Civil, de nuestras ONGs, que se han volcado en humanizar un grave problema humanitario y diplomático, sin importarles el color de su piel, ni la religión que procesan, ni su ideología política. Gracias a su comportamiento cívico, humanitario, solidario y sobre todo por su empatía con la pobreza, con la desesperación, con el dolor, con el desgarro de la familia que queda detrás de cada uno de los que buscaban una vida mejor para poder ayudar a sus familias, o para poder cumplir sus sueños.

Como lo tuvieron que hacer miles de españoles durante la dictadura de Franco, ¿o es que nos hemos olvidado de los trenes y barcos llenos de niños españoles que fueron a Rusia, a México, a otros países que estuvieron de acuerdo en acogerlos para que no tuvieran que vivir aquí una dictadura cruel con los vencidos? ¡Que frágil la memoria, de todos los que tuvieron que emigrar, buscando una vida mejor!

Me apena que mujeres, niños, jóvenes hayan sido utilizados para chantajear a Europa, por otro dictador, sin importarle los que han muerto, ni el sufrimiento que les ha causado. Mientras tanto él acumula riquezas, y no le falta de nada, ¿que importa que su pueblo esté en la miseria? Siempre rodeado de bellas mujeres, de coches imponentes, en maravillosos palacios, con fantásticas joyas, pero indiferente al sufrimiento de su pueblo. La historia que le juzgará, que no soy yo quien debe hacerlo.

Mientras tanto en este lado de la valla, un guardia civil rescata a un bebé en el mar, un legionario sube a hombros a un niño y le rescata de la valla a la que se había subido y de donde no era capaz de bajar por si mismo, una mujer, socorre a un senegalés exhausto, y tantos y tantos héroes y heroínas como hemos visto estos últimos días, que se han dejado la piel ayudando a todos los que llegaban en malas condiciones, dándoles su apoyo, su ayuda y su aliento, para que sigan adelante. Sois un orgullo para todos los que vemos, impotentes, estas imágenes, sin poder hacer nada para ayudar.